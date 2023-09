Cai "nghiện" kem trộn: khó hay dễ?

"Dạ e chào chị! c ơi e xin mạn phép làm phiền c một tí được ko ạ!

chuyện là cách đây khoảng 1 năm, em có sử dụng 1 loại mỹ phẩm tên là "nano O3" có tác dụng là " trị mụn, trắng da và vết thâm", có dc cấp phép của bộ y tế, nhưng mà nhìn vẩn giống có thành phần kem trộn trong đó c ạ, sử dụng thì e thấy cũng hiệu quả lắm, nhưng khi ngưng khoảng 1 tuần thì da mặt thấy sạm đi, sần và ngứa làm em phải sử dụng lại, do đó e giảm liều từ từ để ngưng hẳn, nhưng mà cứ dc khoảng hơn tuần thì da mặt rất ngứa và buộc phải gãi thì da mặt sần lên em nghĩ là do da wen với corticoid, hiện tại e không biết phải làm sao c ạ, mong c tư vấn giúp e ạ, e cảm ơn c rất nhiều ạ"