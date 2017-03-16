Cai "nghiện" kem trộn: khó hay dễ?

Ngày nay, việc lạm dụng kem trộn để có một làn da trắng nhanh, để loại trừ mụn siêu tốc chưa bao giờ "giảm nhiệt" trong cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, những hậu quả đến từ việc sử dụng kem trộn cũng thật khó lường, và quan trọng hơn là hội chứng "nghiện kem trộn" của làn da. Có nhiều người mặc dù đã biết mỹ phẩm mình đang sử dụng có khả năng là kem trộn, cũng lo ngại và mong muốn dứt bỏ nó, nhưng không thể thực hiện được vì làn da đã quen với kem trộn lâu ngày, rất khó để ngừng sử dụng mà không phải đối mặt với những tác dụng không mong muốn. Bích Na tạm gọi giai đoạn khó khăn này là "cai nghiện" kem trộn. Xin trích đăng câu hỏi của một bạn đọc đang trong hoàn cảnh này nhờ bác sĩ Bích Na tư vấn:

chuyện là cách đây khoảng 1 năm, em có sử dụng 1 loại mỹ phẩm tên là "nano O3" có tác dụng là " trị mụn, trắng da và vết thâm", có dc cấp phép của bộ y tế, nhưng mà nhìn vẩn giống có thành phần kem trộn trong đó c ạ, sử dụng thì e thấy cũng hiệu quả lắm, nhưng khi ngưng khoảng 1 tuần thì da mặt thấy sạm đi, sần và ngứa làm em phải sử dụng lại, do đó e giảm liều từ từ để ngưng hẳn, nhưng mà cứ dc khoảng hơn tuần thì da mặt rất ngứa và buộc phải gãi thì da mặt sần lên em nghĩ là do da wen với corticoid, hiện tại e không biết phải làm sao c ạ, mong c tư vấn giúp e ạ, e cảm ơn c rất nhiều ạ"

Thực tế những vấn đề mà bạn đọc này đang trải qua là nỗi khổ chung của tất cả những người muốn dứt bỏ kem trộn sau thời gian sử dụng kéo dài. Để giúp các bạn vượt qua giai đoạn "cai nghiện" cho làn da này, Bích Na có một số tư vấn như sau:

1/ Trước hết, bạn phải quyết tâm và kiên định với mong muốn từ bỏ hoàn toàn kem trộn

Hãy luôn tự nhắc mình rằng, sớm hay muộn thì bạn cũng phải đối mặt với giai đoạn "cai nghiện" kem trộn này. Đừng tự huyễn hoặc rằng bạn có thể sống chung hoà bình với kem trộn trong thời gian dài, và làn da bạn vẫn sẽ đẹp nếu bạn giữ nguyên loại kem, vì thực tế các thành phần kem trộn cực kỳ có hại cho làn da. Sau giai đoạn đẹp chớp nhoáng, theo thời gian da bạn sẽ bị tổn thương và bào mòn bởi các hoá chất độc hại trong kem trộn, và cuối cùng bạn sẽ phải gặp các vấn đề: sạm nám, mụn, mỏng da, nổi gân máu, viêm da kích ứng... với mức độ nặng càng tăng với thời gian sử dụng càng dài. Vì vậy, hãy quyết tâm từ bỏ ngay hôm nay, vì làm sớm bao giờ cũng tốt hơn và dễ dàng hơn.

2/ Để da làm quen từ từ với việc rời xa kem trộn

Hãy dãn dần khoảng cách sử dụng kem trộn, để da làm quen, thay vì ngưng đột ngột. Từ việc sử dụng hàng ngày, các bạn hãy dùng kem cách ngày. Trước hết có thể cách 1 ngày, rồi đến cách 2 ngày, 1 tuần… để làm giảm sự phụ thuộc của da vào kem trộn và rồi ngưng dùng hẳn. Nếu để ý, các bạn sẽ thấy da của mình sạm đi, sần sùi, thô nhám, nổi mụn… chứ không được trắng mịn như khi dùng kem thường xuyên. Tuy nhiên, hãy chấp nhận giai đoạn này như một THỬ THÁCH TẤT YẾU. Chỉ cần bạn mất kiên nhẫn và sử dụng trở lại kem trong lúc này, quá trình "cai nghiện" kem trộn của bạn sẽ càng khó khăn thêm một bậc cho lần sau.

3/ Duy trì chế độ chăm sóc - phục hồi da thích hợp

Hãy nhớ rằng, đây là lúc làn da bạn đang trải qua một thử thách lớn, trong khi sức khoẻ làn da đã suy yếu bởi tác hại kem trộn trong thời gian dài trước đó. Vì vậy, đừng tạo thêm bất kỳ "gánh nặng" nào khác cho làn da. HẠN CHẾ việc trang điểm hoặc sử dụng ngay một mỹ phẩm dưỡng da mới trong giai đoạn này, mặc dù tâm lý của bạn đang mất tự tin và muốn che lấp đi những khuyết điểm đáng ghét làn da đang lộ ra. Nếu muốn, bạn chỉ nên chọn một loại dưỡng ẩm an toàn và dịu nhẹ nhất cho da giai đoạn này (như Cetaphil, Physiogel...)

Hãy chăm sóc da theo một chế độ nhẹ nhàng và tự nhiên nhất: rửa mặt bằng sản phẩm trung tính, đắp các loại mặt nạ thiên nhiên dịu nhẹ, sử dụng nước xịt khoáng thường xuyên để làm dịu làn da... Chú ý che chắn và bảo vệ làn da trước ánh nắng mặt trời, đồng thời tăng cường sức đề kháng cho da bằng chế độ ăn uống thích hợp (uống nhiều nước, ăn nhiều rau xanh, trái cây...), vì đây là giai đoạn làn da cực kỳ nhạy cảm và yếu ớt. Hãy kiên nhẫn chờ da phục hồi qua giai đoạn này (trung bình 1-3 tháng), rồi mới quay lại việc sử dụng kem dưỡng và mỹ phẩm trang điểm làm đẹp da.

4/ Khám bác sĩ chuyên khoa da liễu để có sự hỗ trợ cần thiết

Rất nhiều trường hợp khi ngưng sử dụng kem trộn, bạn sẽ đối mặt với tình trạng ngứa ngáy, mẩn đỏ, căng rát, thậm chí là những vấn đề nghiêm trọng hơn: bong da từng mảng, mụn mủ, mụn bọc, viêm tấy da... Lúc này, lời khuyên quan trọng là bạn hãy đến khám bác sĩ chuyên khoa da liễu, để đươc kê toa thuốc uống-thuốc thoa phù hợp với tình trạng da, giúp hỗ trợ da bạn tích cực vượt qua giai đoạn khó khăn này và có sự phục hồi tốt nhất.

Với những tư vấn chi tiết trên, Bích Na hy vọng các bạn đang khổ sở với việc phụ thuộc kem trộn sẽ có cho mình phương cách "cai nghiện" kem trộn thành công. Quan trọng nhất là sự nhận thức đúng và quyết tâm cao của chính bản thân bạn, để giúp da hoàn toàn thoát khỏi kem trộn và khôi phục sự khoẻ đẹp, các bạn nhé!



Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Thị Bích Na

Chuyên ngành: Da liễu

Chức vụ:

- Giảng viên bộ môn da liễu Đại học Y Dược Tp HCM

- Phụ trách chuyên môn tại Bich Na Beauty Clinic& Spa 194 Trần Hưng Đạo Q1 TPHCM.

