Cách làm sữa rửa mặt từ nha đam siêu dễ trị sạch bách mụn trứng cá sau 1 tuần

Chăm sóc da 02/05/2018 13:59

Có rất nhiều cách để trị mụn bằng nha đam, nhưng nếu biết tự làm sữa rửa mặt theo công thức dưới đây, mụn trứng các sẽ biến mất sau 1 tuần mà không để lại vết thâm.

Bước đầu tiên để có một làn da trắng khỏe chính là bước làm sạch. Làm sạch da là một bước cực kỳ quan trọng trong chu trình dưỡng da, giúp loại bỏ bụi bẩn gây tắc nghẽn lỗ chân lông, lấy đi lớp da chết để da được “thở”.

Tuy nhiên, làm cách nào để biết được loại sữa rửa mặt trị mụn chúng ta vẫn dùng có thực sự phù hợp với da hay không? Nếu sau khi rửa mặt, bạn cảm thấy da quá khô, căng rít hoặc quá nhờn và không thấy thực sự sạch từng lỗ chân lông thì bạn nên dừng ngay việc sử dụng loại sữa rửa mặt đó lại.

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Cần chọn loại sữa rửa mặt phù hợp mới có thể trị mụn nhanh và hiệu quả - Ảnh: Internet

Cách tốt nhất để tránh mài mòn da bằng những loại sữa rửa mặt hóa chất là tự làm sữa rửa mặt trị mụn tại nhà. Trong các sản phẩm làm sạch da từ thiên nhiên thì nha đam được cho là một thành phần vô cùng dịu nhẹ đối với tất cả các loại da. Do đó, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách làm sữa rửa mặt trị mụn từ nha đam cực kỳ đơn giản và hiệu quả.

Lợi ích của nha đam trong làm sạch da

Nha đam có khả năng làm sạch da nhẹ nhàng, duy trì độ ẩm cho da sau quá trình làm sạch mà không làm mất độ pH tự nhiên cho da. Ngoài ra, nha đam còn là nguồn cung cấp glycoprotein và polyasaccharides rất tốt, trong đó protein tăng cường sản sinh collagen tự nhiên cho da, cải thiện độ đàn hồi và ngừa lão hóa.

Cách làm sữa rửa mặt từ nha đam siêu dễ trị sạch bách mụn trứng cá sau 1 tuần - Ảnh 2

Nha đam có nhiều công dụng trong dưỡng da và làm sạch mặt - Ảnh: Internet

Hơn nữa, nha đam còn chứa một lượng không nhỏ chất chống oxy hóa, vitamin E có tác dụng trong việc làm lành các tổn thương trên da và thúc đẩy sự tái sinh của các tế bào da mới. Đối với da mụn, nha đam sẽ làm se nhân mụn, để mụn nhanh trồi ra ngoài mà không cần phải nặn mụn gây sẹo và thâm cho da.

Dùng nha đam rửa mặt đúng cách sẽ không chỉ trị mụn mà còn là phương pháp hiệu quả thải độc da, giúp da trắng mịn và khỏe mạnh từ bên trong.

Tự làm sữa rửa mặt từ nha đam

Công thức tự làm sữa rửa mặt từ nha đam dưới đây sẽ giúp trị mụn đầu đen, mụn trứng cá, mụn bọc, mụn viêm hiệu quả trong khoảng 1 tuần, tùy thuộc vào tình trạng da và mụn của bạn.

Cách làm sữa rửa mặt từ nha đam siêu dễ trị sạch bách mụn trứng cá sau 1 tuần - Ảnh 3

Sữa rửa mặt từ nha đam phù hợp để trị mụn cho nhiều loại da - Ảnh: Internet

Bước 1: Cắt bỏ vỏ nha đam để lấy ra khoảng 4-5 thìa gel nha đam. Thêm vào đó 2 thìa dầu ô liu, 3 giọt mật ong và 5-6 giọt nước cốt chanh, trộn đều

Bước 2: Làm ướt mặt rồi lấy hỗn hợp sữa rửa mặt nha đam ra lòng bàn tay, xoa đều rồi thoa lên trên da mặt

Bước 3: Massage da mặt theo chuyển động tròn chiều kim đồng hồ khoảng 1 phút để loại bỏ hết bụi bẩn trong lỗ chân lông. Nếu cảm thấy ít sữa rửa mặt, bạn lấy thêm một chút và tiếp tục massage

Bước 4: Rửa sạch mặt với nước rồi thấm khô bằng khăn bông

Ngay sau khi rửa mặt, tốt nhất bạn nên thoa ngay kem dưỡng da để da được cấp ẩm kịp thời và ngăn ngừa bụi bẩn xâm nhập vào da. Hãy rửa mặt với nha đam 2 lần mỗi ngày kết hợp thoa toner nha đam, kem dưỡng và mặt nạ thường xuyên để da được chăm sóc toàn diện.

Da căng bóng nhờ công thức tự làm sữa rửa mặt tại nhà cho da khô cực đơn giản

Da căng bóng nhờ công thức tự làm sữa rửa mặt tại nhà cho da khô cực đơn giản

Da khô không lo da mặt căng rít, tiết nhiều dầu thừa nhưng vẫn khô bong tróc nữa vì với công thức tự làm sữa rửa mặt tại nhà này, chỉ 3 phút là da sạch mịn, căng bóng.

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