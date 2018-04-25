Da căng bóng nhờ công thức tự làm sữa rửa mặt tại nhà cho da khô cực đơn giản

Thay vì dùng thử nhiều loại sữa rửa mặt bán sẵn trên thị trường thì bạn có thể tự làm sữa rửa mặt tại nhà với công thức làm sữa rửa mặt handmade dành riêng cho da khô cực kỳ đơn giản. Sẽ không cần phải lo lắng da bị căng rít sau khi rửa mặt nữa, sữa rửa mặt handmade 100% hữu cơ rất nhẹ dịu và không gây tác dụng phụ cho da của bạn.

Chọn sữa rửa mặt không hề đơn giản, đặc biệt với những chị em có làn da khô. Khi rửa mặt, nếu độ pH không phù hợp, rất có thể gây ra tình trạng khô da, khiến da bị kích ứng khiến da bong tróc, thiếu ẩm, tiết nhiều dầu thừa hơn và gây ra mụn trứng cá.

Sữa rửa mặt từ sữa tươi và mật ong

Kết hợp sữa tươi và mật ong là cách làm sữa rửa mặt tại nhà đơn giản nhất, vừa dưỡng ẩm cho da vừa làm sạch nhẹ nhàng lỗ chân lông khỏi bụi bẩn và vi khuẩn gây mụn.

Trộn 1 thìa cà phê sữa tươi không đường có sẵn trong tủ lạnh với 1 thìa cà phê mật ong nguyên chất là bạn đã có ngay hỗn hợp sữa rửa mặt nhẹ dịu cho làn da khô và cả da hỗn hợp. Thoa hỗn hợp sữa rửa mặt vừa tự làm lên trên da, massage trong 2 phút theo chuyển động tròn rồi rửa sạch bằng nước lạnh.

Sữa rửa mặt từ sữa tươi và mật ong giúp dưỡng trắng và duy trì độ ẩm cho da - Ảnh: Internet

Sữa rửa mặt từ sữa chua và chuối nghiền

Làn da khô cần được làm giàu bởi các chất dinh dưỡng như vitamin E, A có trong chuối. Sữa chua và chuối không chỉ làm sạch da mặt, để lại độ ẩm cân bằng cho da mà còn là một dạng mặt nạ rất tốt giúp ngừa mụn trong những ngày hè nóng bức.

Cách làm sữa rửa mặt cho da khô từ sữa chua và chuối rất đơn giản, bạn chỉ cần nghiền ½ quả chuối bằng nĩa hoặc đem xay nhuyễn trong máy xay sinh tố. Sau đó, trộn chuối nghiền với 2 thìa cà phê sữa chua không đường.

Với hỗn hợp sữa rửa mặt từ sữa chua và chuối nghiền, bạn thoa lên da và massage như bình thường, rửa lại với nước ấm và thoa ngay kem dưỡng ẩm sau khi rửa mặt để bảo vệ da.

Sữa rửa mặt chuối và sữa chua vừa cấp ẩm vừa chống lão hóa da - Ảnh: Internet

Rửa mặt bằng dầu ô liu

Dầu ô liu vừa có thể dùng để rửa mặt, vừa có thể tẩy đi lớp trang điểm trên da bạn nhẹ nhàng, không gây kích ứng cho da và hoàn toàn không gây bít lỗ chân lông.

Rửa sạch 2 bàn tay rồi lau thật khô, bạn đổ khoảng 2 thìa cà phê dầu ô liu ra lòng bàn tay rồi xoa vào nhau. Sau đó, massage nhẹ nhàng lên da mặt theo chuyển động tròn chiều kim đồng hồ khoảng 3 phút rồi rửa lại với nước ấm. Đừng quên thoa kem dưỡng da sau khi rửa mặt để ngăn ngừa hiện tượng khô da, bong tróc.

Những ngày hè nóng nực, nhiều nàng da khô sẽ ưa thích những sản phẩm sữa rửa mặt có độ pH cao giúp da sạch bong, thậm chí căng rít. Tuy nhiên điều này không tốt cho làn da khô bởi sử dụng hóa chất gây khô da lâu ngày sẽ khiến da nhạy cảm hơn, mất cân bằng dẫn tới tình trạng khô da, lão hóa, mụn trứng cá ngày càng trầm trọng.

Hãy luôn nuông chiều làn da bạn bằng những sản phẩm chăm sóc da từ thiên nhiên để da luôn khỏe mạnh và căng bóng. Chúc các bạn luôn xinh!