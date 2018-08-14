Bí kíp ngăn ngừa lão hóa giúp làn da căng mịn, săn chắc và tươi trẻ của phụ nữ Ấn Độ

Thật may mắn vì Boldsky đã chia sẻ các bí quyết chăm sóc da cực kỳ bổ ích của phụ nữ Ấn Độ cực kỳ phù hợp để bạn có thể áp dụng.

Mọi phụ nữ đều mong muốn sở hữu làn da hoàn hảo, tươi trẻ và không bao giờ bị lão hóa. Tuy nhiên, không dễ dàng để đạt được điều này. Thông thường, làn da thường mắc phải các vấn đề như mụn đầu đen, mụn trứng cá, nám, sạm, xỉn màu... Để ngăn ngừa lão hóa , trước tiên bạn cần phải phục hồi và tăng cường sức khỏe cho làn da.

Đa phần phụ nữ Ấn Độ đều thực hiện mát xa da mặt trước khi đi ngủ cho dù mệt mỏi, kiệt sức sau một ngày làm việc dài.

Đa phần phụ nữ Ấn Độ đều thực hiện các bước chăm sóc da tại nhà. Đặc biệt, chỉ áp dụng nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên, trong đó, bột nghệ, dầu dừa, cà ri và mật ong là những lựa chọn được ưu tiên nhất. Hơn nữa, liệu pháp làm đẹp tại nhà rất ít tốn kém.

Theo nghiên cứu, mát xa là phương pháp thư giãn tinh thần giúp giấc ngủ ngon hơn. Phương pháp này cải thiện tuần hoàn máu từ bên trong, hỗ trợ chuyển hóa chất, tăng cường đào thải độc tố giúp làn da tươi tắn, mềm mịn.

Phái đẹp tại quốc gia này không chỉ mát xa làn da mà còn thực hiện trên mái tóc và da đầu.

Không riêng gì phụ nữ Ấn Độ, phái đẹp Hàn và Nhật cũng ưa chuộng phương pháp ngăn ngừa lão hóa da bằng cách mát xa - Ảnh: Internet

Chăm sóc da bằng nước hoa hồng

Nước hoa hồng là một trong những liệu pháp tốt nhất cho làn da của phụ nữ. Loại nước này duy trì cân bằng độ pH, làm dịu da bị kích ứng, mẩn ngứa.

Cách sử dụng rất đơn giản, đầu tiên là làm sạch khuôn mặt rồi thoa nhẹ nước hoa hồng lên, để khô tự nhiên mỗi ngày. Cách này còn giúp làm sạch các lỗ chân lông, ngăn ngừa mụn cực kỳ hiệu quả. Đặc biệt, nhờ độ ẩm, độ pH được duy trì, làn da sẽ hạn chế khả năng xuất hiện nếp nhăn.

Nước hoa hồng là phương pháp chăm sóc da hàng ngày giúp phụ nữ Ấn Độ ngăn ngừa lão hóa hiệu quả - Ảnh: Internet

Thêm Glycerin vào quy trình dưỡng da

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều các dòng sản phẩm chứa tinh chất glycerin. Loại chất này có khả năng điều trị các vấn đề về vi khuẩn như mụn, viêm, mẩn ngứa, kích ứng... Đồng thời, khóa ẩm và hỗ trợ kéo căng các nếp nhăn.

Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, phụ nữ Ấn Độ thường đắp mặt nạ từ nước hoa hồng và glycerin để nuôi dưỡng, ngăn ngừa lão hóa da.

Đắp mặt nạ trái cây tươi

Phụ nữ Ấn Độ chỉ đắp mặt nạ từ các loại trái cây tươi nhiều nhất 2 lần mỗi tháng. Theo họ, các công thức này hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa các tác nhân gây ra mụn. Đặc biệt, trái cây rất giàu chất chống oxy hóa - chất có công dụng trì hoãn thoái hóa tế bào, ngăn ngừa lão hóa vượt trội.

Nho, bơ chín, chuối, cam, chanh... là những loại quả được sử dụng để làm đẹp nhiều nhất tại Ấn Độ.

Mặt nạ từ trái cây tươi là bí quyết làm đẹp và ngăn ngừa lão hóa da được phụ nữ Ấn Độ ưa chuộng - Ảnh: Internet

Uống nhiều nước mỗi ngày

Để làn da luôn mềm mại, ẩm ướt, bạn cần uống đầy đủ lượng nước cần thiết mỗi ngày, cụ thể là từ 2 lít trở lên đối với người trưởng thành.

Thói quen uống nhiều nước sẽ đảm bảo hoạt động trao đổi chất, đào thải độc tố, từ đó giúp làn da khỏe mạnh hơn.

Không trang điểm quá đậm

Trang điểm quá đậm khiến các lỗ chân lông bị tắc nghẽn, không bài tiết được bã nhờn và mồ hôi. Điều này tăng khả năng nổi mụn, kích ứng da. Hơn thế, mỹ phẩm makeup nếu sử dụng nhiều và thường xuyên sẽ rất có hại đối với da, dù là đắt tiền đến đâu.

Do đó, hãy trang điểm thật nhẹ nhàng, tự nhiên để da có không gian thở và hấp thụ dưỡng chất.

Một trong những bí quyết ngăn ngừa lão hóa của phụ nữ Ấn Độ là trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên - Ảnh: Internet

Chỉ với những bí quyết chăm sóc đơn giản trên, phụ nữ Ấn Độ đã ngăn ngừa lão hóa hiệu quả, nhờ đó sở hữu làn da căng mịn, không tì vết.