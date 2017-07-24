7 cách làm trắng da từ cà chua, da đẹp mịn màng cấp tốc

Chăm sóc da 24/07/2017 15:11

7 cách làm trắng da từ cà chua sẽ giúp cho da bạn trở nên tươi sáng, rực rỡ và khỏe mạnh vô cùng đấy. Các mẹo dưỡng trắng da với cà chua này vô cùng tiết kiệm, lại dễ thực hiện tại nhà nên khi đọc xong bài viết, các bạn đừng chần chừ mà áp dụng ngay và luôn để sớm có làn da như mong ước nhé.

7 cách làm trắng da từ cà chua sẽ thay đổi hoàn toàn quan niệm, đánh tan mọi nghi ngờ rằng cà chua chỉ là một loại rau dùng trong nhà bếp, giàu vitamin và rất nhiều chất dinh dưỡng cho sức khoẻ của chúng ta mà thôi. Thật ra, cà chua còn giúp làm trắng da, săn chắc, mịn màng da, chữa trị mụn trứng cá, làm mờ các vết thâm nám vô cùng hiệu quả nữa. 

Cùng xem và 7 cách làm trắng da từ cà chua dưới đây để có một làn da trắng sáng, mịn màng và đầy tươi tắn nhanh chóng, đơn giản và vô cùng an toàn nhé. 

Mặt nạ trắng da từ cà chua, xóa nếp nhăn tức thì

Cà chua thái lát mỏng dưỡng trắng da hiệu quả
Cà chua thái lát mỏng dưỡng trắng da hiệu quả. Ảnh: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • 1 quả cà chua tươi, chín được thái lát mỏng.

Cách thực hiện:

  • Các bạn có thể đắp lát cà chua được thái mỏng, đã loại bỏ sạch hạt, đều khắp mặt hoặc cầm một lát cà chua chà xát khắp mặt nhẹ nhàng.
  • Để yên trong 15 phút cho dưỡng chất thấm sâu vào da rồi rửa lại bằng nước sạch.
  • Thực hiện hàng ngày để thấy hiệu quả trắng da, mịn màng và khỏe mạnh nhanh chóng.

Trắng da từ cà chua với bơ sữa

Làm đẹp trắng da từ cà chua và bơ sữa đơn giản
Làm đẹp trắng da từ cà chua và bơ sữa đơn giản. Ảnh: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • 2 thìa cà phê nước ép cà chua 
  • 3 thìa cà phê bơ sữa

Cách làm:

  • Trộn đều 2 thìa cà phê nước ép cà chua với 3 thìa bơ sữa, thành hỗn hợp đồng nhất, mịn.
  • Sau đó, thoa đều hỗn hợp này lên da, với da mặt thì tránh không để dây vào mắt. Mát xa nhẹ nhàng 15-20 phút rồi để yên thêm 10 phút nữa.
  • Rửa bằng nước lạnh và vỗ nhẹ để tăng tuần hoàn và các chất thấm tốt hơn.

Cách làm trắng da từ cà chua và mật ong

Se khít lỗ chân lông, trắng da từ cà chua, mật ong căng mịn
Se khít lỗ chân lông, trắng da từ cà chua, mật ong căng mịn. Ảnh: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • 1 thìa nước ép cà chua
  • 1 thìa mật ong

Cách thực hiện:

  • Trộn đều theo tỉ lệ 1 thìa nước ép cà chua : 1 thìa mật ong.
  • Xoa nhẹ lên trên da, để trong 15 phút rồi rửa sạch lại bằng nước lạnh.
  • Thực hiện hàng ngày để trắng da mịn màng nhất.

Cách làm trắng da mặt từ cà chua, sữa lạnh, mật ong và bột đậu

Mẹo dưỡng da trắng mịn màng với mặt nạ cà chua
Mẹo dưỡng da trắng mịn màng với mặt nạ cà chua. Ảnh: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • 1 quả cà chua
  • 1 thìa sữa lạnh
  • 1 thìa mật ong
  • 2-3 thìa bột đậu

Cách thực hiện:

  • Dằm nhuyễn cà chua, sau đó trộn đều tất cả các thành phần lại với nhau đến khi được một hỗn hợp đồng nhất, sền sệt mịn.
  • Bôi lên da mặt và cả vùng cổ một lớp vừa phải, không dày, không mỏng.
  • Đợi đến khi lớp mặt nạ khô lại thì rửa sạch bằng nước lạnh. Bạn sẽ thấy da bạn trắng sáng, mềm mượt hơn hẳn đấy.

Cách làm trắng da từ mật ong không thể bỏ qua mặt nạ cà chua, chanh, bột yến mạch

Da trắng mịn với mặt nạ dưỡng da cà chua
Da trắng mịn với mặt nạ dưỡng da cà chua. Ảnh: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • 1 quả cà chua
  • 1 thìa nước cốt chanh
  • 1 thìa bột yến mạch

Cách thực hiện:

  • Xay cà chua cùng nước cốt chanh và bột yến mạch, ta có ngay hỗn hợp đều, mịn cần thiết. Các bạn cân đối cho thêm bột yến mạch không để hỗn hợp loãng, khi bôi lên da sẽ chảy thành dòng, khó thực hiện.
  • Bôi đều lên da, mát xa nhẹ nhàng trong 30 phút.
  • Rửa sạch bằng nước lạnh để thấy sự thay đổi rõ rệt của làn da.
  • Thực hiện 2-3 lần/tuần.

Làm đẹp trắng da từ cà chua với mặt nạ dưa chuột, cà chua

Da trắng sáng tự nhiên với mặt nạ cà chua, dưa chuột
Da trắng sáng tự nhiên với mặt nạ cà chua, dưa chuột. Ảnh: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • 1 quả cà chua
  • 1/2 quả dưa chuột
  • 2-3 thìa bột yến mạch.
  • 1 ít lá bạc hà

Cách thực hiện:

  • Trước tiên loại bỏ hết hạt trong quả cà chua.
  • Xay nhuyễn cà chua với dưa chuột cắt lát, bột yến mạch, lá bạc hà được hỗn hợp sánh mịn, đồng nhất.
  • Thoa đều hỗn hợp lên da trong 15 phút.
  • Rửa sạch bằng nước ấm, vỗ nhẹ và để khô tự nhiên
  • Tuần thực hiện 2 lần để đạt hiệu quả tốt nhất.

Mẹo làm trắng da từ cà chua và nha đam

Dưỡng ẩm, làm trắng da mịn màng từ cà chua và nha đam
Dưỡng ẩm, làm trắng da mịn màng từ cà chua và nha đam. Ảnh: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • 1 thìa nước ép cà chua
  • 1 thìa nha đam

Cách thực hiện:

  • Trộn đều nước ép cà chua và nha đam với nhau thành hỗn hợp đồng nhất.
  • Xoa đều hỗn hợp này lên da, để đến khi khô thì rửa lại bằng nước lạnh.
  • Thực hiện hàng ngày để có hiệu quả tốt nhất.

​Những lưu ý khi thực hiện 7 cách làm trắng da từ cà chua, da đẹp mịn màng cấp tốc 

  • Lựa chọn cà chua sạch, tươi, vỏ căng bóng, mịn, không dùng quà bị hỏng, héo. 
  • Làm sạch da, đặc biệt là da tay và da mặt, trước khi đắp mặt nạ.
  • Khi dùng thì nhớ bỏ sạch hạt cà chua.
  • Cà chua có hàm lượng vitamin C cao, có tính tẩy da tự nhiên khá mạnh, nên với các bạn có da nhạy cảm, da mỏng thì nên để tần suất sử dụng thưa hơn, sẽ an toàn và không gây kích ứng da nhiều. 
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