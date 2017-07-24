7 cách làm trắng da từ cà chua, da đẹp mịn màng cấp tốc

7 cách làm trắng da từ cà chua sẽ thay đổi hoàn toàn quan niệm, đánh tan mọi nghi ngờ rằng cà chua chỉ là một loại rau dùng trong nhà bếp, giàu vitamin và rất nhiều chất dinh dưỡng cho sức khoẻ của chúng ta mà thôi. Thật ra, cà chua còn giúp làm trắng da, săn chắc, mịn màng da, chữa trị mụn trứng cá, làm mờ các vết thâm nám vô cùng hiệu quả nữa.

Cùng xem và 7 cách làm trắng da từ cà chua dưới đây để có một làn da trắng sáng, mịn màng và đầy tươi tắn nhanh chóng, đơn giản và vô cùng an toàn nhé.