7 cách kết hợp nước ép khoai tây với các nguyên liệu tự nhiên giúp 'đánh tan' mọi khuyết điểm trên da mặt

Chăm sóc da 04/07/2018 15:21

Từ lâu, khoai tây đã là nguyên liệu làm đẹp nổi tiếng được phụ nữ tin dùng. Thế nhưng, không phải ai cũng biết hết 7 tác dụng chăm sóc da mà nước ép từ loại củ này mang đến.

Stylecraze vừa đăng tải 7 tác dụng làm đẹp, chăm sóc làn da tuyệt vời từ nước ép khoai tây. Nếu ưa chuộng các phương pháp từ tự nhiên, bạn đừng nên bỏ qua. 

Dùng nước ép khoai tây thoa lên da một cách thường xuyên mang đến vô vàn tác dụng. Nguồn dưỡng chất trong loại củ này mang đến hiệu quả tuyệt vời trong việc điều trị các khuyết điểm trên da, cháy nắng, quầng thâm, nếp nhăn và xỉn màu. Bên cạnh đó, nước ép khoai tây có thể kết hợp được với nhiều nguyên liệu tự nhiên khác, từ đó mang đến rất nhiều tác dụng đối với nhan sắc phụ nữ.

1. Chống lão hóa

Lão hóa là quá trình tự nhiên sinh ra nhiều vấn đề như nếp nhăn, khô, nám, tàn nhang. Nước ép khoai tây chính là "thần dược" trong việc loại bỏ các dấu hiệu lão hóa. 

Trộn sữa tươi và nước ép khoai tây với tỉ lệ đồng đều trong chiếc bát nhỏ. Thêm 1 muỗng dầu ô liu, khuấy đều rồi đắp trực tiếp lên da sau 20 phút thì rửa sạch.

Mặt nạ này là cách dưỡng ẩm tuyệt vời cho làn da, đồng thời giảm đáng kể các dấu hiệu lão hóa. Dầu ô liu cùng nước ép khoai tây xóa mờ quầng thâm và vết chân chim quanh khóe mắt rất hiệu quả.

7 cách kết hợp nước ép khoai tây với các nguyên liệu tự nhiên giúp 'đánh tan' mọi khuyết điểm trên da mặt - Ảnh 1
Nguồn dưỡng chất trong nước ép khoai tây có tác dụng chống lão hóa hữu hiệu - Ảnh: Internet

2. Dưỡng trắng da tự nhiên

Nước ép khoai tây và nước chanh đều chứa các dưỡng chất có khả năng dưỡng trắng, tẩy tế bào chết một cách hiệu quả, lành mạnh. 

Trộn nước ép khoai tây cùng nước cốt chanh với số lượng bằng nhau. Thoa đều hỗn hợp này lên da mặt. Thực hiện thường xuyên, làn da sẽ cải thiện và trở nên trắng hồng trông thấy sau thời gian ngắn.

3. Làm sạch da hoàn hảo

Kết hợp 5 muỗng canh nước ép khoai tây và 1 muỗng cà phê baking soda vào một ly nước ấm. Dùng bông tẩy trang thấm vào dung dịch rồi nhẹ nhàng mát xa da mặt theo chuyển động tròn, chỉ trong vài phút bụi bẩn, bã nhờn, vi khuẩn trên bề mặt lẫn sâu trong lỗ chân lông sẽ được loại bỏ triệt để.

7 cách kết hợp nước ép khoai tây với các nguyên liệu tự nhiên giúp 'đánh tan' mọi khuyết điểm trên da mặt - Ảnh 2
Dùng nước ép khoai tây để tẩy trang, làm sạch da mang đến hiệu quả cực kỳ cao - Ảnh: Internet

4. Điều trị mắt sưng húp

Trộn nước ép khoai tây và nước ép dưa leo với số lượng đồng đều trong chiếc bát. Lấy bông tẩy trang thấm hỗn hợp vừa làm, đặt lên hai mắt. Để yên trong khoảng 15 phút sau đó rửa sạch.

Cả nước ép khoai tây và nước dưa leo đều có tác dụng làm dịu, xóa mờ, làm sáng đôi mắt mệt mỏi. Phương pháp này còn điều trị bọng mắt rất hiệu nghiệm.

5. Kéo căng da mặt

Trộn nước ép khoai tây, nước cốt chanh và đất sét theo tỉ lệ 1:1:1 trong chiếc bát nhỏ. Thoa trực tiếp hỗn hợp lên da, mát xa nhẹ nhàng, thư giãn khoảng 20 phút thì rửa sạch bằng nước ấm.

Gói mặt nạ này rất phù hợp với làn da dầu, mụn trứng cá, nhiều vết sần sạm.

7 cách kết hợp nước ép khoai tây với các nguyên liệu tự nhiên giúp 'đánh tan' mọi khuyết điểm trên da mặt - Ảnh 3
Mặt nạ từ đất sét, nước chanh và nước ép khoai tây mang đến tác dụng kéo căng da, trị mụn hữu hiệu - Ảnh: Internet

Sau khi tường tận hết 7 công thức làm đẹp làn da từ nước ép khoai tây trên, bạn có thể áp dụng ngay mà không cần ngần ngại gì cả. 

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Không chỉ là loại thực phẩm bổ dưỡng, khoai tây còn mang đến rất nhiều tác dụng trong việc làm đẹp. Hãy cùng tìm hiểu để tận dụng "thần dược" này thay thế hàng loạt loại mỹ phẩm đang dùng.

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