3 cách nhanh và dễ dàng nhất làm trắng da sau 7 ngày với bột gạo

Chăm sóc da 06/05/2018 10:26

Làm trắng da không khó, chỉ với 1 nhúm bột gạo có sẵn và làm theo 3 cách dưới đây, da trắng mịn sau 7 ngày mà không cần phải đi tắm trắng hay dùng kem trộn hại da.

Làn da tươi sáng và trắng mịn là ước mơ của đa số các cô gái, nhưng ô nhiễm môi trường và bụi bẩn khiến làn da của chúng ta dễ bị đen sạm và mọc mụn. Để có một làn da trắng hồng hoàn hảo, thay vì tìm đến các loại kem trộn hay các phương pháp tắm trắng tốn kém, bạn có thể tự làm trắng da tại nhà với bột gạo.

Bột gạo chứa các nhân tố chốngt? viêm, làm trắng da tự nhiên mà không lo da bị mẩn ngứa, kích ứng. Kết hợp bột gạo đắp mặt với các nguyên liệu khác có sẵn tại nhà là cách làm trắng da an toàn, nhanh chóng và tiết kiệm.

Dưới đây là 3 cách nhanh và dễ dàng nhất giúp da bạn được làm trắng tự nhiên bằng bột gạo chỉ sau 7 ngày.

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Bột gạo là nguyên liệu làm trắng da tự nhiên an toàn, hiệu quả - Ảnh: Internet

Mặt nạ bột gạo và sữa tươi

Sữa tươi cũng là một thành phần dưỡng trắng da an toàn, đồng thời sữa tươi còn giúp da giữ được độ ẩm, làm dịu da và ngừa mụn trứng cá.

Cách làm:

- Trộn đều 3 thìa cà phê bột gạo với 2-3 muỗng canh sữa tươi không đường

- Rửa sạch mặt và tay, thấm khô với khăn bông mềm rồi thoa đều hỗn hợp mặt nạ bột gạo và sữa tươi lên toàn bộ khuôn mặt, tránh vùng mắt

- Nằm thư giãn 20-30 phút cho các dưỡng chất từ mặt nạ thẩm thấu vào da rồi rửa lại thật sạch với nước ấm

Mặt nạ bột gạo, yến mạch và nước hoa hồng

Bất kể cô gái nào, ngoài bột gạo thì cũng nên có sẵn 1 hũ bột yến mạch trong nhà. Yến mạch vừa là thực phẩm giảm cân hiệu quả, vừa là thành phần dưỡng trắng da, tẩy tế bào chết cực kỳ tốt, phù hợp với mọi loại da.

3 cách nhanh và dễ dàng nhất làm trắng da sau 7 ngày với bột gạo - Ảnh 2

Mặt nạ bột gạo, yến mạch và nước hoa hồng giúp da trắng mịn và thu nhỏ lỗ chân lông - Ảnh: Internet

Cách làm:

- Xay nhuyễn 3 muỗng canh yến mạch trong máy xay sinh tố cùng với 2 muỗng canh bột gạo và 4 muỗng canh nước hoa hồng. Nếu bạn có thể mua sẵn yến mạch dạng bột thì chỉ cần trộn đều các nguyên liệu lại với nhau

- Đừng quên rửa mặt và tay thật sạch, thoa mặt nạ vừa trộn lên da ngay khi da vẫn còn một chút độ ẩm

- Thư giãn khoảng 15 phút rồi dùng 2 bàn tay massage nhẹ nhàng để loại bỏ lớp tế bào chết trên da, xả sạch mặt với nước ấm rồi tiếp tục dưỡng da như bình thường

Mặt nạ dưỡng trắng da từ bột gạo, sữa chua và mật ong

Sữa chua sẽ loại bỏ mọi tạp chất, bụi bẩn bám sâu vào lỗ chân lông dưới da, giúp da được làm sạch, se khít lỗ chân lông và trở nên trắng mịn hơn. Mật ong trong công thức sẽ là một phương thuốc cấp ẩm cho da mất nước, tránh hiện tượng tiết dầu thừa khiến da xỉn màu, mọc mụn.

3 cách nhanh và dễ dàng nhất làm trắng da sau 7 ngày với bột gạo - Ảnh 3

Nên đắp mặt nạ bột gạo thường xuyên để sắc tố da được cải thiện - Ảnh: Internet

Cách làm:

- Trộn 2 thìa cà phê sữa chua không đường cùng với 1 thìa mật ong và 2 thìa cà phê bột gạo

- Sau khi rửa mặt, thoa mặt nạ lên da và cổ, đợi 20 phút rồi rửa lại với nước ấm

Vẫn như các quy trình đắp mặt nạ khác, bạn nên dưỡng da ngay sau khi sử dụng mặt nạ để da được cấp ẩm và tạo thành lớp màng bảo vệ da. Sử dụng mặt nạ 3 lần mỗi tuần sẽ giúp sắc tố da bạn được cải thiện nhanh chóng.

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