1 quả chanh: 2 công thức tắm trắng da bật tông ngay lần đầu sử dụng

Tuy nhiên để da lên tông nhanh cấp tốc, các loại mỹ phẩm này thường chứa các chất tẩy và bào mòn da. Điều này không những khiến da yếu đi, dễ ăn nắng, lộ mạch máu mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe . Do đó, để an toàn, bạn nên chọn các giải pháp lành tính hơn để làm trắng da. Một trong số đó là tắm trắng bằng hỗn hợp tự nhiên ngay tại nhà bằng chanh, mật ong và cafe. Dười đây là 2 công thức tắm trắng phổ biến, dễ làm và hiệu quả nhất.

Làn da trắng mịn toàn thân là mơ ước của nhiều phụ nữ châu Á vì ở đây, quan điểm da đẹp phải trắng hồng, căng mịn vẫn còn rất phổ biến. Do đó, nhu cầu làm trắng da của phụ nữ là rất lớn. Từ đó, các thẩm mỹ viện, spa cũng như hãng mỹ phẩm ngày càng đưa ra nhiều dịch vụ cũng như các sản phẩm tắm trắng nhằm đáp ứng nhu cầu của các thượng đế.

Đây là hỗn hợp có chanh, mật ong và sữa chua. Đây là 3 nguyên liệu dễ tìm bạn có thể mua ở bất cứ đâu.

Chanh: Tẩy tế bào chết, làm sáng da

Mật ong: Chứa chất kháng khuẩn, giữ ẩm, giúp da không bị khô khi sử dụng chanh.

Sữa chua: Sữa chua chứa đầy đủ các lợi ích của sữa tươi và có thêm các vi sinh lên men và acid lactic. Từ đó, nó vừa có tính giữ ẩm, làm mềm da và tẩy tế bào chết nhẹ nhàng.

Sự kết hợp của 3 nguyên liệu trên giúp chúng ta có hỗn hợp tắm trắng toàn thân rất hiệu quả và lành tính.

Cách làm:

Lấy một cái chén, cho hết lượng sữa chua không đường trong hộp vào và thêm 2 thìa mật ong, trộn đều. Tiếp theo, vắt thêm vào nước cốt 1 quả chanh cùng vỏ chanh bào nhỏ mịn.

Tắm sạch, thoa hỗn hợp lên da để 15 phút sau đó tắm lại với nước ấm. Tuần làm từ 2-3 lần để có kết quả tốt nhất.

Cách 2:

Với cách này chúng ta sử dụng bột đậu đỏ và bã cafe. Bã cafe sau khi uống xong mọi người thường bỏ đi, nhưng ít ai biết được rằng đây là một nguyên liệu tắm trắng rất hiệu quả và lại không hề tốn tiền.

Bã cafe kết hợp cùng bột đậu đỏ, nguyên liệu làm trắng da truyền thống của phụ nữ Nhật sẽ trở thành hỗn hợp tắm trắng tại nhà vừa an toàn vừa hiệu quả.

Bột đậu đỏ chứa Vitamin B1, B5 và B6 làm trắng da nhanh nhưng không gây hại da hay mỏng da như các phương pháp tẩy trắng khác.

Nguyên liệu:

- 1/2 chén cafe bã xay mịn

- 1 chén bột đậu đỏ

- Sữa tươi 1/2 chen

Cách làm:

Trộn cafe, đậu đỏ và sữa tươi vào 1 cái chén.

Tắm sạch, tẩy tế bào chết bằng xơ mướp hoặc bông tắm sau đó thoa đều hỗn hợp lên da nhẹ nhàng trong 15 phút. Chú ý masssage những vùng da khuỷu tay, đầu gối thật kỹ.

Tắm lại với nước ấm. Mỗi tuần làm từ 2-3 lần để có làn da căng mịn, trắng trẻo như ý muốn.

(Nguồn: Woman's Day)