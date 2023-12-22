Xót xa bé trai 4 tuổi bị bỏng toàn mặt do bóng bay phát nổ

Bệnh nhân là cháu T.T.S (4 tuổi) trú tại xã Ninh Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào chiều ngày 22/12, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhi có tên T.T.S. (4 tuổi, xã Ninh Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) bị bỏng diện tích 9% vùng đầu, mặt và cổ do tai nạn.

Cụ thể, vào chiều 19/12, khi tan học, bé S. có mua bóng bay hình ông già Noel trước cổng trường về nhà chơi. Đến tối cùng ngày, bé lấy bật lửa hết ga ra chơi, vô tình tia lửa tiếp xúc với bóng bay bơm khí hydro làm bóng bay này phát nổ lớn, khiến bệnh nhi bị bỏng vùng đầu, mặt và cổ.

Bệnh nhi 4 tuổi tại Quảng Nam phải nhập viện điều trị trong tình trạng bỏng nặng vùng mặt, đầu và cổ - Ảnh: Báo Lao Động

Sau tai nạn xảy ra, do mặt bị nóng, bé dùng tay dụi khiến vùng da mặt bong tróc và bỏng nặng hơn. Gia đình tức tốc đưa bé S. vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cấp cứu với tình trạng bị bỏng nhiệt khô độ 2 diện tích 9% ở vùng đầu, mặt và cổ.

Theo thông tin từ VOV, sau 4 ngày điều trị, vết bỏng của bệnh nhi không còn tình trạng thoát dịch, đã khô (trừ những vị trí bỏng sâu), chưa có tiêu điểm nhiễm trùng, bé S ăn uống sinh hoạt gần như bình thường.

Tình trạng sức khoẻ của bệnh nhi đã tạm thời ổn định - Ảnh: VOV

Các Bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ bị bỏng ở nhà, phụ huynh nên vệ sinh vết bỏng bằng dung dịch nước muối sinh lý, không cho trẻ dụi tay lên vết bỏng vì sẽ làm bẩn vết thương dẫn đến nhiễm trùng. Sau đó, đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được sơ cứu kịp thời.

Khí hydro có cấu trúc phân tử rất bé, có thể dễ dàng thẩm thấu cực nhanh qua màng bóng bay, chỉ cần tiếp xúc tia nóng là đủ điều kiện kích hoạt phản ứng, khiến một trái bóng có thể phát nổ.

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