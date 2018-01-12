- Thiếu nước dẫn đến hiện tượng khô miệng, thiếu nước bọt. Lượng nước bọt trong khoang miệng không đủ để ngăn ngừa tình trạng sâu răng.

Theo khảo sát, Việt Nam là nước có tỷ lệ dân số mắc bệnh răng miệng cao nhất thế giới. Số liệu thống kê cho thấy, 90% người Việt Nam bị bệnh sâu răng. Trong đó, trẻ em ở độ tuổi tiểu học chiếm đến 85%. Bệnh sâu răng khiến trẻ luôn cảm thấy đau nhức, sưng tấy vùng lợi và không có cảm giác ngon miệng khi ăn uống. Tuy nhiên mẹ chỉ cần áp dụng những cách chữa đơn giản sau đây, trẻ sẽ nhanh chóng thoát khỏi nỗi ám ảnh sâu răng.

- Lây bệnh sâu răng từ người khác.

- Trẻ ăn các thức ăn chứa nhiều đường, tinh bột, sô cô la, sữa.

- Vệ sinh răng miệng không đúng cách tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi nảy nở.

Cách đơn giản chữa bệnh sâu răng ở trẻ em

Nước muối

Cho trẻ ngậm nước muối là cách hiệu quả giảm nhanh cơn đau nhức khi bị sâu răng - Ảnh minh họa: Internet

Thành phần sát trùng tự nhiên trong nước muối có tác dụng sát trùng, giảm đau, hạn chế viêm nhiễm ở các vùng xung quanh khu vực răng sâu. Mẹ dùng nước muối ấm có nồng độ vừa phải cho trẻ ngậm và súc miệng để giúp con giảm đau nhức.

Nước chanh

Dùng nước cốt chanh tươi nhỏ vào lỗ răng sâu của trẻ sẽ giảm cảm giác đau, giúp sát trùng vết sưng tấy. Axit tự nhiên có trong chanh sẽ hạn chế sự phát triển của vi khuẩn gây sâu răng.

Tỏi và húng quế

Mẹ giã nát vài tép tỏi và một nắm lá húng quế rồi đắp lên chân răng của trẻ hoặc vắt lấy nước nhỏ vào vị trí răng sâu để giảm cơn đau buốt cho trẻ.

Lá hẹ

Lá hẹ tươi giã nhuyễn đắp lên vùng răng bị sâu của trẻ cũng là cách chữa đau răng phổ biến được nhiều chị em áp dụng - Ảnh minh họa: Internet

Dùng một nắm lá hẹ giã nhuyễn, đắp lên chân răng để chữa bệnh sâu răng ở trẻ em là phương pháp được nhiều mẹ sử dụng. Cách này giúp giảm đau, kháng viêm và giảm sưng lợi cho trẻ.

Hoa cúc vàng

Hoa cúc vàng là một trong những bài thuốc dân gian quen thuộc để chữa bệnh sâu răng ở trẻ em. Mẹ có thể áp dụng một trong 2 cách sau đây:

Mẹ có thể dùng hoa cúc cho trẻ ngậm trực tiếp hoặc làm nước súc mệng để chữa bệnh sâu răng ở trẻ - Ảnh minh họa: Internet

- Cách 1: Rửa sạch hoa, đặt trực tiếp lên vùng sâu răng và yêu cầu trẻ cắn nhẹ vài lần.

- Cách 2: Giã nhỏ hoa, phơi khô rồi ngâm với rượu trắng trong vài giờ. Hỗn hợp này dùng làm nước súc miệng cho trẻ để giảm đau và sát khuẩn hiệu quả.

Gừng tươi

Gừng tươi có tính kháng viêm nên có tác dụng giảm đau nhanh chóng. Mẹ dùng một củ gừng tươi giã nát, đắp lên răng 2 – 3 lần mỗi ngày cho trẻ để cắt cơn đau buốt.

Cách phòng ngừa bệnh sâu răng ở trẻ

Vệ sinh răng miệng cẩn thận

- Đưa trẻ đi kiểm tra răng miệng định kỳ.

- Nhắc trẻ đánh răng 2 lần mỗi ngày vào sáng sớm và buổi tối trước khi đi ngủ.

- Thay bàn chải đánh răng cho trẻ và các thành viên gia đình 3 tháng/lần.

Đánh răng hai lần mỗi ngày là cách hữu hiệu giúp trẻ ngăn ngừa bệnh sâu răng - Ảnh minh họa: Internet

Ăn uống lành mạnh

- Hạn chế cho bé uống các loại sữa có đường, nước ép hoa quả hay đồ uống ngọt để phòng ngừa nguy cơ sâu răng. Sau khi ăn, mẹ nên nhắc trẻ súc miệng bằng nước hoặc uống một ly nước lọc và đánh răng bằng loại kem có chứa thành phần flouride sau đó một giờ.

- Tăng cường cho trẻ ăn các thực phẩm tốt cho răng: Các đồ ăn ít đường, thúc đẩy nhai và hỗ trợ tuyến nước bọt (phô mai và các loại rau củ cắt nhỏ) để răng bé phát triển tốt hơn.