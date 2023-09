‘Nếu bạn có một đứa con còi’: Chia sẻ ‘dậy sóng’ cộng đồng những bà mẹ đang nuôi con nhỏ

Nuôi con là một hành trình gian nan đối với các ông bố bà mẹ. Trải nghiệm này ở Việt Nam càng khiến nhiều phụ huynh trẻ tuổi ngán ngẩm vì thường xuyên phải chịu áp lực khi con mình thường được so sánh với “con nhà người ta” .

Nếu bạn có một đứa con còi, bạn sẽ phải quen dần với việc bị nghe những lời chê trách như 'sữa mẹ nóng, sữa mẹ không thơm nên con không tăng cân'. Nếu con đã cai sữa, đang ăn cháo, ăn cơm thì họ lại khuyên 'phải dỗ con ăn nhiều vào, bọn trẻ con không ép là nó không ăn đâu' hoặc 'mua thêm sữa ngoài, sữa cho trẻ tăng cân kém hấp thu, hoặc cho đi khám dinh dưỡng, uống thuốc bổ đi'.

Nếu bạn có một đứa con còi, bạn sẽ phải thật bình tĩnh khi con bị đem ra so sánh với trẻ hàng xóm. 'Nhìn con nhà hàng xóm kia kìa, trẻ con phải mập tròn mới dễ thương. Nhìn bé mới 2 tháng tuổi bự chưa, con người ta mới 2 tháng mà bằng con mình 6 tháng rồi'.

Nếu bạn có một đứa con còi, bạn sẽ phải 'chống lại cả thế giới' khi liên tiếp hết ông bà nội đến ông bà ngoại, và bao gồm cả chồng bạn thúc giục bạn mau mau cho con ăn dặm sớm để tăng cân, tìm sữa ngoại khác cho con, tìm thuốc bổ, thuốc tăng cân nặng, men vi sinh giúp con ngon miệng…vì con “còi” quá tội nghiệp con.

Nếu bạn có một đứa con còi, mọi hoạt động cười đùa vui vẻ, linh hoạt nhanh nhẹn của con bạn hầu như không ai quan tâm. Con bạn nhanh lẫy, nhanh bò, nhanh ngồi, nhanh nói… đều không quan trọng bằng việc 'tháng này tăng bao nhiêu cân, giờ được mấy cân rồi'.

"Nếu bạn có một đưa con còi" là trăn trở của rất nhiều ông bố bà mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn có một đứa con còi, con bạn nặng 4-5kg hơn so với chuẩn WHO thì được khen 'sữa mẹ nên con bụ quá, mẹ chăm con khéo quá', nhưng thiếu 1kg so với chuẩn thì '100% là suy dinh dưỡng nặng rồi'.

Nếu bạn có một đứa con còi, thì áp lực làm mẹ của bạn tăng gấp đôi, gấp ba so với những mẹ có con 'bình thường'. Người nhà, chồng, bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ, hàng xóm, những người xung quanh sẽ dán nhãn bạn là 'mẹ không biết chăm con', chừng nào con bạn vẫn còn “còi”. Nghe lâu quen dần, rồi có một ngày bạn cũng nghĩ rằng mình không khéo chăm con thật.

Nếu bạn có một đứa con còi, thì hãy luôn nhớ đến câu nói kinh điển của Bác sĩ Nguyễn Trí Đoàn (Phó Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM - Giám Đốc bệnh viện Victoria Healthcare: 'Ở Việt Nam, nếu ai nói con của bạn còi nghĩa là bé bình thường, bé bình thường nghĩa là bé vừa cân, ai nói bé bụ bẫm dễ thương nghĩa là bé béo phì'.

Theo chuyên trang chăm sóc trẻ nhỏ uy tín Babycenter, bé sơ sinh trong 3 tháng đầu tăng cân nhanh và nhiều nhất, khoảng từ 700 gr – 1kg. Từ 6-12 tháng trẻ tăng cân chậm lại. Từ 1 tuổi đến dậy thì tăng rất chậm, mỗi năm chỉ tăng 1-2 kg. Đánh giá dinh dưỡng của bé dựa vào chiều cao và vòng đầu, không nên chỉ dựa vào cân nặng. Để xác định bé suy dinh dưỡng hay không cần theo dõi trong 1 khoảng thời gian dài cùng các chỉ số khác, chứ không thể dựa vào cân nặng trong thời điểm ngắn mà vội vàng kết luận.

Đừng ép con ăn chỉ vì áp lực cân nặng, hãy để cho con có cái niềm vui được tận hưởng, khám phá mùi vị của từng món ăn. Chứ không phải là ăn một tô cháo đầy ứ, vừa ăn vừa xem tivi, điện thoại hay nghịch đồ chơi.

Cũng đừng vì áp lực con còi, mà bổ sung bừa bãi thuốc kích thích ngon miệng, tăng cân cho con. Vẫn còn nhớ trong bài chia sẻ gần đây của bác sĩ Trần Thị Huyên Thảo về một trường hợp bé gái được cho là biếng ăn, và mẹ mua thuốc bổ cho bé uống, mỗi ngày 3 muỗng cà phê. Sau khi bé uống vài ngày, từ một bé không thèm ăn gì, trở thành một bé cái gì cũng ăn, ăn háo hức, đòi ăn không ngớt. Kết quả là sau một tháng tăng hơn 2kg. Ngưng thuốc là biếng ăn lại ngay, nhưng uống lại là lại ăn nhiều và tăng cân.

Sau đó người mẹ đó quá lo lắng và đưa đến phòng khám. Qua chẩn đoán, bé gái đó mắc hội chứng Cushing điển hình của uống Corticoid kéo dài (rậm lông, gù mỡ ở lưng, mặt tròn căng, hai má đỏ, vú to, mập trung tâm). Bác sĩ Huyên Thảo cho biết: 'Corticoid khi uống liều cao kích thích ăn uống rất nhanh và nhiều, nhưng uống liều cao kéo dài không đúng chỉ định sẽ có thể gây các hệ quả sức khoẻ lâu dài không mong muốn, cho hệ cơ xương, tim mạch và nội tiết. Điều đáng nói là ngay cả trước khi tăng cân vì thuốc, cân nặng của bé đã rất tốt, ở ngưỡng cao theo dõi dư cân. Ban đầu bé thật sự không cần tăng cân, chỉ cần theo dõi tập thói quen ăn uống khoẻ mạnh cân bằng'.

Bởi thế nếu bạn có một đứa con “còi”, thì hãy thật tỉnh táo. Hãy đo vòng đầu của con thay vì chỉ nhìn vào cái cân.

Đừng so sánh con mình với con nhà hàng xóm, cũng đừng so sánh bản thân mình với những người mẹ đang nuôi con “bụ” khác, cũng đừng chê bai một em bé nào, trách cứ một bà mẹ nào, bởi chỉ làm mẹ thôi đã quá áp lực và căng thẳng rồi".

Như nói đúng tâm tư của bao bà mẹ, các chị em lên tục chia sẻ và tag tên những người thân trong nhà.

“Nuôi con đi rồi thấy cảnh. Như camera cả thế giới đang nhìn” – chia sẻ lại bài viết, tài khoản L.A.H thể hiện sự đồng cảm với các bà mẹ.

Nhiều bà mẹ chia sẻ nỗi lòng khi nhà có "đứa con còi" - Ảnh chụp màn hình

Chị T.T.P.N hài hước bình luận: “Không quan trọng, thích bao giờ lớn thì lớn. Còi quá chả sao, miễn là nó hoạt động tốt là vui rùi. 13 tháng 8kg…”.

Chị N.K.V đồng tình: “Ông bà ta có câu nuôi con rồi mới hiểu lòng cha mẹ. Cực khổ, vất vả và áp lực khi nó không ăn. Không ăn thì lại sợ con không có sức lớn. Rồi thì người ngày người kia quở trách. Mình làm mẹ thì tất nhiên phải biết điều gì là tốt cho con rồi. Đâu cần ai phải dạy!".

Bài viết vẫn tiếp tục nhận được nhiều bình luận và chia sẻ xoay quanh chủ đề chăm sóc con. Đa phần các bà mẹ ngày nay đều biết cách nuôi con khoa học và không còn quá lo lắng khi nghe bị chê: "Con nhà chị/em/cháu còi quá!".