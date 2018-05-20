‘Nếu bạn có một đứa con còi’: Chia sẻ ‘dậy sóng’ cộng đồng những bà mẹ đang nuôi con nhỏ

Chăm sóc con 20/05/2018 14:18

'Nếu bạn có một đứa con còi, bạn sẽ phải quen dần với việc bị nghe những lời chê trách như 'sữa mẹ nóng, sữa mẹ không thơm nên con không tăng cân'. Nếu con đã cai sữa, đang ăn cháo, ăn cơm thì họ lại khuyên 'phải dỗ con ăn nhiều vào, bọn trẻ con không ép là nó không ăn đâu''… bài viết đã chạm đến trái tim của những bậc cha mẹ vẫn hàng ngày đối mặt với cuộc chiến nuôi con nhỏ.

Nuôi con là một hành trình gian nan đối với các ông bố bà mẹ. Trải nghiệm này ở Việt Nam càng khiến nhiều phụ huynh trẻ tuổi ngán ngẩm vì thường xuyên phải chịu áp lực khi con mình thường được so sánh với “con nhà người ta” .

Mới đây, bài viết “Nếu bạn có một đứa con còi" được chia sẻ liên tục trên mạng xã hội đã phần nào nói hộ nỗi lòng của các bậc cha mẹ. Chỉ trong thời gian ngắn dăng tải, bải viết đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm và chia sẻ của cộng động mạng. Thông qua bài viết, mọi người phần nào hiểu được những trăn trở trong việc chăm sóc con, để bé lớn khỏe mỗi ngày.

‘Nếu bạn có một đứa con còi’: Chia sẻ ‘dậy sóng’ cộng đồng những bà mẹ đang nuôi con nhỏ - Ảnh 1
Bài viết thu hút sự chú ý đông đảo của cộng đồng mạng - Ảnh chụp màn hình

Nội dung bài viết đầy đủ như sau:

“Nếu bạn có một đứa con còi

Nếu bạn có một đứa con còi, bạn sẽ phải quen dần với việc bị nghe những lời chê trách như 'sữa mẹ nóng, sữa mẹ không thơm nên con không tăng cân'. Nếu con đã cai sữa, đang ăn cháo, ăn cơm thì họ lại khuyên 'phải dỗ con ăn nhiều vào, bọn trẻ con không ép là nó không ăn đâu' hoặc 'mua thêm sữa ngoài, sữa cho trẻ tăng cân kém hấp thu, hoặc cho đi khám dinh dưỡng, uống thuốc bổ đi'.

Nếu bạn có một đứa con còi, bạn sẽ phải thật bình tĩnh khi con bị đem ra so sánh với trẻ hàng xóm. 'Nhìn con nhà hàng xóm kia kìa, trẻ con phải mập tròn mới dễ thương. Nhìn bé mới 2 tháng tuổi bự chưa, con người ta mới 2 tháng mà bằng con mình 6 tháng rồi'.

Nếu bạn có một đứa con còi, bạn sẽ phải 'chống lại cả thế giới' khi liên tiếp hết ông bà nội đến ông bà ngoại, và bao gồm cả chồng bạn thúc giục bạn mau mau cho con ăn dặm sớm để tăng cân, tìm sữa ngoại khác cho con, tìm thuốc bổ, thuốc tăng cân nặng, men vi sinh giúp con ngon miệng…vì con “còi” quá tội nghiệp con.

Nếu bạn có một đứa con còi, mọi hoạt động cười đùa vui vẻ, linh hoạt nhanh nhẹn của con bạn hầu như không ai quan tâm. Con bạn nhanh lẫy, nhanh bò, nhanh ngồi, nhanh nói… đều không quan trọng bằng việc 'tháng này tăng bao nhiêu cân, giờ được mấy cân rồi'.

‘Nếu bạn có một đứa con còi’: Chia sẻ ‘dậy sóng’ cộng đồng những bà mẹ đang nuôi con nhỏ - Ảnh 2
"Nếu bạn có một đưa con còi" là trăn trở của rất nhiều ông bố bà mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn có một đứa con còi, con bạn nặng 4-5kg hơn so với chuẩn WHO thì được khen 'sữa mẹ nên con bụ quá, mẹ chăm con khéo quá', nhưng thiếu 1kg so với chuẩn thì '100% là suy dinh dưỡng nặng rồi'.

Nếu bạn có một đứa con còi, thì áp lực làm mẹ của bạn tăng gấp đôi, gấp ba so với những mẹ có con 'bình thường'. Người nhà, chồng, bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ, hàng xóm, những người xung quanh sẽ dán nhãn bạn là 'mẹ không biết chăm con', chừng nào con bạn vẫn còn “còi”. Nghe lâu quen dần, rồi có một ngày bạn cũng nghĩ rằng mình không khéo chăm con thật.

Nếu bạn có một đứa con còi, thì hãy luôn nhớ đến câu nói kinh điển của Bác sĩ Nguyễn Trí Đoàn (Phó Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM - Giám Đốc bệnh viện Victoria Healthcare: 'Ở Việt Nam, nếu ai nói con của bạn còi nghĩa là bé bình thường, bé bình thường nghĩa là bé vừa cân, ai nói bé bụ bẫm dễ thương nghĩa là bé béo phì'.

Theo chuyên trang chăm sóc trẻ nhỏ uy tín Babycenter, bé sơ sinh trong 3 tháng đầu tăng cân nhanh và nhiều nhất, khoảng từ 700 gr – 1kg. Từ 6-12 tháng trẻ tăng cân chậm lại. Từ 1 tuổi đến dậy thì tăng rất chậm, mỗi năm chỉ tăng 1-2 kg. Đánh giá dinh dưỡng của bé dựa vào chiều cao và vòng đầu, không nên chỉ dựa vào cân nặng. Để xác định bé suy dinh dưỡng hay không cần theo dõi trong 1 khoảng thời gian dài cùng các chỉ số khác, chứ không thể dựa vào cân nặng trong thời điểm ngắn mà vội vàng kết luận.

Đừng ép con ăn chỉ vì áp lực cân nặng, hãy để cho con có cái niềm vui được tận hưởng, khám phá mùi vị của từng món ăn. Chứ không phải là ăn một tô cháo đầy ứ, vừa ăn vừa xem tivi, điện thoại hay nghịch đồ chơi.

Cũng đừng vì áp lực con còi, mà bổ sung bừa bãi thuốc kích thích ngon miệng, tăng cân cho con. Vẫn còn nhớ trong bài chia sẻ gần đây của bác sĩ Trần Thị Huyên Thảo về một trường hợp bé gái được cho là biếng ăn, và mẹ mua thuốc bổ cho bé uống, mỗi ngày 3 muỗng cà phê. Sau khi bé uống vài ngày, từ một bé không thèm ăn gì, trở thành một bé cái gì cũng ăn, ăn háo hức, đòi ăn không ngớt. Kết quả là sau một tháng tăng hơn 2kg. Ngưng thuốc là biếng ăn lại ngay, nhưng uống lại là lại ăn nhiều và tăng cân.

Sau đó người mẹ đó quá lo lắng và đưa đến phòng khám. Qua chẩn đoán, bé gái đó mắc hội chứng Cushing điển hình của uống Corticoid kéo dài (rậm lông, gù mỡ ở lưng, mặt tròn căng, hai má đỏ, vú to, mập trung tâm). Bác sĩ Huyên Thảo cho biết: 'Corticoid khi uống liều cao kích thích ăn uống rất nhanh và nhiều, nhưng uống liều cao kéo dài không đúng chỉ định sẽ có thể gây các hệ quả sức khoẻ lâu dài không mong muốn, cho hệ cơ xương, tim mạch và nội tiết. Điều đáng nói là ngay cả trước khi tăng cân vì thuốc, cân nặng của bé đã rất tốt, ở ngưỡng cao theo dõi dư cân. Ban đầu bé thật sự không cần tăng cân, chỉ cần theo dõi tập thói quen ăn uống khoẻ mạnh cân bằng'.

Bởi thế nếu bạn có một đứa con “còi”, thì hãy thật tỉnh táo. Hãy đo vòng đầu của con thay vì chỉ nhìn vào cái cân.

Đừng so sánh con mình với con nhà hàng xóm, cũng đừng so sánh bản thân mình với những người mẹ đang nuôi con “bụ” khác, cũng đừng chê bai một em bé nào, trách cứ một bà mẹ nào, bởi chỉ làm mẹ thôi đã quá áp lực và căng thẳng rồi".

Như nói đúng tâm tư của bao bà mẹ, các chị em lên tục chia sẻ và tag tên những người thân trong nhà.

“Nuôi con đi rồi thấy cảnh. Như camera cả thế giới đang nhìn” – chia sẻ lại bài viết, tài khoản L.A.H thể hiện sự đồng cảm với các bà mẹ.

‘Nếu bạn có một đứa con còi’: Chia sẻ ‘dậy sóng’ cộng đồng những bà mẹ đang nuôi con nhỏ - Ảnh 3
Nhiều bà mẹ chia sẻ nỗi lòng khi nhà có "đứa con còi" - Ảnh chụp màn hình

Chị T.T.P.N hài hước bình luận: “Không quan trọng, thích bao giờ lớn thì lớn. Còi quá chả sao, miễn là nó hoạt động tốt là vui rùi. 13 tháng 8kg…”.

Chị N.K.V đồng tình: “Ông bà ta có câu nuôi con rồi mới hiểu lòng cha mẹ. Cực khổ, vất vả và áp lực khi nó không ăn. Không ăn thì lại sợ con không có sức lớn. Rồi thì người ngày người kia quở trách. Mình làm mẹ thì tất nhiên phải biết điều gì là tốt cho con rồi. Đâu cần ai phải dạy!".

Bài viết vẫn tiếp tục nhận được nhiều bình luận và chia sẻ xoay quanh chủ đề chăm sóc con. Đa phần các bà mẹ ngày nay đều biết cách nuôi con khoa học và không còn quá lo lắng khi nghe bị chê: "Con nhà chị/em/cháu còi quá!".

Đánh đòn trẻ như thế nào để con nên người?

Đánh đòn trẻ như thế nào để con nên người?

Chia sẻ với Phụ nữ sức khỏe, Bác sĩ Nguyễn Hoàng Anh cho biết việc giáo dục bằng đòn roi tuy không được khuyến khích nhưng vẫn được áp dụng trong một số trường hợp nhất định. Nếu muốn đánh đòn nhằm giáo dục trẻ nhận thức lỗi sai, cha mẹ cần nắm những nguyên tắc nhất định.

Xem thêm
Từ khóa:   chăm sóc con nếu bạn có 1 đứa con còi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 59 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 2 giờ 29 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp