Không biết những sai lầm này khi cho con bú, mẹ bỉm sữa sẽ phải ân hận cả đời

Trong quá trình vận động mạnh hoặc tập thể dục, cơ thể mẹ sản sinh ra axit lactic khiến cho sữa bị chua làm ảnh hưởng đến khẩu vị của trẻ. Sau khi vận động, mẹ nên vắt ra một ít sữa và ngồi nghỉ ngơi 30 phút để lượng axit lactic giảm hoàn toàn rồi mới cho trẻ bú.

Nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ sẽ giúp trẻ dễ tiêu hóa, tăng cường hệ miễn dịch và phát triển nhận thức tốt. Hiện nay, đa số các bà mẹ đều nuôi con bằng nguồn sữa tự nhiên hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Tuy nhiên, các mẹ cần có phương pháp phù hợp và tránh những sai lầm khi cho con bú.

Nhiều mẹ vì thấy sữa có màu khác thường nên không cho con bú. Sai lầm này của mẹ đã vô tình khiến hệ miễn dịch của trẻ kém đi. Các chuyên gia trên thế giới đều khuyên những bà mẹ sau sinh vài giờ nhất định phải cho con bú nguồn sữa non này để bảo vệ sức khỏe tối đa cho bé.

Trong tuần đầu sau sinh, ngực mẹ đã tiết ra một lượng sữa non nhất định màu vàng sậm. Sữa non chứa hàm lượng lớn protein, kháng thể và bạch cầu giúp khởi tạo sức đề kháng của trẻ sơ sinh. Đây là nguồn dinh dưỡng vô cùng quý giá đối với trẻ.

3. Cho con ăn trước khi bú mẹ

Một số chị em ít sữa thường kết hợp việc cho trẻ bú mẹ và dùng sữa công thức. Tuy nhiên, các mẹ cần lưu ý không nên cho con uống sữa công thức rồi bú mẹ sau.

Thông thường, sữa công thức có vị ngọt đậm hơn sữa mẹ. Bên cạnh đó, núm bình sữa dễ uống hơn khiến trẻ uống sữa công thức trước sẽ không muốn bú sữa mẹ nữa. Phương pháp này không chỉ làm lãng phí nguồn sữa tự nhiên quý giá mà còn gây nên hiện tượng ứ đọng sữa mẹ làm cho sữa bị chua, mất chất, có nguy cơ gây viêm tuyến vú.

Do đó, nếu nuôi con bằng hai loại sữa này, bạn nên ưu tiên cho trẻ bú mẹ trước rồi mới uống sữa công thức sau.

4. Cho con bú khi tâm trạng tức giận

Khi mẹ cáu giận, cơ thể sẽ sản sinh một lượng lớn noradrenalin và adrenaline. Hai loại hormon này sẽ khiến tim đập nhanh, mạch máu thu nhỏ làm cho huyết áp tăng cao. Nghiêm trọng hơn, khi mẹ nổi giận, cơ thể sẽ tiết ra một lượng độc tố gây hại cho cơ thể. Quá trình này sẽ tác động trực tiếp đến chất lượng sữa mẹ, làm giảm chất lượng nguồn sữa. Vì thế, nếu đang giận dữ mẹ nên trấn tĩnh trở lại trước khi cho con bú.

Khi đang trong cơn tức giận, mẹ nên cố gắng bình tĩnh rồi hãy cho con bú - Ảnh minh họa: Internet

5. Mặc quần áo bẩn cho con bú

Đôi khi vừa làm xong công việc nội trợ hay mới đi làm về, các mẹ thấy con khóc lả đòi ăn liền xót xa vạch áo ôm con bú. Hành động này của mẹ vô tình khiến cho các loại vi khuẩn có hại tiếp xúc với bề mặt da và mũi của bé. Vì vậy, trước khi cho con bú, mẹ nên thay quần áo sạch sẽ rồi mới ôm con vào lòng.

6. Cho con bú quá lâu

Trẻ bú mẹ quá lâu sẽ khiến lượng protein trong sữa mẹ giảm và lượng chất béo tăng lên dễ gây đau bụng, tiêu chảy và nôn trớ.

Theo các chuyên gia, thời gian lý tưởng mỗi lần mẹ cho con bú là khoảng 20 phút, trung bình mỗi bên bầu vú là 10 phút. Trong 2 phút đầu tiên, con có thể bú được 50% lượng sữa. Hai phút tiếp theo, con tiếp nhận được gần hết lượng sữa. Sáu phút còn lại, con bú rất ít nhưng khoảng thời gian này sẽ giúp kích thích tuyến sữa tiếp tục tiết ra, chuẩn bị cho lần bú sau.

7. Để con tự bú

Bú mẹ là một trong những phản xạ cơ bản của trẻ khi vừa sinh ra. Khi đưa bất cứ thứ gì chạm vào vùng miệng, bé đều có hoạt động bú, mút. Khi đưa tay vuốt ve miệng hoặc má trẻ, bé sẽ nghiêng đầu về phía này.

Đối với hoạt động cho con bú, mặc dù trẻ đã có phản xạ tìm bầu vú mẹ nhưng mẹ vẫn nên hỗ trợ để việc bú mẹ diễn ra thuận lợi hơn. Mẹ có thể dùng tay vuốt nhẹ vào má hoặc đảo đầu ti quanh miệng con để thu hút sự chú ý.

Chúc các chị em có một hành trình nuôi con bằng sữa mẹ an toàn, chất lượng!