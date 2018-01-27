Giúp con phát triển chiều cao vượt trội như các cầu thủ U23, mẹ chỉ cần áp dụng những tuyệt chiêu cực kỳ hiệu quả này

Khoa học đã chứng minh, chiều cao của trẻ em phụ thuộc 70% vào gien di truyền của bố mẹ và 30% do các yếu tố bên ngoài. Vì vậy, cha mẹ cần tích cực tác động vào các yếu tố bên ngoài này để chiều cao của con phát triển vượt trội.

Người hâm mộ cả nước không chỉ ấn tượng với dàn cầu thủ U23 lần đầu tiên lập nên kỳ tích trong lịch sử bóng đá Việt Nam mà còn ngạc nhiên trước chiều cao “khủng” của họ. Không ít chị em đều có chung một thắc mắc: Làm thế nào để giúp con phát triển chiều cao nhanh chóng? Trong chế độ dinh dưỡng cần cho con ăn những loại thức ăn gì?

- Khi con đang trong bụng mẹ: Thời điểm này, nếu mẹ bầu có chế độ dinh dưỡng và tăng cân hợp lý, trẻ sinh ra sẽ có chiều cao trung bình khoảng 50cm.

Để con có thể phát triển chiều cao một cách tốt nhất, cha mẹ không nên bỏ lỡ các giai đoạn vàng phát triển của con. Ba giai đoạn vàng đóng vai trò quan trọng trọng việc phát triển chiều cao của bé bao gồm:

- Ba năm đầu đời: Đây là giai đoạn quyết định 60% chiều cao của bé. Trong năm đầu tiên, chiều cao của con sẽ tăng lên 25cm, 2 năm tiếp theo tăng trung bình 20cm nếu đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng.

- Giai đoạn dậy thì (từ 10 - 16 tuổi đối với con gái và 12 - 18 tuổi đối với con trai): Ở độ tuổi dậy thì, chiều cao sẽ tăng trung bình từ 8 - 12 cm. Sau giai đoạn này, tốc độ phát triển chiều cao sẽ chậm dần.

2. Tạo thói quen cho con đi ngủ sớm

Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển chiều cao của trẻ. Để trẻ phát triển chiều cao tối đa, cha mẹ nên cho con đi ngủ sớm. Theo các chuyên gia, trẻ cần được ngủ từ 10 – 12 giờ mỗi đêm.

Trong não bộ con người, tuyến yên đóng vai trò quan trọng trong việc tiết hormon phát triển chiều cao. Theo đó, thời gian kích thích hormon sinh trưởng của tuyến yên được chia làm 2 giai đoạn: từ 21 giờ đêm - 1 giờ sáng và từ 5 giờ - 7 giờ sáng. Trẻ không ngủ hoặc thức dậy sớm trong hai khoảng thời gian này vô tình đã bỏ qua những “khoảnh khắc vàng” để tiếp nhận hormon phát triển chiều cao.

Mẹ nên cho bé đi ngủ sớm đế giúp con phát triển chiều cao - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, tuyến yên sẽ không làm việc hiệu quả và tiết rất ít hormon nếu bé chưa ngủ hoặc ngủ không sâu. Vì vậy, nếu muốn trẻ phát triển chiều cao, cha mẹ nên cho bé đi ngủ vào lúc 8 giờ 30 phút, không nên ngủ muộn quá 9 giờ 30 phút và thức dậy vào lúc 7 giờ sáng hôm sau.

3. Bổ sung đầy đủ protein vào khẩu phần ăn của con

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng những trẻ được cha mẹ duy trì chế độ ăn giàu protein sẽ có sự tăng trưởng chiều cao vượt trội hơn so với trẻ có khẩu phần ăn chứa ít protein. Do đó, mẹ cần tăng cường cho con ăn các chất đạm (thịt, cá, trứng, các loại hạt…) để con ngày càng cao lớn.

Muốn trẻ phát triển chiều cao tốt nhất, mẹ nên cho con ăn các thức ăn giàu đạm - Ảnh minh họa: Internet

Đối với trẻ em dưới 10 tuổi, nhu cầu protein mỗi ngày dao động từ 13 đến 28g. Mẹ có thể bổ sung protein cho trẻ theo khẩu phần dinh dưỡng gợi ý dưới đây. Cụ thể:

- Bữa sáng: Mẹ nên cho con bắt đầu ngày mới với món trứng và sữa. Đây là “bữa sáng điển hình” cung cấp đủ protein và năng lượng. Đặc biệt, mẹ không được để bé bỏ bữa sáng.

- Bữa trưa: Khi bé ngán cơm, có thể thay thế bằng bánh mì. Món bánh vì với nhân thịt hoặc bơ đậu phộng sẽ kích thích bé ăn ngon.

- Bữa ăn nhẹ: Mẹ có thể con ăn sữa chua, phô mai giữa các bữa chính để bổ sung nguồn protein cần thiết.

- Ngoài ra, mẹ có thể thêm các loại đậu vào thực đơn bữa chính cho con vì họ nhà đậu rất giàu protein.

4. Khuyến khích con tập thể dục, thể thao thường xuyên

Thay vì để con liên tục xem tivi và các thiết bị điện tử, cha mẹ hãy giải thích cho con tầm quan trọng của việc tập luyện và hướng con tham gia các hoạt động thể dục, thể thao.

Bắt đầu từ bài tập chạy bộ vào buổi sáng đến những môn thể thao dành cho bé gái và bé trai (dancesport, bơi, cầu lông, bóng đá, bóng rổ…). Lâu dần, trẻ sẽ hình thành thói quen rèn luyện cơ thể để tăng cường sức khỏe và phát triển chiều cao tối đa.

Bơi lội là môn thể thao giúp con nhanh phát triển chiều cao - Ảnh minh họa: Internet

Thông qua việc khuyến khích con tập luyện, nhiều cha mẹ đã phát hiện con mình có chỉ số vận động cao. Những trẻ có chỉ số này cao sẽ luôn thích vận động cơ thể thông qua các hoạt động thể chất. Từ đó, con có thể trở thành những vận động viên thể thao, vũ công, cầu thủ bóng đá nổi tiếng trong tương lai.

5. Chế độ dinh dưỡng cân bằng

Ngoài việc bổ sung nhiều protein trong khẩu phần ăn hàng ngày của trẻ, cha mẹ cũng đừng quên cung cấp đầy đủ canxi, sắt, vitamin A, D… cho con. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, sự kết hợp của các vitamin và khoáng chất này với protein sẽ rất có lợi cho sự phát triển chiều cao của bé.

Mẹ có thể dựa vào tháp dinh dưỡng để xây dựng khẩu phần ăn cho con - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ có thể dựa vào tháp dinh dưỡng để cân đối khẩu phần ăn hàng ngày của trẻ theo nguyên tắc đáp ứng đủ các chất: đường bột, chất béo, chất đạm, vitamin và khoáng chất.

Ví dụ, mẹ có thể xây dựng khẩu phần một bữa ăn của con với cơm, canh cải xanh cua đồng, sườn xào chua ngọt, dưa hấu. Hoặc cơm, canh bí đỏ thịt băm, thịt xá xíu, quýt. Ngoài ra, mẹ cũng nên cho trẻ ăn những bữa phụ với sữa, bánh flan, hoa quả, sinh tố.

6. Chế độ sinh hoạt lành mạnh

Thói quen sinh hoạt lành mạnh của các thành viên gia đình sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến trẻ. Nếu cha mẹ bé có lối sống khoa học, sinh hoạt điều độ, bé sẽ học theo và tự hình thành thói quen sinh hoạt khoa học đến khi trưởng thành.

Bên cạnh việc ăn uống, tập luyện, con cần có một chế độ sinh hoạt lành mạnh cùng cả gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, trước hết chính cha mẹ phải hình thành những thói quen khoa học (giờ giấc sinh hoạt, làm việc, chế độ ăn uống, tập luyện…) để con phát triển đầy đủ cả thể chất lẫn tinh thần.

7. Xin ý kiến tư vấn từ bác sĩ

Cha mẹ nên cho con đi khám sức khỏe định kỳ để theo dõi chu kỳ phát triển của con. Đồng thời, không nên cho con uống các loại thuốc tăng trường chiều cao nếu chưa được sự cho phép của bác sĩ.

Cha mẹ nên cho bé đi khám sức khỏe định kỳ để theo dõi các chỉ số phát triển chiều cao và cân nặng của con - Ảnh minh họa: Internet

Dựa vào các chỉ số chiều cao, cân nặng, bác sĩ chuyên khoa sẽ đưa ra lời khuyên phù hợp về chế độ dinh dưỡng, các vitamin, khoáng chất cần bổ sung cho bé.