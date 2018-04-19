Công dụng của tổ yến đối với trẻ em

Thường xuyên ăn tổ yến sẽ giúp trẻ tăng cường hệ miễn dịch vì thành phần chứa rất nhiều nguyên tố sắt. Sắt là nguyên tố vi lượng giúp trẻ hạn chế các trường hợp hoa mắt chóng mặt và phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm. Cơ thể trẻ thiếu sắt rất dễ bị nhiễm virus.

Thành phần tổ yến chứa nhiều protein, các axit amin và nhiều nguyên tố vi lượng thúc đẩy hệ tiêu hóa trẻ em làm việc hiệu quả. Bên cạnh đó, nguyên tố hiếm crom trong tổ yến sẽ làm tăng khả năng hấp thu chất dinh dưỡng qua màng ruột.

Ngoài những công dụng nói trên, tổ yến còn giúp trẻ tăng khả năng phản xạ thần kinh, tăng số lượng hồng cầu, giúp cân bằng quá trình trao đổi chất trong cơ thể, hỗ trợ trị ho, giảm viêm phế quản mãn tính, tiêu đờm.

Tổ yến chứa nhiều canxi giúp hệ xương, răng phát triển vững chắc. Thường xuyên ăn yến trong giai đoạn vàng sẽ tạo điều kiện cho chiều con của trẻ tăng lên vượt trội.

Trẻ bao nhiêu tuổi có thể ăn được tổ yến?

Trẻ từ 7 tháng trở đi (bước vào giai đoạn ăn dặm) có thể sử dụng được tổ yến. Theo các chuyên gia, dùng yến cải thiện sức khỏe cho trẻ cần bổ sung từ từ và kiên trì với liều lượng khoảng 70ml/ngày.

Tổ yến sau khi làm sạch, mẹ có thể chế biến theo nhiều cách: Tổ yến chưng đường phèn; Tổ yến hầm thịt gà; Súp tổ yến.

Trẻ từ 7 tháng tuổi trở đi đã có thể sử dụng được tổ yến - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ em trong độ tuổi đi học có thể sử dụng yến trong những mùa thi cử căng thẳng, áp lực. Các nguyên tố vi lượng trong tổ yến (crom, mangan, kẽm, brom…) đóng vai trò qua trọng trong việc ổn định hệ thần kinh, tăng cường trí nhớ trẻ em.

Lưu ý khi cho trẻ sử dụng tổ yến

Không phải lúc nào cho trẻ ăn tổ yến cũng mang lại tác dụng tốt. Mẹ nên cho trẻ ăn vào sáng sớm hoặc buổi tối trước khi đi ngủ. Thời điểm này, cơ thể trẻ dễ dàng hấp thu được nhiều dưởng chất từ tổ yến.

Khi trẻ bị suy dinh dưỡng, lười ăn hoặc bị các bệnh về đường hô hấp nếu bổ sung yến đều đặn sẽ tăng cường hệ miễn dịch, nhanh chóng phục hồi sức khỏe.

Thời điểm thích hợp mẹ cho trẻ ăn tổ yến là buối sáng sớm hoặc ban đêm trước khi đi ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Tuyệt đối không cho trẻ ăn tổ yến trước và sau bữa ăn làm trẻ đầy bụng, khó tiêu hóa, gây ra tác dụng ngược, khiến trẻ suy dinh dưỡng.