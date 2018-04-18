Bác sĩ chỉ rõ dấu hiệu trẻ bị viêm ruột thừa

Nuôi dạy con 18/04/2018 18:05

Chia sẻ với Phụ nữ sức khỏe, bác sĩ Bùi Thế Lữ cho biết trẻ bị viêm ruột thừa sẽ có dấu hiệu đau phần ¼ vùng dưới bụng bên phải kèm theo một số triệu chứng khác.

Bác sĩ vui lòng cho biết dấu hiệu khi trẻ bị viêm ruột thừa? Trẻ bị viêm ruột thừa có nhất thiết phải mổ cắt hay chỉ cần điều trị thuốc là có thể khỏi? Cảm ơn bác sĩ!

Anh Tú (TP.HCM)

Trả lời:

Dấu hiệu trẻ bị đau ruột thừa

Chào anh!

Trong quá trình phát triển của con người, một số bộ phận không cần thiết sẽ tiêu biến và mất đi (Ví dụ: Vùng xương đuôi đã phát triển và tiêu biến thành xương cùng cụt). Tương tự, ruột thừa là bộ phận dài khoảng vài centimet dính vào manh tràng (đoạn đầu tiên của ruột già) không có vai trò gì trong cơ thể.

Có một số ý kiến cho rằng ruột thừa cũng có chức năng miễn dịch. Tuy nhiên, đại đa số các bác sĩ đồng tình với quan điểm rằng bộ phận này không có chức năng gì nên không cần thiết phải giữ lại.

Nếu ta lấy vùng rốn làm trung tâm vẽ 2 trục tung, hoành thì ruột thừa nằm ở vị trí khoảng ¼ vùng bụng dưới bên phải. Tuy nhiên, vị trí ruột thừa sẽ xê dịch ít nhiều do cơ địa hoặc cấu tạo lớp mỡ dày hay mỏng ở trẻ em.

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Vị trí ruột thừa bị viêm nằm ở 1/4 vùng bụng dưới bên phải - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, khi thấy trẻ có dấu hiệu đau vùng bụng dưới bên phải ở vị trí ¼, bác sĩ có thể chẩn đoán đây là triệu chứng đau do viêm ruột thừa. Giai đoạn sớm hơn, cơn đau có thể xuất hiện quanh rốn. Ngoài ra, trẻ còn có biểu hiện sốt, tiêu chảy, chán ăn, buồn nôn... Việc chẩn đoán viêm ruột thừa chính xác sẽ kết hợp với phương pháp siêu âm. Siêu âm là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán chứng viêm ruột thừa ở trẻ.

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Trẻ bị viêm ruột thừa sẽ có dấu hiệu đau bụng, sốt, buồn nôn - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ bị viêm ruột thừa sẽ điều trị bằng phương pháp cắt mà không uống thuốc vì các lý do:

Thứ nhất, ruột thừa không có chức năng gì trong cơ thể.

Thứ hai, viêm ruột thừa có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như:

- Vỡ ruột thừa.

- Việc thăm khám mạnh tay hoặc do kích thích viêm tự vỡ có thể dẫn đến viêm phúc mạc. Phúc mạc bị vỡ dẫn đến hiện tượng nhiễm trùng máu, tụt huyết áp, sốc. Trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong.

Ngoài ra, viêm ruột thừa có thể gây viêm nhiễm xung quanh: Vùng manh tràng, hồi tràng, đại tràng phải…. Các bộ phận này dính lại với nhau tạo nên đám quánh ruột thừa ảnh hưởng đến nhu động ruột, gây nguy hại cho cơ thể.

Do đó, khi trẻ có dấu hiệu đau bụng ở vị trí bụng dưới bên phải, cha mẹ cần đưa trẻ đến bệnh viện để bác sĩ tiến hành thăm khám kết hợp siêu âm. Nếu trẻ bị viêm ruột thừa sẽ tiến hành mổ cắt.

Bác sĩ Bùi Thế Lữ

(Bệnh viện Mỹ Phước - Bình Dương)

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