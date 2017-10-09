Con thông minh vượt trội từ nhỏ nhờ mẹ thường xuyên làm những việc này

Chỉ cần vài lưu ý nhỏ khi chăm sóc con mỗi ngày, mẹ sẽ giúp bé cưng phát triển toàn diện và thông minh vượt trội từ nhỏ.

Thường xuyên soi gương có thể giúp bé nhận diện từng bộ phận trên khuôn mặt và cơ thể. Rất nhanh, bé sẽ nhanh chóng nhận diện được chính mình trong gương. Việc này sẽ giúp tăng cường sự tập trung, nhạy cảm và óc quan sát của bé cưng.

Giao tiếp với bé

Trẻ sơ sinh chưa biết nói nhưng không có nghĩa là bé không biết giao tiếp. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng, từ 2 ngày tuổi là bé đã có thể quan sát, nhận diện và lặp lại một số hành động đơn giản khi thấy chúng thường xuyên. Bạn có thể tương tác với con bằng cách chớp mắt, lè lưỡi hoặc làm một số hành động ngộ nghĩnh để bé quan sát và bắt chước.

Dù bé cưng chưa thể nói chuyện nhưng bạn vẫn có thể trò chuyện với con bằng nhiều cách khác nhau. Dưới đây là một số phương thức giao tiếp mà bạn có thể áp dụng.

Hát

Hãy ngâm nga một số giai điệu yêu thích những khi ở bên bé. Các nhà khoa học cho rằng việc tiếp thu vần điệu sớm sẽ kích thích khả năng học toán khi lớn lên.

Hãy thông báo cho bé trước khi làm

Khi muốn thay đồ hay bật đèn… hãy thông báo cho trẻ biết trước khi hành động. Việc này sẽ giúp bé nhận biết các sự việc cũng như nhận thức nguyên nhân – kết quả.

Rèn luyện kĩ năng vận động

Rèn luyện kĩ năng vận động sẽ giúp bé sáng tạo và tăng cường khả năng giải quyết vấn đề. Bạn hãy tạo nên những sân chơi trong nhà cùng bé bằng nệm, gối, ghế sofa và một số đồ chơi đơn giản.

Khám phá những điều mới

Mẹ hãy cùng bé quan sát và khám phá những điều mới bằng cách đưa con ra ngoài thường xuyên. Hãy tập thói quen thuật lại cho trẻ những thứ xảy ra xung quanh như ngôi nhà của hàng xóm, cái cây, con chó nhỏ…. Điều này sẽ giúp bé phát triển vốn từ một cách tự nhiên.

Trong bữa ăn bạn cũng có thể thay đổi vị trí của các món trên bàn ăn của bé vài lần. Việc này giúp bé triển khả năng quan sát và ghi nhớ nhanh chóng.