Cho trẻ ăn 7 thực phẩm này thường xuyên nhưng mẹ không hề biết chúng cực kỳ có hại

Theo trang Brightside, trung bình một ly nước ép trái cây đóng hộp chứa 5 – 6 muỗng cà phê đường. Đường hòa tan trong nước ép ngay lập tức được hấp thụ vào máu ảnh hưởng xấu đến quá trình trao đổi chất bình thường trong cơ thể.

Bắt đầu hành trình ăn dặm bằng thói quen ăn các thực phẩm nhiều đường sẽ khiến vị giác trẻ em giảm độ nhạy. Hậu quả là trẻ sẽ cảm thấy không ngon miệng trong các bữa ăn. Ngoài ra, có một số loại thực phẩm chưa phù hợp với hệ tiêu hóa non nớt của trẻ mẹ cũng cần tránh, nếu không sẽ gây hại cho sức khỏe của con.

Để chọn sữa chua an toàn cho trẻ, mẹ cần đọc kỹ thành phần trên vỏ. Mẹ cần lưu ý không nên mua các sản phẩm sữa chua không được bảo quản lạnh, nắp vỏ bị hở trong các quầy hàng.

Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến cáo cha mẹ nên cho trẻ ăn trái cây thay vì uống nước trái cây. Nhờ thành phần chất xơ trong trái cây mà lượng nước được hấp thu một cách từ từ. Mẹ cũng có thể cho trẻ uống một lượng vừa phải nước ép trái cây tươi hoặc sinh tố.

Mẹ nên chọn sản phẩm sữa chua có nguồn gốc rõ ràng cho trẻ - Ảnh: Brightside

Ngoài ra, mẹ nên mua sữa chua tự nhiên thay vì mua sữa chua có vị quá ngọt cho trẻ. Các loại sữa chua trái cây chứa nhiều đường, chất béo và calo có thể làm trẻ béo phì, tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Ngũ cốc đóng hộp

Các sản phẩm ngũ cốc đóng hộp thường được giới thiệu chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, thực tế là những sản phẩm ngũ cốc này không chứa yếu tố dinh dưỡng nào. Thành phần chủ yếu của ngũ cốc là đường, các thành phần khác như lúa mạch, ngô đã bị loại bỏ trong quá trình sản xuất.

Ngũ cốc đóng hộp không cung cấp nhiều dưỡng chất cho trẻ - Ảnh: Brightside

Mẹ có thể thay thế bằng bột ngũ cốc yến mạch, thêm trái cây và các loại hạt để bữa ăn của con thêm hấp dẫn.

Mật ong

Trẻ dưới 2 tuổi không nên sử dụng mật ong - Ảnh: Brightside

Trẻ em dưới 2 tuổi tuyệt đối không được sử dụng mật ong. Mẹ cho bé sử dụng trước thời điểm này có thể dẫn đến ngộ độc do các nội bào tử vi khuẩn botulism trong mật ong gây ra.

Nho

Thay vì ăn nho, mẹ hãy cho bé ăn chuối - Ảnh: Brightside

Trái nho chứa đầy đủ vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể trẻ em. Tuy nhiên, với đặc điểm quả trơn và to tròn, trẻ dễ bị hóc. Bên cạnh đó, hệ tiêu hóa của trẻ cũng hoạt động không tốt khi ăn nho. Thay vào đó, mẹ có thể cho bé ăn chuối để bổ sung dưỡng chất.

Viên uống vitamin

Mẹ chỉ cần bổ sung vitamin thông qua khẩu phần ăn hàng ngày - Ảnh: Brightside

Cha mẹ tự ý bổ sung vitamin cho trẻ bằng viên uống mà không tham khảo ý kiến chuyên gia sẽ gây hại cho sức khỏe trẻ em. Cách tốt nhất để bổ sung vitamin cho trẻ là thông qua nguồn dinh dưỡng tự nhiên, không cần sử dụng các viên uống.

Sữa lắc

Giữa hai loại thức uống soda và sữa lắc, nhiều bà mẹ sẽ chọn sữa lắc cho con. Tuy nhiên trên thực tế, sữa lắc chứa rất nhiều chất béo và đường, không tốt cho sức khỏe trẻ.

Sữa lắc nhiều chất béo và đường ảnh hưởng đến cân nặng ở trẻ em - Ảnh: Brightside

Ăn đồ ngọt là sở thích của nhiều của trẻ em. Tuy nhiên, cha mẹ cần giải thích cho trẻ hiểu điều này có hại cho sức khỏe. Được dạy về thói quen ăn uống tốt khi còn bé, trẻ sẽ có thói quen chỉ ăn những thức ăn lành mạnh khi trưởng thành.