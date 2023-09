Cha mẹ có nên nhổ răng sữa tại nhà cho trẻ: Đây là câu trả lời của bác sĩ nha khoa

Chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình, Bác sĩ Nguyễn Phương Như cho biết nguyên nhân sâu răng không phải do trẻ ăn bánh kẹo mà do thói quen vệ sinh răng miệng cho bé chưa đúng cách. Vì vậy, mẹ cần biết cách phòng ngừa sâu răng cho trẻ ngay từ lứa tuổi mầm non.