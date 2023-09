Cách phòng ngừa sâu răng cho trẻ theo lời khuyên của bác sĩ nha khoa

Chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình, Bác sĩ Nguyễn Phương Như cho biết nguyên nhân sâu răng không phải do trẻ ăn bánh kẹo mà do thói quen vệ sinh răng miệng cho bé chưa đúng cách. Vì vậy, mẹ cần biết cách phòng ngừa sâu răng cho trẻ ngay từ lứa tuổi mầm non.

Chào bác sĩ! Như những em bé trong độ tuổi mầm non khác, hai bé gái nhà tôi rất thích ăn đồ ngọt. Mỗi khi cùng bố mẹ đi siêu thị, các con lại dán mắt vào quầy bánh kẹo với đủ thứ hương vị, sắc màu. Ngay cả khi bố hay mẹ đi công tác, bên cạnh việc dặn người lớn mua đồ chơi, các con cũng không quên thể hiện mong muốn được bố mẹ mua quà bánh. Tôi tôn trọng sở thích của các con nhưng vẫn lo ngại việc các bé ăn nhiều bánh kẹo sẽ bị sâu răng sớm. Tôi được biết răng sữa ở trẻ có vai trò rất quan trọng. Răng sữa bị sâu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và thói quen sinh hoạt của các con. Vì vậy, ngày nào tôi cũng nhắc nhở các con đánh răng thường xuyên 2 lần/ngày. Tuy nhiên, tôi vẫn băn khoăn làm cách nào để răng các con không bị sâu ngay cả khi đã thay răng vĩnh viễn. Vậy bác sĩ vui lòng cho biết trẻ ăn quá nhiều bánh kẹo có bị sâu răng không? Để phòng ngừa sâu răng cho trẻ, cha mẹ cần thực hiện theo những cách nào? Chân thành cảm ơn bác sĩ! (Haanh.mommy…@gmail.com) Trả lời: Cách phòng ngừa sâu răng cho trẻ Chào chị! Đối với những bà mẹ có con nhỏ như chị, việc vệ sinh răng miệng luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Trên thực tế, không phải bậc cha mẹ nào cũng biết vệ sinh răng miệng đúng cách để phòng ngừa sâu răng cho con. Mẹ cần trang bị cho con những kiến thức cơ bản để giữ gìn sức khỏe răng miệng - Ảnh minh họa: Internet Liên quan đến câu hỏi của chị, tôi xin được giải đáp cụ thể như sau: Thứ nhất, bánh kẹo các loại không phải là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh sâu răng ở trẻ. Bé bị sâu răng xuất phát từ thói quen vệ sinh răng miệng không khoa học. Năm mới, mẹ không nên cấm đoán sở thích ăn bánh kẹo, mứt tết của con. Thay vào đó, mẹ chỉ cần hướng dẫn và theo dõi việc vệ sinh răng miệng của con đúng cách. Thứ hai, để phòng ngừa bệnh sâu răng cho con, mẹ cần lưu ý một số vấn đề cơ bản sau đây: - Mẹ có thể cho phép trẻ ăn bánh kẹo và các đồ ngọt nhưng chỉ nên tập trung vào một thời điểm cố định, không nên để bé ăn rải rác suốt ngày. Cách tốt nhất, mẹ nên cho bé ăn sau bữa chính. - Tập cho trẻ thói quen chải răng khoảng 4 lần/ngày, cụ thể: sau các bữa ăn sáng, trưa, chiều và buổi tối trước khi đi ngủ. Mẹ nên tập cho bé thói quen đánh răng 4 lần/ngày để phòng ngừa bệnh sâu răng sữa - Ảnh minh họa: Internet - Mẹ nên hướng dẫn cụ thể cho bé thao tác cầm bàn chải và cách chải răng đúng cách. Thời gian đầu, mẹ có thể giúp con chải răng vào buổi tối trước khi đi ngủ. Từ đó, bé sẽ biết cách chải răng theo sự chỉ dẫn của mẹ. Ngoài ra, mẹ cũng đừng quên đưa bé đi khám răng định kỳ để kiểm tra tình trạng sức khỏe răng miệng. Chúc mẹ và bé có một mùa Tết vui khỏe! Bác sĩ Nguyễn Phương Như (Khoa Nha chu - Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM)