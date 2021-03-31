Cách xử lý khi trẻ nuốt nhầm phải gói hút ẩm, cha mẹ nào cũng nên biết

Trẻ nhỏ vốn tò mò nên thường cho mọi thứ vào miệng, nhiều cha mẹ đã phải khóc thét khi con nuốt phải gói hút ẩm chứa canxi clorua.

Một câu chuyện về bé gái ở Trung Quốc, nuốt phải gói hút ẩm khi đang chơi cùng bà nội. Tiểu Nha là cô bé 3 tuổi, hàng ngày bố mẹ Tiểu Nha rất bận, họ thường để cô bé ở lại nhà cùng bà nội. Như mọi ngày, bà nội vừa giữ cháu vừa làm những công việc nhà, bà đưa cho Tiểu Nha một gói bánh quy và bảo bé ngồi trên ghế sofa ăn, để bà có thể lau sàn nhà. Khi đang lau dọn phòng khách thì bà nội bất ngờ nhìn thấy Tiểu Nha bóc gói hút ẩm và đổ vào miệng. Bà nội hoảng hốt kêu Tiểu Nha nhổ chất hút ẩm chưa kịp nuốt vào miệng, bà vừa ôm vừa vỗ nhẹ vào lưng cháu để giúp cô bé nôn ra. Sau đó, bà cho Tiểu Nha uống sữa để làm loãng chất hút ẩm còn sót lại trong dạ dày. Sau khi hoàn thành các biện pháp sơ cứu đó, bà nội vội vàng đưa Tiểu Nha đến Bệnh viện nhân dân thành phố Vũ Châu, Hà Nam, đồng thời gọi điện cho bố mẹ của Tiểu Nha để thông báo.

Qua những cách sơ cứu kịp thời trên, tình hình cô bé Tiểu Nha rất khả quan, bác sĩ cho biết, các chất hút ẩm không còn nhiều trong dạ dày của cô bé và hết lời khen ngợi cách cứu chữa chuyên nghiệp của bà nội. Người chăm sóc trẻ nên học hỏi và tìm hiểu các cách sơ, cấp cứu kịp thời để tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra - Ảnh minh họa: Internet Những điều cha mẹ nên biết về gói hút ẩm Trên thị trường hiện nay có 2 loại hút ẩm thường dùng là hạt chống ẩm từ silica gel và bột canxi clorua.

Trường hợp bé nuốt phải hạt chống ẩm từ silica gel không bị dạ dày hấp thu nên không trúng độc hay gây nguy hiểm đến tính mạng. Bệnh nhi không cần tiến hành súc ruột hay nôn ói. Nếu trẻ nuốt phải bột canxi clorua sẽ gây ra hiện tượng trúng độc là cảm giác cháy bỏng miệng, viêm loét môi, lưỡi và thực quản, vô cùng nguy hiểm. Gói hút ẩm chứa bột canxi clorua - Ảnh minh họa: Internet Gói hút ẩm chứa hạt chống ẩm từ silica gel - Ảnh minh họa: Internet Tóm tắt cách sơ cứu khi trẻ nuốt phải gói hút ẩm - Trường hợp nuốt phải bột canxi clorua: Trong trường hợp này, bệnh nhi tuyệt đối không được nôn ói và cần làm loãng bột canxi clorua bằng cách uống thêm nước hoặc sữa khoảng 120 – 240ml. Nếu bệnh nhi nuốt lượng lớn bột canxi clorua thì nên lập tức đưa đến bệnh viện. - Trường hợp nuốt phải silica gel: Như đã nói, hạt silica gel không bị dạ dày hấp thu nên không trúng độc hay gây nguy hiểm đến tính mạng. Trẻ không cần tiến hành súc ruột, nôn ói hay làm loãng bằng cách uống nước hoặc sữa. Nếu trẻ nuốt phải hạt chống ẩm từ silica gel nhưng không có biểu hiện nghiêm trọng thì bố mẹ không cần lo lắng và cũng không cần thiết đưa trẻ đến bệnh viện. Cha mẹ nên quan tâm và chú ý đến trẻ, tránh để trẻ chơi một mình và xung quanh là những vật nhỏ có thể cho vào miệng. Bên cạnh đó, người chăm sóc trẻ nên học hỏi và tìm hiểu các cách sơ, cấp cứu kịp thời để tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra.

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