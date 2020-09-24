Cách làm bánh ăn dặm cho bé không cần lò nướng thơm ngon khó cưỡng 

Theo các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng , nên tập ăn dặm khi con đủ 6 tháng tuổi. Nhưng đối với bánh ăn dặm thì có thể cho bé ăn từ khi bắt đầu mọc răng. Khi mọc răng, bé sẽ ngứa lợi, thời điểm này cho bé ăn bánh ăn dặm sẽ rất tốt, làm xoa dịu những cơn đau. Tuy nhiên, các loại bánh ăn dặm cho bé cần phải lựa chọn kỹ. Nếu được bạn hãy nhờ sự tư vấn cụ thể của các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng.

Bánh ăn dặm là món ăn tuyệt vời để bổ sung thêm các dưỡng chất cần thiết, đồng thời kích thích quá trình tập nhai cho bé. Hơn nữa, còn giúp bé thay đổi khẩu vị, cảm thấy hứng thú hơn khi ăn dặm. Bánh ăn dặm cũng có nhiều hương vị và hình dáng. Bé sẽ cảm thấy hứng thú, không còn tình trạng biếng ăn. Mỗi bà mẹ thì sẽ có cách làm bánh ăn dặm cho bé không cần lò nướng khác nhau. Tuy nhiên, tựu chung tất cả đều dựa trên hương vị, hình dáng mà bé thích để làm.

Để giúp con hào hứng trong quá trình ăn dặm, khi tự làm bánh ăn dặm thì mẹ cần chú ý đến độ tuổi của con. Tùy vào từng tháng tuổi, bánh ăn dặm sẽ thay đổi độ xốp, mềm, cứng khác nhau.

Các loại bánh ăn dặm được bày bán nhiều trong các cửa hàng, siêu thị chuyên dành cho trẻ nhỏ. Tuy nhiên, tự làm bánh ăn dặm cho trẻ vẫn là lựa chọn lý tưởng nhất. Bởi vừa làm hợp khẩu vị, đúng hình dáng bé thích lại còn đảm bảo được vệ sinh. Đồng thời chủ động đa dạng các loại bánh, bổ sung đầy đủ các dinh dưỡng cần thiết cho bé.

Tự làm bánh ăn dặm cho trẻ ưu tiên nguyên liệu tự nhiên

Đặc biệt, phải cẩn thận khi chọn các nguyên liệu chế biến. Bất cứ nguyên liệu nào được sử dụng cũng phải biết rõ nguồn gốc, xuất xứ. Chúng có chất bảo quản hay không, có chứa nhiều muối hay nhiều đường quá hay không? Bởi các loại bánh ăn dặm dùng cho trẻ mọc răng phải ít đường và không có chứa chất bảo quản, mới tốt cho bộ nhai của trẻ.

Các thành phần của bánh ăn dặm tự làm cần đảm bảo cung cấp được 12% chất đạm, trên 25% chất béo. Đồng thời, cung cấp được 50 - 60% bột đường, kèm theo các khoáng chất như sắt, canxi, kẽm… Hương vị đơn giản, thiên về các thực phẩm hữu cơ, củ, quả…

Bánh ăn dặm sẽ giúp trẻ rèn luyện kỹ năng cầm của tay và nhai của hàm răng. Đồng thời tiện lợi giúp mẹ tiết kiệm thời gian chăm sóc, bé không gặp khó khăn trong quá trình hấp thu và tiêu hóa. Bánh ăn dặm, đặc biệt là bánh quy dễ tan trong nước nên mẹ không sợ trẻ bị hóc hay nghẹn trong quá trình ăn.

Cách làm bánh quy cho bé không cần lò nướng

Mọi người thường nghĩ làm bánh quy nhất định phải cần lò nướng. Nhưng trên thực tế không cần lò nướng cũng được. Có thể thay thế lò nướng bằng chảo. Để làm bánh quy không cần lò nướng, mẹ cần chuẩn bị những nguyên liệu sau đây:

Bột mì đa năng: 50g

Bơ nhạt: 30g

Đường: 15 g

Hạnh nhân được xay mịn thành bột: 15g

Vụn dừa: 1 thìa cafe

Vani

Bánh quy hạnh nhân - món bánh ăn dặm giàu dinh dưỡng

Trộn đều các nguyên liệu đã chuẩn bị, nhào trộn cho thật đều tay. Sau đó, vo tròn tạo thành khối bột to và cho vào ngăn mát tủ lạnh để khoảng 30 phút. Tiếp theo, lấy bột ra vo tròn thành những viên nhỏ, tán mỏng, nhưng đừng mỏng quá.

Sau khi đã làm xong phần bột, bạn hãy làm nóng chảo trên bếp, bỏ bánh lên nướng. Đến khi bánh đổi màu và khô thì lật lại. Đợi chín thì lấy ra. Những chiếc bánh quy hạnh nhân bùi bùi sẽ kích thích vị giác, bé sẽ ăn được nhiều hơn.

Để đổi vị, ngoài hạnh nhân mẹ có thể làm bánh quy kiwi cho trẻ. Nguyên liệu để làm món bánh này cũng rất đơn giản, gồm có:

Đường: 60g

Bột mì: 120g

Bơ: 60g

Trứng gà: 1 quả

Hạt mè đen: 1 thìa cafe

Bí đỏ: 1 khoanh nhỏ vừa. Không có bí đỏ mẹ có thể thay thế bằng bột trà xanh.

Trước tiên, mẹ cần dùng đến dụng cụ đánh trứng để khuấy tan bơ và đường. Sau đó cho bột mì và lòng đỏ trứng gà vào, tiếp tục nhào đều tay trong khoảng 3 phút. Lấy 1 ít bột lăn thành hình tròn dài, để sang 1 bên. Bí đỏ thì hấp chín, tán nhuyễn, cho vào hỗn hợp bột nhào đều.

Bánh quy kiwi

Tiếp theo, dùng vật thon dài cán cho bột mỏng ra rồi lấy phần bột để riêng lúc nãy cuộc trọn lại. Sau đó dùng màng bọc thực phẩm bọc lại và cho vào ngăn mát tủ lạnh trong 30 phút.

Bột sau khi ủ đủ 30 phút thì cắt thành từng khoanh tròn khoảng 1cm. Rắc mè đen lên phía trên để tạo thành hình quả kiwi. Lúc này, mẹ hãy bắc chảo lên bếp cho bột vào nướng, khi bánh khô hơn và cứng, tỏa mùi thơm lừng, tức là bánh đã chín.

Bánh chuối - Món ăn dặm thơm ngon cho trẻ

Ngoài bánh quy, mẹ có thể làm bánh chuối hấp hoặc nướng. Đây cũng là một cách làm bánh ăn dặm cho bé không cần lò nướng đơn giản dễ làm.

Nguyên liệu:

2 trái chuối dài già.

100gr bột mì đa dụng

2 muỗng canh sữa công thức hoặc sữa mẹ.

35gr bơ nhạt để mềm

1 chút muối

1 tí bột nở

1 quả trứng

1 ít vani dạng bột (Dạng lỏng cũng được)

Bánh chuối ăn dặm cho bé

Chuối vốn dĩ đã ngọt rồi vì vậy các mẹ không cần phải thêm đường nhé!

Đầu tiên, mẹ dùng cây đánh trứng đánh cho đều tan bơ với muối và vani. Chuối nghiền nhuyễn. Tiếp theo cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào trộn đều. Dùng cây đánh trứng tạo hỗn hợp nguyện vào nhau. Sau đó, trét bơ chống dính vào khuôn, cho hỗn hợp đã trộn đều vào rồi đem đi hấp.

Mẹ cũng có thể mang đi nướng cũng được. Cách nướng tương tự như làm bánh quy hạnh nhân.

Sandwich bơ - Món bánh ăn dặm giàu dinh dưỡng

Để làm bánh cho bé không cần lò nướng thì mẹ có thể lựa chọn bánh sandwich bơ. Món bánh này thơm, mềm, đậm đà, lại béo, phù hợp với bữa sáng và các bữa ăn nhẹ mà lại mang giá trị dinh dưỡng cao cho bé.

Nguyên liệu:

1/2 quả bơ

1 quả trứng luộc (trứng gà, vịt hay ngỗng đều được)

2 miếng bánh mì.

Bánh sandwich bơ - món ăn dặm vào buổi sáng cho bé

Cách làm:

Bơ hãy dầm thật nhỏ hoặc có thể xay nhuyễn cùng với trứng. Sau đó cắt miếng bánh mì vừa ăn, phết hỗn hợp bơ trứng lên. Rồi cho bé thưởng thức. Món này khá dễ làm. Vì vậy, vào những hôm không có nhiều thời gian thì mẹ hãy ưu tiên làm món này nhé!

Ngoài ra, trong những ngày hè oi bức, để kích thích vị giác, giúp bé ăn nhiều hơn thì mẹ có thể làm món rau câu bơ cho trẻ.

Nguyên liệu:

1 quả bơ.

Nước cốt dừa.

200ml sữa tươi.

Sữa đặc.

Chanh.

Bột rau câu.

Đường.

Cách làm:

Bước 1: Mẹ hãy lấy phần thịt bơ cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn cùng với 100ml sữa tươi, nước cốt dừa, sữa đặc và một ít đường.

Bước 2: Cho 100 ml sữa tươi đun sôi, sau đó hoà bột rau câu cùng nửa thìa cà phê đường vào, khuấy đều tay.

Bước 3: Cho hỗn hợp bơ đã xay vào hỗn hợp ở bước 2 khuấy thật đều.

Bước 4: Cho hỗn hợp đã nấu chín vào khuôn, bỏ vào tủ lạnh đến khi đông lại, rồi lấy ra cho bé thưởng thức.

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Rau câu bơ - món ăn dặm mềm béo hấp dẫn bé yêu

Có rất nhiều cách làm bánh ăn dặm cho bé không cần lò nướng. Tùy vào sở thích của bé, mẹ hãy có những lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, mẹ cần nhớ là bánh ăn dặm tự làm thì yếu tố hương vị tự nhiên cần phải đặt lên hàng đầu. Đồng thời phải có hình dạng, màu sắc bắt mắt để hấp dẫn, giúp bé ăn được nhiều, tăng cân và phát triển tốt.