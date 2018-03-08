Cách hay vệ sinh đồ chơi cho bé có thể mẹ chưa biết

Chăm sóc con 08/03/2018 15:59

Để bảo vệ sức khỏe của con, các mẹ đừng quên đặt lịch nhắc nhở nhiệm vụ vệ sinh đồ chơi cho bé theo những cách làm đơn giản, hay ho dưới đây.

Trẻ em có thói quen bỏ bất kỳ thứ gì cầm được cho vào miệng, đặc biệt là các món đồ chơi đủ sắc màu. Nếu không thường xuyên vệ sinh sạch sẽ những vật dụng này, bé nhà bạn có thể mắc một số bệnh nguy hiểm. Trên thực tế, vi khuẩn gây bệnh có thể tồn tại nhiều giờ đồng hồ ở bề mặt đồ chơi.

Bao lâu thì nên vệ sinh đồ chơi cho bé?

Thông thường, cha mẹ nên vệ sinh đồ chơi cho bé trung bình 1 tháng/lần. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cần thiết, mẹ nên vệ sinh đồ chơi cho bé thường xuyên hơn:

- Đối với những trẻ có cơ địa dị ứng, bị bệnh hen suyễn, các bệnh liên quan đến đường hô hấp hoặc những bé có dấu hiệu cảm sốt, mắc virut cúm: Mẹ nên vệ sinh đồ chơi cho bé 2 lần/tuần.

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Khi đi học, các cô đã hướng dẫn bé vệ sinh đồ chơi đúng cách - Ảnh minh họa: Internet

- Khi mẹ hoặc bé vô tình làm rơi thức ăn lên đồ chơi, mẹ cần vệ sinh ngay lập tức, tránh tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi ảnh hưởng đến sức khỏe bé.

Ngoài ra, khi đồ chơi rơi xuống dất hoặc bị dính bẩn, mẹ cũng nên nhanh chóng làm vệ sinh.

Cách hay vệ sinh đồ chơi cho bé

Vệ sinh đồ chơi bằng nhựa

Những đồ chơi được làm bằng nhựa và không gắn pin, khi vệ sinh mẹ cần ngâm vào nước xà phòng pha loãng (nên sử dụng nước ấm pha với xà phòng để dễ tẩy đi vết bẩn) hoặc nước vệ sinh đồ chơi.

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Bề mặt các đồ chơi bằng nhựa có thể ẩn chứa nhiều vi khuẩn nếu mẹ không vệ sinh sạch sẽ - Ảnh minh họa: Internet

Để vệ sinh những đồ chơi nhựa điện tử gắn pin, mẹ dùng khăn nhúng vào hỗn hợp nước ấm và giấm ăn rồi lau sạch. Ở những bề mặt khó lau chùi, mẹ lấy bàn chải nhỏ hoặc chổi nhỏ vệ sinh kỹ lưỡng.

Vệ sinh đồ chơi bằng gỗ

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Mẹ hãy sử dụng giấm ăn để vệ sinh đồ chơi bằng gỗ cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Một số đồ chơi bằng gỗ có thể bị hư hỏng khi rơi vào nước. Để vệ sinh sạch sẽ, mẹ nên tận dụng dung dịch giấm ăn với độ kháng khuẩn cao đem pha loãng rồi lau chùi. Giấm ăn là nguyên liệu phổ biến trong gia đình, không ảnh hưởng đến sức khỏe và được xem như một chất khử trùng tự nhiên. 

Vệ sinh đồ chơi của bé khi tắm

Nhiều bé rất thích thú khi được mẹ cho chơi cùng những con thú cao su khi ngồi tắm. Tuy nhiên, đây có thể là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi. Để vệ sinh đồ chơi cho bé khi tắm đúng cách, mẹ chỉ cần thực hiện theo các bước:

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Đồ chơi cho bé khi tắm được làm bằng cao su - Ảnh minh họa: Internet

- Pha hỗn hợp giấm nước theo tỉ lệ 1:1.

- Ngâm đồ chơi trong hỗn hợp ngập nước để qua đêm, đảm bảo nước vào được bên trong đồ chơi.

- Vớt đồ chơi ra, rửa sạch với nước và phơi nắng thật khô.

Mẹ lưu ý mỗi lần bé chơi xong cần bóp sạch nước trong đồ chơi rồi cho vào rổ để mau khô.

Vệ sinh thú nhồi bông

Đối với thú nhồi bông loại nhỏ, mẹ nên cho vào túi giặt hoặc áo gối ôm, buộc chặt đầu hở rồi giặt máy ở chế độ giặt quần áo. Sau khi giặt, mẹ đem sấy hoặc phơi nắng thật khô.

Để làn da mỏng manh của bé không bị kích ứng, mẹ nên sử dụng nước giặt và nước xả vải dịu nhẹ, thích hợp với các bé. Giặt sạch nhiều lần có thể khiến các chi tiết nhỏ trên thú bông (mắt, mũi, miệng…) bị bong ra. Mẹ nên kiểm tra kỹ lưỡng trước khi cho bé chơi để con không nuốt phải những vật nhỏ này.

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Để làm sạch những con thú nhồi bông nhỏ của bé, mẹ chỉ cần cho vào túi giặt - Ảnh minh họa: Internet

Đối với thú nhồi bông to, mẹ nên sử dụng dịch vụ giặt ủi ngoài tiệm. Tuy nhiên, các cửa hàng này đều sử dụng loại xà phòng, nước xả có nhiều hóa chất. Vì thế sau khi giặt về, mẹ nên phơi khô ngoài nắng rồi mới cho bé chơi.

Vệ sinh búp bê

Mẹ dùng một chiếc khăn ẩm đã nhúng trong giấm ăn, dung dịch nước xà phòng pha loãng hoặc dung dịch vệ sinh đồ chơi rồi lau khắp người những con búp bê bằng nhựa. Sử dụng dầu gội để làm sạch tóc cho búp bê để tránh mớ tóc bị rối. Đối với búp bê vải, mẹ chỉ cần cho vào máy giặt như thú nhồi bông loại nhỏ.

Vệ sinh ti giả, nướu giả

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Mẹ nên thường xuyên tiệt trùng ti giả, nướu giả cho bé bằng nước sôi - Ảnh minh họa: Internet

Đây là những vật dụng bé ngậm thường xuyên nên mẹ chú ý tiệt trùng bằng nước sôi để nguội trước và sau khi sử dụng. Khi những đồ chơi này rơi xuống đất, mẹ nên nhặt lên rửa sạch bằng nước sôi nhiều lần cho bé.

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