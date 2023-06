Các mẹ nên biết cách chữa méo đầu cho trẻ 3 tháng tuổi

Muốn tìm ra cách chữa méo đầu ở trẻ sơ sinh thì bạn phải tìm ra lý do tại sao con mình bị như thế, thời gian diễn ra bao lâu, từ lúc sinh đã bị hay trẻ trên 3 tháng mới xuất hiện tình trạng méo đầu.

Một trong những lý do khiến đầu con bạn không được tròn có thể xuất phát từ quá trình bà mẹ rặn đẻ, lúc này phần đầu của đứa trẻ sẽ tự điều chỉnh sao cho mềm đi. Đây là điều tự nhiên giúp trẻ thích nghi với quá trình rặn đẻ của tử cung, nhờ đó mà con bạn có thể chui ra ngoài dễ dàng hơn. Một số mẹ sinh thường phải rặn quá nhiều hoặc quá lâu cũng dễ khiến đầu bé bị dài hay méo sang một bên.

+ Trẻ sinh non có nguy cơ dễ bị méo đầu

Những em bé sinh thiếu tháng, kể cả phương pháp sinh mổ cũng có thể bị tình trạng méo đầu. Bạn có thể thấy đầu con mình không đều đặn và bị lệch sang một bên. Lý do là do vùng đầu của trẻ chưa thực sự hoàn thiện và thường mềm hơn so với những bé sinh đủ tháng.