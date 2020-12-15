Các mẹ nên biết cách chữa méo đầu cho trẻ 3 tháng tuổi

Muốn tìm ra cách chữa méo đầu ở trẻ sơ sinh thì bạn phải tìm ra lý do tại sao con mình bị như thế, thời gian diễn ra bao lâu, từ lúc sinh đã bị hay trẻ trên 3 tháng mới xuất hiện tình trạng méo đầu.

Cách chữa méo đầu cho trẻ 3 tháng tuổi là chủ đề được nhiều bà mẹ quan tâm. Việc cơ thể bé sơ sinh vô tình không hoàn hảo và “xinh đẹp” trong những ngày đầu tiên, đặc biệt là một số đứa trẻ còn xuất hiện tình trạng méo đầu gây lo lắng không nhỏ cho các bậc làm cha mẹ. Vậy đâu là nguyên nhân và cách khắc phục ra sao?

Những em bé sinh thiếu tháng, kể cả phương pháp sinh mổ cũng có thể bị tình trạng méo đầu. Bạn có thể thấy đầu con mình không đều đặn và bị lệch sang một bên. Lý do là do vùng đầu của trẻ chưa thực sự hoàn thiện và thường mềm hơn so với những bé sinh đủ tháng.

Một trong những lý do khiến đầu con bạn không được tròn có thể xuất phát từ quá trình bà mẹ rặn đẻ, lúc này phần đầu của đứa trẻ sẽ tự điều chỉnh sao cho mềm đi. Đây là điều tự nhiên giúp trẻ thích nghi với quá trình rặn đẻ của tử cung, nhờ đó mà con bạn có thể chui ra ngoài dễ dàng hơn. Một số mẹ sinh thường phải rặn quá nhiều hoặc quá lâu cũng dễ khiến đầu bé bị dài hay méo sang một bên.

Những em bé sinh thiếu tháng, kể cả phương pháp sinh mổ cũng có thể bị tình trạng méo đầu

+ Bé sinh đôi cũng có thể bị méo đầu

Lúc còn trong bụng mẹ, các đôi song thai thường có sự phân chia chỗ nằm của mình. Khi con bạn càng lớn, bụng của người mẹ càng trở nên chật hẹp so với các bé. Trong quá trình xoay trở vị trí hoặc di chuyển, đầu các con có thể va chạm vào nhau, dẫn đến tình trạng các bé sinh đôi hay bị méo đầu.

+ Lượng nước ối ít cũng là nguyên nhân gây méo đầu ở trẻ sơ sinh

Bọc nước ối đóng vai trò giúp thai nhi được bảo vệ khỏi những nguy hiểm bên ngoài bụng mẹ. Bên cạnh đó, khi mẹ bước vào giai đoạn sinh em bé, nước ối có tác dụng giúp giảm thiểu lực tác động của nội lực lên đầu bé. Nhờ vậy mà đầu bé được chui ra ngoài an toàn và nguyên vẹn.

2. Mẹo chữa méo đầu cho trẻ sơ sinh

+ Không nên cho bé nằm lâu một bên

Xương sọ của trẻ sơ sinh rất mềm, có thể con phải mất đến 6 tuần mới bắt đầu trở nên cứng cáp hơn. Do đó, nếu muốn đầu bé được tròn đều và đẹp thì mẹ cần điều chỉnh tư thế nằm thường xuyên cho con trong thời gian 0-6 tuần đầu. Khi cho con nằm ngủ hoặc chơi thì mẹ cần lưu ý:

- Việc sử dụng gối cho bé sơ sinh không cần thiết mà chỉ cần để một chiếc khăn xô để lót xuống dưới đầu con.

- Tiếp theo, hãy cho bé nằm nghiêng xen kẽ trái và phải. Nếu sợ bé lại nằm ngửa ra thì chị em có thể để một chiếc gối chặn ở sau lưng con.

Không nên cho bé nằm lâu một bên

+ Cho bé nằm sấp

Nghe có vẻ hơi vô lý nhưng đây là một trong những cách giúp khắc phục tình trạng méo đầu ở trẻ sơ sinh hiệu quả. Ngay từ khi bé mới chào đời, trong những lúc con bạn tỉnh táo và đã được ợ hơi (sau khi bé ăn sữa xong), chị em hãy nhớ cho bé tập nằm sấp thường xuyên trong ngày.

Nên tập từ ít đến nhiều, tùy theo khả năng của bé mà tăng số lần. Động tác nằm sấp là giải pháp giúp con bạn nhanh cứng cổ mà lại không lo trẻ bị méo đầu. Các mẹ nên lưu ý là không nên cho con nằm sấp khi ngủ trong thời gian dài để tránh bé bị ngạt thở.

Cho bé nằm sấp

+ Thu hút sự chú ý của bé

Bắt đầu từ tháng thứ 2 trở đi, vào những lúc con bạn nằm trong nôi hay trên giường, các mẹ có thể dùng các món đồ chơi có tiếng động để khuyến khích bé xoay đầu sang nhiều phía. Lục lạc, chuông treo cũi hay bóng vải có tiếng nhạc là cách giúp trẻ vừa tập cầm nắm nhanh hơn lại kích thích sự phát triển của cơ cổ và đầu. Nhờ thế mà đầu con bạn sẽ tròn đẹp tự nhiên.

+ Xoa nắn đầu để cải thiện tình trạng méo đầu ở trẻ sơ sinh

Trong những tháng đầu đời, khi hộp sọ con bạn còn mềm thì cách giúp con đầu tròn đẹp dễ dàng nhất là đặt bé tập nằm nghiêng, nằm sấp. Từ các tháng tiếp theo, đặc biệt là khi con đã được 5-6 tháng mà các mẹ mới áp dụng phương pháp sửa đầu cho bé thì hầu như sẽ không hiệu quả.

Xoa nắn đầu để cải thiện tình trạng méo đầu ở trẻ sơ sinh

Chị em có thể tham khảo các cách xoa nắn đầu cho trẻ sơ sinh tại khoa vật lý trị liệu của các bệnh viện nhi. Tốt nhất, nếu có điều kiện hãy cho bé đi khám để bác sĩ tư vấn cũng như thực hiện phương pháp trị liệu phù hợp.

Mẹ nên thay đổi tư thế cho con bú

Một số bà mẹ trẻ chưa có kinh nghiệm thường sẽ chỉ cho con mình bú một bên thuận hoặc cảm giác là “con sẽ bú nhiều hơn” nếu chọn bên đó. Đây là điều hoàn toàn không có lợi cho các bé sơ sinh. Con bạn cần được đổi bên thường xuyên khi bú mẹ để kích thích tuyến sữa 2 bên vú hoạt động đều hơn. Ngoài ra, cách làm này cũng giúp đầu trẻ không bị nghiêng về một phía quá lâu, nhờ đó mà đầu của bé sẽ nhanh tròn hơn.

Sử dụng các loại mũ chỉnh tròn đầu

Đây là phương pháp khá thú vị được nhiều bà mẹ phương Tây áp dụng để giúp bé sơ sinh bị méo đầu khắc phục tình trạng khá tốt. Loại mũ này được thiết kế như một chiếc mũ bảo hiểm chuyên dụng cho các bé từ 6 tháng trở lên. Tuy nhiên, cách này có thể gây khó chịu ở một số bé.

3. Cách phòng ngừa tình trạng méo đầu ở trẻ sơ sinh

- Các chị em đang chăm con nhỏ nên thay đổi tư thế ngủ sang hai bên cho bé thường xuyên trong đêm.

Sử dụng các loại mũ chỉnh tròn đầu

- Khi trẻ thức mẹ hãy thường xuyên tập cho con tư thế nằm sấp, lẫy,… việc này sẽ giúp cho xương cổ của con bạn cứng cáp hơn, đồng thời sẽ giúp đầu trẻ được bảo vệ tốt hơn, khuôn đầu bé sẽ tròn đều, không bị méo bẹp.

- Khi đặt bé xuống giường, các mẹ hãy đặt bé nằm từ từ, đặt lưng và người xuống trước, sau đó mới đến phần đầu. Nên chỉnh đầu trẻ sao cho thoải mái và phù hợp với gối thấp hoặc khăn mềm.

Đặt bé nằm từ từ, đặt lưng và người xuống trước, sau đó mới đến phần đầu

- Không nên cho bé nằm những chiếc gối hoặc mặt phẳng cứng, nên dùng khăn mềm, gối mềm để vừa không ảnh hưởng tới xương cổ bé, lại không tạo thêm áp lực lên phần đầu bé khiến vấn đề bẹp đầu nặng hơn.

- Khi cho em bé bú, người mẹ nên nhẹ nhàng xoa đầu trẻ, đồng thời thường xuyên đổi hai bên đầu vú mẹ, tránh tình trạng kê đầu nhiều về một bên.

- Nếu trẻ từ 3-6 tháng tuổi mà tình trạng đầu méo vẫn không được cải thiện, các mẹ nên đưa bé đến bác sĩ nhờ tư vấn những bài tập hay động tác “nắn đầu” an toàn, hiệu quả cho con.

- Trên thực tế, tình trạng móp đầu ở trẻ sơ sinh không ảnh hưởng đến sự phát triển trí não của bé. Đầu trẻ cũng có thể tự điều chỉnh lại theo sự phát triển của hộp sọ mà không cần can thiệp sâu. Tuy nhiên, nếu đầu trẻ to bất thường, số vòng đầu tăng lên nhanh theo thời gian thì nên đưa trẻ đến gặp bác sĩ ngay vì có thể con bạn đã bị não úng thủy.

- Cũng không nên cho trẻ sơ sinh ngồi trên ghế, địu lưng hay xe hơi trong thời gian dài.

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Muốn đầu bé tròn đẹp thì chị em cũng cần áp dụng tư thế nằm đúng cách cho con ngay từ những tháng đầu đời

Hy vọng bài viết trên đã giúp các mẹ biết được cách chữa méo đầu cho trẻ 3 tháng. Ngoài ra, muốn đầu bé tròn đẹp thì chị em cũng cần áp dụng tư thế nằm đúng cách cho con ngay từ những tháng đầu đời. Còn khi bé đã lớn mà tình trạng vẫn không khỏi thì tốt nhất phụ huynh nên đưa bé đi khám để được bác sĩ tư vấn cách chữa phù hợp nhất.