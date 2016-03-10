Bà mẹ nên chú ý điều này khi tắm trẻ sơ sinh

Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của trẻ sơ sinh, các chuyên gia y tế chia sẽ kinh nghiệm tắm rửa cho trẻ như sau:

 Tiếp đến là kiểm tra nhiệt độ nước xem có đủ ấm hay không rồi mới cho bé nằm vào chậu tắm. Các chuyên gia khuyến cáo, nhiệt độ tốt nhất để tắm cho bé là vào khoảng 38 độ C. Để biết chắc nhiệt độ nước có chính xác hay không, bạn có thể sử dụng nhiệt kế để kiểm tra vấn đề này.

 Trước khi tắm cho bé, bạn phải chuẩn bị đầy đủ các vật dụng gồm chậu tắm, nước ấm, quần áo, tất tay, tất chân, tã lót, khăn tắm, dầu gội, sữa tắm.

 Hãy ẵm bé trong lòng tay, làm ướt tóc và thoa dầu gội lên đầu bé, gội đầu bé thật sạch bằng nước ấm, sau đó lau khô.

 Cởi tã lót của bé ra, vệ sinh bộ phận sinh dục thật kỹ rồi cho bé vào chậu nước. Nếu bé còn quá nhỏ thì nên giữ bé ở tư thế nằm ngửa trong chậu. Nên chọn chậu tắm thiết kế hợp với tư thế nằm ngửa của bé. Hãy thoa sữa tắm lên mình bé, nhẹ nhàng lau người bé bằng khăn vải mềm rồi tắm lại cho sạch bằng chậu nước ấm khác.

 Sau khi tắm xong, nhanh chóng mang bé vào giường, thoa phấn rôm lên cổ, nách, cánh tay, vùng bẹn và mông để làn da của bé không bị phát ban và tránh bị hăm.

 Bạn cũng đừng quên thấm ướt bông gòn lau vùng mắt cho bé, lau từ bên trong ra ngoài. Đồng thời, dùng que gòn thấm dầu vệ sinh, lau sạch vùng mũi, tai và rốn cho bé. Cuối cùng, mặc tã lót và quần áo để giữ ấm cho cơ thể bé.

Chú ý

 Không nhất thiết phải tắm cho bé mỗi ngày vì tắm nhiều lần sẽ làm cho làn da của bé bị mất nước và khô. Thay vào đó, nên dùng khăn mềm thấm ít nước rồi vệ sinh sạch mặt, cổ, tay, chân và mông của bé.

 Không cần sử dụng xà phòng để tắm cho trẻ vì dùng nước lọc cũng đủ tốt cho trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, nếu thực sự cần thiết, bạn nên dùng loại xà phòng có thành phần tự nhiên, không có mùi thơm để tránh kích ứng làn da của bé.

 Không nên để bé tắm lâu trong nước, thời gian tắm thích hợp nhất là khoảng 5 phút/lần tắm.

 Không nên tắm trẻ sơ sinh ngay sau khi cho bé ăn no vì có thể làm tổn hại đường ruột của trẻ.

 Cha mẹ nên quan sát bé trong khi tắm, tuyệt đối không để bé một mình tắm trong nước. Mực nước trong chậu tắm nên dao động khoảng từ 5 - 8 cm.

 Nơi để tắm cho bé sơ sinh phải tránh gió để bé không bị cảm lạnh hoặc gặp các vấn đề bất thường về đường hô hấp.