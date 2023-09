6 cách đơn giản giảm đau cho bé sau khi tiêm phòng

Chườm khăn mát

Chườm mát lên vết tiêm và vùng lân cận sẽ giúp bé giảm đau sau khi tiêm phòng - Ảnh minh họa: Internet

Cách hiệu quả để giảm đau cho trẻ sơ sinh sau khi tiêm ngừa là dùng khăn sạch chườm mát lên vùng bị đau. Cơn đau nhức quanh vị trí tiêm sẽ thuyên giảm. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài sau 24 giờ, mẹ nên đưa bé đến gặp bác sĩ.

Làm bé phân tâm

Làm bé sao lãng, hướng sự chú ý vào những điều khác sẽ giúp bé bình tĩnh, không quấy khóc sau khi tiêm phòng về. Mẹ có thể tặng cho bé món đồ chơi mới hoặc luôn để món đồ chơi yêu thích của bé ngay bên cạnh. Mẹ cũng có thể cho bé xem các chương trình tivi dành cho trẻ em để làm sao lãng cơn đau.

Cho trẻ ngậm đường

Trước khi tiêm phòng, mẹ hãy cho bé uống một ít nước đường - Ảnh minh họa: Internet

Theo trang Momjunction, đường không chỉ giúp bé thuốc uống dễ dàng hơn mà còn khiến bé giảm cảm giác đau khi tiêm phòng. Đây chính là bí quyết ngọt ngào dành cho trẻ sơ sinh. Mẹ có thể cho bé uống một vài muỗng nước đường hoặc nhúng núm vú giả vào nước sau cho đó bé ngậm trước khi tiêm để cơn đau không ảnh hưởng nhiều đến trẻ.

6 cách đơn giản nói trên sẽ giảm cơn đau do tiêm ngừa ở trẻ sơ sinh hiệu quả. Bên cạnh đó, cha mẹ đừng quên vỗ về, an ủi để bé không cảm thấy bất an.