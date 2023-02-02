5 đặc điểm "cực xấu" báo hiệu đứa trẻ thông minh lanh lợi, tương lai sẽ trở thành lãnh đạo

Chăm sóc con 02/02/2023 07:14

Những đứa trẻ có đặc điểm này mang những đặc điểm trên đều thông minh lanh lợi, sức khỏe dồi dào, hưởng nhiều phúc lộc, công danh sự nghiệp thành đạt, các mối quan hệ hài hòa.

Tóc mỏng

Đại đa số trẻ sơ sinh chào đời đều có mái tóc mỏng, thậm chí chưa mọc đầy đủ. Khảo sát khoa học cũng chứng minh, những em bé ít tóc khi chào đời thường có sức khỏe tốt, ham ăn ham ngủ.

Ngoài ra, những trẻ tóc thưa mỏng trước 7 tuổi có tính cách ôn hòa, biết nghe lời bố mẹ. Ngược lại nếu mái tóc dày và quá cứng là những em bé bướng bỉnh, hiếu thắng, ý chí kiên định và thích chỉ huy người khác.

5 đặc điểm 'cực xấu' báo hiệu đứa trẻ thông minh lanh lợi, tương lai sẽ trở thành lãnh đạo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trán rộng

Trẻ có trán đầy đặn thường được khen là thông minh, đây cũng là câu nói được lưu truyền từ xưa đến nay, khi quan sát mọi người trong cuộc sống, bạn thường có thể nhận thấy những người có trán đầy đặn là người thông minh và có phúc khí.

Trên thực tế, điều này là do thùy trước trán của não, chịu trách nhiệm ghi nhớ và xử lý mọi thông tin đều nằm ở trán. Nếu một đứa trẻ có trán đầy đặn hơn sau khi hộp sọ được tạo hình, đó có thể là thùy não trước của trẻ phát triển tốt, và điều này dự đoán trong tương lai con là đứa trẻ rất thông minh.

Ấn đường rộng

Trên khuôn mặt, Ấn đường chính là vị trí giữa hai đầu lông mày và phía trên Sơn căn. Đây cũng là vị trí của cung Mệnh trong 12 cung tướng mặt. Bộ phận này dại diện cho tinh thần, nguyện vọng, tính cách và cả tuổi thọ của mỗi con người. Ấn đường được cho là tốt khi dài 1 đốt ngón tay với nữ giới và 2 đốt ngón tay với nam giới. Đồng thời phải đảm bảo yếu tố đầy đặn, rộng, sáng sủa, không khuyết hãm, không nốt ruồi hay bị các đường vân chồng chéo.

Những đứa trẻ có Ấn đường mang những đặc điểm trên đều thông minh lanh lợi, sức khỏe dồi dào, hưởng nhiều phúc lộc, công danh sự nghiệp thành đạt, các mối quan hệ hài hòa.

5 đặc điểm 'cực xấu' báo hiệu đứa trẻ thông minh lanh lợi, tương lai sẽ trở thành lãnh đạo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kích thước đầu lớn

Chu vi đầu của trẻ sơ sinh có kích thước trung bình khoảng 35cm, và bất cứ em bé nào mới sinh mà có vòng đầu vượt qua con số này thì gọi là đầu to. Song, bố mẹ không cần lo lắng về điều này ngoại trừ khi nào bác sĩ cảnh báo bạn. Ngược lại, bố mẹ hãy vui mừng bởi có một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những đứa trẻ có đầu to có xu hướng thông minh khi lớn lên.

Tai cao hơn lông mày

Phần lớn những đứa trẻ khi sinh ra có tướng tai tốt, tức tai ép sát vào đầu, vành tai rõ ràng, tai cao hơn lông mày đều thông minh, nhạy bén, có khả năng trở thành lãnh đạo, cuộc đời nhiều vinh hoa phú quý.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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