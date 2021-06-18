4 bức ảnh ‘chấn động’ MXH của mẹ bỉm, CĐM từ ‘cười ra nước mắt’ đến ‘sang chấn tâm lý’ khi thấy ‘tiểu giặc’ nhà mình trong đó

Chăm sóc con 18/06/2021 18:28

Ở nhà với các "tiểu giặc" vừa là niềm vui, nhưng nhiều khi đó cũng là nỗi "ám ảnh kinh hoàng" đối với bố mẹ.

Tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp với số ca mắc ngày càng tăng, thực hiện chỉ thị giãn cách xã hội, mỗi cá nhân đều phải tự “nhốt” mình tại nhà. Với châm ngôn “ở nhà là yêu nước”, mạng xã hội những ngày qua rầm rộ những chia sẻ về hình ảnh cuộc sống “trong lồng”. Ở nhà với các "tiểu giặc", các bậc cha mẹ đã đi từ "cười ra nước mắt" đến "sang chấn tâm lý". 

Mới đây, chia sẻ trong Group Yêu Bếp, mẹ Phạm Thúy Quỳnh đã đăng tải hình ảnh “hiện trường tàn phá” của “tiểu giặc” để cầu cứu các thành viên trong nhóm giúp đỡ. Cụ thể, trong lúc không có bố mẹ, tiểu công chúa đã dùng hết lọ mực viết để tô vẽ “sương sương” lên khắp bàn và tường nhà. Khi phát hiện ra, bố mẹ không nói nên lời và thật sự “sang chấn tâm lý”.

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Hình ảnh 'cười ra nước mắt' của hai bố con thu hút hàng chục nghìn tương tác trên MXH
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'Con chỉ tô lại cái bàn cho đẹp thôi mà'
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Tình yêu to bự của con gái dành cho bố khiến dân mạng cười 'không nhặt được mồm'

Cầu cứu các thành viên trong nhóm về cách làm sạch bàn và tường dính mực, nhưng dưới bình luận lại là hàng loạt những hình ảnh đồng cảnh ngộ khác.

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'Họa sĩ' vẽ tranh tặng bố mẹ - Ảnh: Lụ Lụ
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Con gái điệu đà dễ thương - Ảnh: Hạnh Đào
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'Không phải cứ có cánh đều là thiên thần nhỏ. Dạ thưa đây là lũ quỷ nhỏ! Chúng đổ tất cả màu nước vào nhau. In bàn tay lên khắp phòng, chân nhảy lên đệm. Em ngất lâm sàng mất 10 phút không biết ứng xử như thế nào', một bà mẹ cho hay - Ảnh: Lâm Thư

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'Sinh con gái vừa hiền vừa không nghịch ngợm là đây các mẹ ạ' - Ảnh: Trang Cù

Trẻ em luôn có sự tò mò về thế giới xung quanh, nhiều lúc “phá như giặc” nhưng đó cũng là cách các bé khám phá cuộc sống quanh mình. Để các bé được tự do sáng tạo cũng là điều tốt cho sự phát triển của bé. Tuy nhiên, đôi khi sự tự do ấy lại vượt quá tầm kiểm soát của bố mẹ dẫn đến những cái kết “cười ra nước mắt”.

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Bài đăng thu hút lượng tương tác cực khủng, cho thấy có rất nhiều bậc cha mẹ cùng cảnh ngộ

Mẹ bỉm Lụ Lụ chia sẻ cách để bé được tự do sáng tạo mà bố mẹ không phải “vò đầu bứt tóc” mỗi khi dọn dẹp “bãi chiến trường”: “Cách của em là thỏa thuận với bé. Chọn góc nào hơi khuất không phô trương lắm và cho bé hẳn một bức tường để thỏa sức sáng tạo. Nhưng bé chỉ được vẽ ở bức tường đó không được vẽ lung tung ở những nơi khác. Bé đã chấp hành rất chi là ok ạ. Đó sẽ là bức tường kỷ niệm cho tuổi thơ của bé. Cả nhà em thấy rất buồn cười và đáng yêu với những nét vẽ ngây ngô không hề căng thẳng mấy”.

Ảnh: Group Yêu Bếp

Nỗi ‘ám ảnh kinh hoàng’ của mẹ bỉm khi con 13 ngày tuổi nằm viện vì ‘nụ hôn tử thần’: ‘Suy sụp, sữa vắt không ra mà nước mắt đã chảy trước’

Nỗi ‘ám ảnh kinh hoàng’ của mẹ bỉm khi con 13 ngày tuổi nằm viện vì ‘nụ hôn tử thần’: ‘Suy sụp, sữa vắt không ra mà nước mắt đã chảy trước’

Phản ứng đầu tiên của nhiều người khi nhìn thấy trẻ em là hôn hít, cưng nựng… thế nhưng cách thể hiện tình cảm này vô tình gây ra những tác hại khôn lường, đặc biệt là trẻ sơ sinh.

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