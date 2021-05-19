Bà ngoại 'siêu nhân' khoe hơn 80 bữa ăn dặm làm cho cháu: Đẹp miễn bàn, ngon miễn chê lại khoa học

Mới đây, trên mạng xã hội, bà Phạm Thị Lệ Hằng đã khiến CĐM thích thú khi đăng tải hình ảnh các khẩu phần ăn dặm mà bà chế biến cho bé Tép - cháu ngoại của bà. Bên cạnh đó, bà còn bày tỏ niềm hạnh phúc và niềm vui của mình khi được trở thành bà ngoại và đặc biệt hơn nữa là bà được ở cạnh, được quan tâm và chăm sóc cho các con, cháu của mình, đó là những điều tuyệt vời nhất với bà:

….Bà ngoại này đã ở cạnh gia đình Tép từ khi mẹ Tép sắp sinh đến ngày hôm nay. Hằng ngày, ngoại được nhìn thấy Tép khoẻ mạnh, nhìn thấy ba mẹ Tép sống vui vẻ yêu thương nhau là bà mừng vui lắm!

Nói thế cũng đúng mọi người ạ, mình được làm Bà ngoại hơn 1 năm nay, cảm giác thật vui mừng và hạnh phúc như ngày xưa con gái mình chào đời vậy.

Được chăm sóc các con, ở cạnh các con, được các con chăm lo, quan tâm là điều vui vẻ, hạnh phúc và tuyệt vời nhất của người Mẹ và bà Ngoại đấy.”

Bà ngoại tự tay chế biến và trang trí bữa ăn đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng cho cháu - Ảnh: FBNV

Bà Phạm Thị Lệ Hằng cho biết, hiện tại bé Tép đã được 15 tháng tuổi và bé đang ở giai đoạn ăn cơm mềm. Từ ngày bé bắt đầu tập ăn dặm, bà cũng đã tìm tòi ra nhiều món ăn bổ dưỡng với mong muốn cháu của bà có đầy đủ chất dinh dưỡng và khoẻ mạnh. Vì vậy, bà đã chia sẻ kinh nghiệm nuôi cháu khoẻ mạnh cho các gia đình có con nhỏ:

“Từ ngày bé bắt đầu tập ăn, bà đã tìm ra nhiều món bổ dưỡng, với mong muốn cháu của bà có đầy đủ dinh dưỡng. Khẩu phần ăn mình chia thành 2 giai đoạn theo nhu cầu của bé cháu nhà mình như sau:

- Giai đoạn ăn cháo:

Tinh bột: 40gr

Đạm: 20gr

Rau củ: 20gr

Trái cây: theo nhu cầu của bé

Dầu ăn: 5ml

- Giai đoạn ăn cơm nát, ăn cơm mềm hơn người lớn

Tinh bột: 40gr

Đạm: 40gr

Rau củ: 20gr

Trái cây: theo nhu cầu của bé

Dầu ăn: 5ml”

Một số hình ảnh món ăn được chị Lệ Hằng chế biến và trang trí đẹp mắt được đăng tải trong bài viết:



Thực đơn ăn dặm hằng ngày được bà ghi rõ thành phần - Ảnh: FBNV





Thực đơn ăn dặm đa dạng các loại trái cây - Ảnh: FBNV



Các món ăn dặm của bà chế biến còn đủ chất đạm, tinh bột, trái cây - Ảnh: FBNV

Khi bé lớn hơn một chút, bà đã thay đổi thành món cơm mềm, không xay nhuyễn nữa - Ảnh: FBNV

Bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, trình bày đẹp mắt cũng kích thích trẻ ăn ngon hơn - Ảnh: FBNV

Cơm cũng được bà khéo léo ép thành hình con cá, rau củ trang trí thành chậu hoa nhìn rất thích mắt - Ảnh: FBNV

Lâu lâu trong thực đơn bà đổi cũng qua món nước cho bé ăn lạ miệng hơn - Ảnh: FBNV

Bữa ăn luôn nhiều màu sắc kích thích cho trẻ ăn nhiều hơn- Ảnh:FBNV

Món ăn dặm không chỉ ngon mà còn đẹp mắt

Bên cạnh chia sẻ khẩu phần ăn cho trẻ, bà Phạm Thị Lệ Hằng cũng đăng tải hình ảnh thực đơn các món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng trong một bữa ăn của trẻ. Với hình ảnh thức ăn ngon, trang trí đẹp mắt, bài chia sẻ của bà nhanh chóng thu hút được CĐM khiến CĐM vô cùng thích thú, không ngớt lời khen.

CĐM không ngớt lời khen dành cho ‘bà ngoại’ Phạm Thị Lệ Hằng – Ảnh: Chụp màn hình

Các món ăn đẹp mắt cũng kích thích trẻ ăn ngon sẽ giải quyết nỗi lo lắng của cha mẹ khi thấy bé biếng ăn, lười ăn hay bỏ ăn. Là cha mẹ hay người chăm sóc, bạn đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp con xây dựng thói quen và kỹ năng ăn uống lành mạnh để con có sức khoẻ tốt.