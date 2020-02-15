Phụ huynh xứ sở kim chi đều làm những điều này cho con khi vừa lên 3 tuổi khiến cả thế giới thán phục

Người Hàn Quốc có bí quyết nuôi con thành công chính là dạy con văn hóa Nunchi từ khi con còn rất nhỏ.

Văn hóa Nunchi đòi hỏi một người phải có sự tinh tế, nhạy cảm nhất định và khả năng nắm bắt thái độ cũng như cách cư xử của mọi người xung quanh để từ đó có những hành động phù hợp với hoàn cảnh cụ thể.

Trong phương pháp dạy con của người Hàn Quốc, Nunchi giống như việc bạn sang đường phải quan sát và nhìn cả hai bên. Đồng nghĩa với việc thực hiện hành động nào bạn phải đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn và cẩn thận. Các bậc phụ huynh thường dạy về Nunchi khi con mới lên 3 tuổi. Vì họ tin rằng một thói quen hình thành từ 3 tuổi sẽ kéo dài đến 80 tuổi.

Cha mẹ giáo dục con quan sát xung quanh và đưa ra hành động phù hợp - Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, cha mẹ sẽ dạy con về Nunchi thông qua những tình huống tiêu cực. Chẳng hạn như tất cả mọi người đều đang đứng xếp hàng và có đứa trẻ đứng chen ngang thì phụ huynh của đứa bé đó sẽ la mắng chúng và nói rằng chúng không có Nunchi (ý tứ).

Thông qua những tình huống đó, cha mẹ muốn nhắc nhở đứa trẻ phải để ý đến những người xung quanh mình và hành động phù hợp với hoàn cảnh.

2. Hình thành cho trẻ Nunchi từ trong tâm trí

Các bậc phụ huynh Hàn Quốc dạy con kỹ năng này từ rất sớm để trẻ biết "thế giới không xoay quanh chúng và mọi người không có nghĩa vụ phải làm chúng hài lòng".

Cha mẹ Hàn Quốc dạy con kỹ năng này từ rất sớm - Ảnh minh họa: Internet

Ví dụ, trong siêu thị, một đứa trẻ tỏ ra mất kiên nhẫn khi phải xếp hàng mua que kem, liên tục kêu mỏi chân và đói. Lúc này, điều cha mẹ cần làm là chỉ ra cho con thấy rằng tất cả mọi người đều đang nghiêm túc xếp hàng và con không phải là người duy nhất cảm thấy đói và mỏi mệt.

3. Nunchi mang đến thành công và hạnh phúc

Một số trẻ em có sẵn văn hóa Nunchi từ khi lọt lòng. Một số khác có được nhờ sự giáo dục của cha mẹ. Trẻ có Nunchi sẽ trở nên thân thiết, gần gũi và thấu hiểu mọi người xung quanh hơn. Từ đó, đi đến đâu trẻ cũng được người khác quan tâm và yêu thương.

Những đứa trẻ có Nunchi sẽ luôn được quan tâm và yêu mến - Ảnh minh họa: Internet

Tờ Guardian (Anh) cho biết những người sở hữu “Nunchi nhanh chóng” thường thành công trong bất cứ môi trường nào vì họ dễ thích nghi và tạo được các mối quan hệ trong cuộc sống cũng như trong công việc tốt hơn.

Bà Euny Hong, nhà báo, nhà văn người Mỹ gốc Hàn cho rằng Nunchi không chỉ có ích với các cá nhân mà còn là nhân tố quan trọng giúp Hàn Quốc phát triển thần tốc như hiện nay.