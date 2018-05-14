Những gợi ý giúp các ông bố bà mẹ dành nhiều thời gian chất lượng cho con

Tuy nhiên, bạn sẽ không ngạc nhiên nếu một đứa trẻ 5 tháng tuổi thoắt cái đã trở thành đứa trẻ 5 tuổi, rồi 15 tuổi... Mỗi dấu mốc phát triển đều đáng ghi nhớ và là thách thức của những bậc cha mẹ trong việc giáo dục con và tạo cho con khoảng thời gian tuổi thơ chất lượng.

Một ngày của các bậc cha mẹ thường bắt đầu với rất nhiều hoạt động: Đưa đón con đi học, chuẩn bị bữa ăn tối, xem bài vở của con... dẫn đến quỹ thời gian bị rút cạn. Lúc này, cha mẹ chỉ muốn ngả lưng để hôm sau lại bắt đầu một ngày mới. Thời gian chăm con khiến nhiều người cảm thấy dài vô tận.

Theo Parents, nhiều bác sĩ Nhi cho biết nguyên tắc cơ bản trong triết lý nuôi dạy con cái là chúng cần cha mẹ dành thời gian chăm sóc, dạy bảo. Hình ảnh và quan điểm sống của cha mẹ sẽ ảnh hưởng phần lớn lên các con, ngược lại, con cái sẽ giúp cha mẹ hiểu rõ mình là ai.

Cách dành thời gian chất lượng cho con

Tập trung vào việc nuôi dạy con cái

Cha mẹ hãy hít thở sâu và tập trung vào những khoảng thời gian chất lượng bên con - Ảnh minh họa: Internet

Bị choáng ngợp với việc chăm sóc con cái, tâm trí cha mẹ có thể mất tập trung, nghĩ đến những việc khác. Điều này vô tình đã khiến cha mẹ đánh mất đi thời thơ ấu của con. Chính vì vậy, cha mẹ hãy cố gắng tập trung. Nghĩa là, cha mẹ tập trung nhìn con, nghe chúng nói, hiểu nguyện vọng của chúng là gì. Tập trung trong một thời gian, cha mẹ sẽ cảm thấy bất ngờ về những gì mình nhận được.

Đi dạo cùng nhau

Nhiều trẻ có mức năng lượng cao khó có thể đi ngủ vào buổi tối. Một trong những cách giúp trẻ ngủ đúng giờ là nên cho chúng đi dạo để thư giãn. Đi bộ cùng trẻ không chỉ giúp bé giải phóng năng lượng, chuẩn bị cho giấc ngủ ngon mà còn giúp cha mẹ có những khoảng thời gian cần thiết bên con thay vì chỉ ngồi xem tivi một cách nhàm chán.

Tạo không khí trong bữa ăn gia đình

Trẻ tham gia vào bữa ăn tối sẽ cảm thấy háo hức và nhiều niềm vui - Ảnh minh họa: Internet

Bữa ăn tối là khoảng thời gian các thành viên gia đình sum vầy, trò chuyện và ăn uống. Vì vậy, hãy “rủ rê" trẻ tham gia chuẩn bị bữa ăn cho gia đình. Khi được cùng bố mẹ tham gia và thưởng thức thành quả món ăn, trẻ sẽ vui mừng, tràn đầy hứng khởi và liên tục chia sẻ những câu chuyện hàng ngày trên lớp cùng mọi thứ trẻ quan tâm cho cha mẹ nghe. Thông qua đó, cha mẹ sẽ hiểu được suy nghĩ và tích cách con mình.

Sửa đồ cùng con

Bố đừng bao giờ sửa vòi nước bị rò rỉ, thay lốp xe, sơn hàng rào… mà không có sự tham gia của con cái. Cùng con sửa chữa những vật dụng quan trọng trong nhà là khoảng thời gian tuyệt vời để bố có thể dạy con.

Hãy cho trẻ một chiếc đèn pin, dạy chúng soi đèn giúp bố và kể cho con nghe những công việc bố đang làm, chúng sẽ học được rất nhiều điều về bài học cuộc sống.

Cùng con chơi game

Trẻ em rất thích chơi game cùng bố mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Trò chơi điện tử là sở thích phổ biến của trẻ em. Nếu cha mẹ quyết định chơi trò chơi điện tử tại nhà thì nên học cách chơi cùng con. Tuy nhiên, cha mẹ nên giới hạn thời gian, tránh trường hợp con lạm dụng thời gian quá nhiều vào các trò chơi điện tử làm xao nhãng việc học hành và các hoạt động thường ngày.

Cho con ăn những thứ yêu thích

Kem, bỏng ngô, kẹo mút, đồ ngọt và những thức ăn nhanh khác mặc dù có thể khiến tình trạng thừa cân ở trẻ phổ biến hơn nhưng thực tế trẻ em vẫn là trẻ em, vẫn ưa thích những món ăn khoái khẩu này. Chúng sẽ lớn lên và trở thành các ông bố, bà mẹ như bạn và cũng sẽ hạn chế con cái ăn vặt. Vậy thì trước đó, bạn hãy cứ cho chúng được là trẻ em và hãy thưởng cho chúng trong những dịp đặc biệt.

Các món ăn thú vị và những cuộc trò chuyện tích cực, cùng con thảo luận các vấn đề sẽ giúp trẻ ghi nhớ một cách tốt hơn.

Nếu tìm cách tận dụng tối đa mọi khoảnh khắc bên con, bạn không chỉ thành công trong vai trò làm cha mẹ mà còn giúp những đứa trẻ trở thành người tốt và những ông bố bà mẹ tốt trong tương lai.