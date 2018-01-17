Những điều kiêng kỵ khi đặt tên cho con trong năm Mậu Tuất 2018 cha mẹ cần tránh để bé một đời bình an

Để cuộc sống của con luôn thuận buồm xuôi gió, cha mẹ nên kiêng đặt những cái tên sau đây trong năm 2018.

Theo các chuyên gia phong thủy , những em bé sinh năm 2018 là tuổi Mậu Tuất (Tiến Sơn Chi Tuất, tức Chó vào núi), mạng Bình Địa Mộc. Theo quan niệm dân gian, chó là con vật trung thành, thẳng thắn, trọng nghĩa tình và sẵn sàng hy sinh cho chủ. Mạng Bình Địa Mộc là tức gỗ đồng bằng, là hình ảnh của cây xanh đang đâm chồi nảy lộc.

Những cái tên cha mẹ cần tránh đặt cho bé thuộc các bộ này tiêu biểu như: Bối, Chân, Chất, Cống, Hiền, Mĩ, Muội, Nghĩa, Phú, Quý, Tài, Thần,Thiện, Thìn, Tư…

Trong bảng 12 con giáp sẽ có 4 bộ tam hợp và 3 bộ tứ hành xung. Bộ Thìn – Tuất – Sửu – Mùi là một trong ba bộ xung khắc này. Xét về mặt thiên can và địa chi, năm 2018 là năm Tuất, do đó cha mẹ cần kiêng đặt tên con thuộc những bộ xung khắc với địa chi năm Tuất.

2. Kiêng những tên thuộc bộ Dậu

Xét về mối tương quan giữa thiên can và địa chi, Dậu và Tuất là một bộ lục hại. Nếu cha mẹ có ý định đặt tên cho con thuộc bộ Dậu trong năm mới Mậu Tuất 2018 thì cuộc đời con sẽ gặp nhiều sóng gió, thử thách đi kèm những chuyện không may.

3. Kiêng những tên thuộc bộ Hòa, Mễ, Mạch, Đậu, Lương

Nếu cha mẹ đặt tên tên con thuộc bộ Hòa, Mễ, Mạch, Đậu, Lương trong năm Mậu Tuất 2018 thì cuộc đời con cũng không được suôn sẻ. Vì ngũ cốc là thức ăn của gà, thuộc bộ Dậu. Trong khi đó, Dậu – Tuất là cặp lục hại nên cần tuyệt đối tránh.

Các tên thuộc bộ này bao gồm: Đạo, Diễm, Khải, Khoa, Lương, Mễ, Phong, Thụ,Tô, Trình, Tú, Túc,…

4. Kiêng những tên gợi đến mặt trời

Cha mẹ nên tránh đặt cho con những cái tên gắn với mặt trời. Theo quan niệm, những người sở hữu tên gọi này thường hay can dự vào chuyện người khác nhưng không mang lại điều tốt đẹp gì cho bản thân.

Cha mẹ cần kiêng đặt cho con những cái tên gợi nhớ mặt trời - Ảnh minh họa: Internet

Một số cái tên gợi nhớ đến mặt trời mẹ cần kiêng đặt cho trẻ sinh trong năm Mậu Tuất 2018: Chỉ, Côn, Dịch, Hiểu, Húc, Minh, Thị, Thời, Tinh, Tình, Trí, Xuân, Xương…

5. Kiêng đặt tên có bộ Khẩu

Những người tuổi Tuất không thích hợp với tên gọi có nhiều chữ khẩu: Phẩm, Dung, Quyền, Nghiêm, Ca, Á, Hỉ, Cao… Những cái tên này sẽ khiến chủ nhân bị xem là những kẻ lắm điều, hay đâm thọc người khác. Cuộc sống của những người này sẽ không nhận được sự quý mến, tín nhiệm của người xung quanh.

Một số điều kiêng kỵ khác cha mẹ cần tránh

- Kiêng đặt tên con trùng với tên ông bà, tổ tiên, người có vai vế lớn hơn theo quan niệm lâu đời của người Việt Nam.

- Kiêng đặt tên con mang ý nghĩa thô tục, xấu xí. Ông bà xưa thường đặt những cái tên xấu để con sinh ra dễ nuôi. Tuy nhiên, quan niệm này đã lạc hậu. Những cái tên đẹp sẽ góp phần giúp con có cuộc sống may mắn, thành công hơn, tránh bị người khác trêu chọc.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.