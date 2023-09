Những điều cần biết về nhiễm trùng vết mổ sau sinh

Dấu hiệu nhiễm trùng vết mổ sau sinh

Sau sinh, nếu cảm thấy cơ thể xuất hiện một trong những dấu hiệu sau, rất có thể bạn đang gặp triệu chứng nhiễm trùng vết mổ sau sinh.

Người nóng sốt

Theo nghiên cứu thuộc SQU Medical Journal, nóng sốt là một trong những dấu hiệu nhiễm trùng vết mổ sau sinh rất phổ biến ở sản phụ. Mặc dù nóng sốt có thể xuất hiện do nhiều lý do nhưng hiện tượng sốt cao, dai dẳng ở sản phụ thường là dấu hiệu của nhiễm trùng. Nếu cơ thể có biểu hiện nóng cao trên 38 độ C, cần phải đưa đến các cơ sở khám sớm để tìm ra nguyên nhân chính xác.