Khi phát hiện con trai ăn trộm tiền trong túi xách, mẹ Nhật không hề trách mắng mà đã bình tĩnh làm 4 hành động đơn giản này

Bài học làm mẹ 24/02/2020 09:00

Không phải lúc nào cũng áp dụng biện pháp đòn roi, cha mẹ thông thái nên biết áp dụng cách nuôi dạy con khoa học này của người mẹ Nhật.

Người Nhật nổi tiếng với cách nuôi và dạy con khoa học. Minh chứng qua câu chuyện khi phát hiện con ăn trộm tiền và cách xử lý của một người mẹ Nhật sau đây thật đáng để học hỏi.

Sau khi bắt quả tang đứa con trai 10 tuổi đang ăn trộm tiền từ túi xách của mình, người mẹ Nhật đã không sử dụng biện pháp đòn roi để trừng phạt, thay vào đó cô đã thực hiện 4 hành động sau.

1. Để con tự suy ngẫm trong phòng riêng

Người mẹ đã cho con trai ngồi một mình trong phòng riêng suốt cả một ngày và dặn con: Hãy suy ngẫm lại hành động của mình, xem xét điều ấy là đúng hay sai.

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Để con tự suy ngẫm hành động của mình là đúng hay sai - Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày hôm đó, con sẽ không được giao tiếp với bất cứ ai cũng như tạm ngừng toàn bộ lịch trình học tập, vui chơi của mình.

Sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, người mẹ sẽ lắng nghe con trình bày.

2. Cho con lao động chân tay

Hành động tiếp theo của người mẹ Nhật là cho con lao động. Con phải chuộc lỗi bằng cách lao động tay chân: dọn dẹp nhà cửa, rửa bát, gấp quần áo,… trong vòng một tuần.

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Để con làm việc việc nhà - Ảnh minh họa: Internet

Người mẹ muốn con tự cảm nhận được sự vất vả khi làm các công việc đó, để biết yêu thương bố mẹ và càng biết lỗi sai của mình hơn.

Cách dạy con khoa học này rất đáng được khen ngợi, không cần phải đòn roi vẫn có thể khiến con tự nhận thức được lỗi lầm của mình.

3. Ghi nhận lời cam kết

Tiếp theo là buổi nói chuyện thẳng thắn giữa mẹ và con, người mẹ lắng nghe con trình bày lý do phạm lỗi và lời cam kết sẽ không tái phạm.

Thay vì tỏ ra nghi ngờ, người mẹ Nhật lại rất tin tưởng và động viên rằng "mẹ tin con sẽ không bao giờ phạm lỗi như vậy nữa".

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Người mẹ luôn tin tưởng con - Ảnh minh họa: Internet

Chính sự khoan dung và vị tha của mẹ đã khiến con cảm thấy an tâm, cũng như có động lực để lần sau sẽ không tái phạm.

4. Giúp con thực hiện kế hoạch mà bản thân đang ấp ủ

Sau khi đã tìm hiểu được lý do con ăn trộm tiền, hiểu được ý định của con, người mẹ đã đồng ý giúp con thực hiện kế hoạch đó. Điều này khiến con cảm thấy mình được quan tâm, ủng hộ.

Người mẹ muốn cho con biết được rằng bất cứ quyết định nào của con cũng được bố mẹ ủng hộ, nhưng con phải trung thực và thẳng thắn.

Qua đây, chúng ta có thể thấy được cách dạy con khoa học của người mẹ Nhật vô cùng nhân văn và có tác dụng lớn trong việc rèn luyện tính cách của con cái từ khi còn nhỏ. Thay vì đòn roi, chúng ta có thể dạy con bằng nhiều cách nhẹ nhàng nhưng hiệu quả.

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Trẻ em Nhật rất giỏi, có tính trách nhiệm cao, tự lập và biết giúp đỡ những người xung quanh vì nhờ có bí quyết dạy con thông minh kiểu Nhật này của cha mẹ.

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