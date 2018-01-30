Theo quan niệm của người Do Thái, dạy trẻ làm việc nhà chính là những bài học cơ bản về kỹ năng sinh tồn. Từ 3 tuổi trở lên, mẹ Do Thái đã dạy con làm những công việc đơn giản trong nhà.

Những bà mẹ Do Thái luôn dành cho con “tình yêu đốm lửa”, nhen nhóm trong con ý chí tự lập từ những năm tháng đầu đời. Để dạy con cách sống từ lập từ nhỏ, những bà mẹ đến từ đất nước Israel đã áp dụng các phương pháp giáo dục khoa học “vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương”.

Nhờ con quét nhà, dọn nhà, lau bàn ghế… để sớm hình dung ra những việc cần làm và biết cách tổ chức công việc một cách logic. Đó chính là một trong những phương pháp dạy con tự lập của người Do Thái.

Nhiều mẹ Việt có xu hướng làm tất cả mọi việc cho con khi con nhỏ, từ chuyện ăn uống, vệ sinh cá nhân đến dọn dẹp đồ chơi cho trẻ. Ngược lại, những bà mẹ Do Thái sẽ khuyến khích con tự làm việc nhà để giúp đỡ bố mẹ.

Cho con trải nghiệm nhiều hoạt động, tự do khám phá thế giới

Bên cạnh việc hướng dẫn con làm việc nhà, mẹ Do Thái cũng định hướng con tham gia vào nhiều hoạt động khác để tự phục vụ bản thân và giúp đỡ những người xung quanh. Các mẹ sẽ hướng dẫn con tự đi đến trường trong khoảng cách hợp lý; Tự mang đồ dùng cá nhân và túi xách hay dạy con biết mua bán và giao tiếp để con tự tin trong việc quản lý cuộc sống.

Ngoài ra, các mẹ các bà sẽ tổ chức cho con tham gia các hoạt động đa dạng khác: Leo núi; Hoạt động theo các nhóm quản lý từng thành viên với nhau; Lập mục tiêu cá nhân theo tuần, theo tháng, năm...

Các bà mẹ đến từ quốc gia Trung Đông luôn để con tự trải nghiệm nhiều hoạt động nhằm nâng cao chỉ số vượt khó - Ảnh minh họa: Internet

Thông qua các hoạt động này, mẹ Do Thái sẽ giúp con nỗ lực thực hiện những nhiệm vụ theo cấp độ khó tăng dần. Từ đó, chỉ số vượt khó (AQ) của trẻ sẽ không ngừng được nâng cao. Chỉ số này biểu thị khả năng vượt qua những nghịch cảnh, khó khăn, ý chí kiên cường trong cuộc sống.

Để con tự giải quyết vấn đề

“Bố mẹ đừng làm quản gia mà hãy làm quân sư cho con” là câu nói nổi tiếng của người Do Thái. Các bà mẹ của quốc gia Trung Đông này sẽ để con tự quyết định mọi việc đồng thời luôn sẵn sàng cho con những gợi ý hay lời khuyên bổ ích.

Bố mẹ Do Thái sẽ khuyến khích trẻ giải quyết vấn đề bằng việc đưa ra những ý tưởng riêng. Những sáng kiến này có thể vượt ra ngoài mọi khuôn mẫu nhưng nó sẽ giúp bé phát triển tư duy, hình thành kỹ năng giải quyết vấn đề. Việc con cái tranh luận với cha mẹ luôn được đề cao để bé có thể tự do nói lên suy nghĩ.

Trẻ em sẽ được khuyến khích đưa ra các ý tưởng để giải quyết vần đề một cách độc lập - Ảnh minh họa: Internet

Phần lớn các mẹ Việt sẽ quyết định hầu hết các hoạt động quan trọng của con mà không hỏi ý kiến của trẻ. Từ đó, trẻ dễ nảy sinh tâm lý ỷ lại, không thể tự giải quyết vấn đề khi gặp những tình huống khó khăn.

Chỉ bằng những phương pháp giáo dục khoa học này, những em bé Do Thái đã biết cách sống tự lập từ nhỏ. Khi trưởng thành, thế hệ này sẽ dám đương đầu với mọi thử thách, khó khăn nhờ hành trang được các mẹ trang bị sẵn.