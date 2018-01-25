Để cuộc đời con luôn bình an, bạn đừng quên đặt tên con hợp tuổi bố mẹ trong năm 2018

Ngoài ảnh hưởng của Can Chi và bản mệnh, cuộc đời của bé còn được quyết định bởi cái tên. Những cái tên đẹp, ý nghĩa sẽ giúp con có cuộc đời hạnh phúc, thành công. Những cái tên xấu, không phù hợp với bản mệnh sẽ khiến cuộc đời con bấp bênh, xui xẻo. Do đó, bạn cần biết cách đặt cho con những cái tên hợp với tuổi bố mẹ để cuộc sống thuận buồm xuôi gió.

Theo các chuyên gia phong thủy, năm 2018 theo lịch Can Chi là năm Mậu Tuất, hành Mộc. Những em bé sinh vào năm này cầm tinh con chó, mạng Bình Địa Mộc sẽ ít nhiều mang một số tính cách theo Can Chi và bản mệnh năm sinh ra. Theo đó, các bé sẽ là những người sống trọng tình nghĩa, thích giúp đỡ mọi người.

Dựa trên nguyên lý này, năm Mậu Tuất 2018 mang hành Mộc. Yếu tố ngũ hành tương sinh với Mộc là Thủy. Thủy dưỡng Mộc tựa như nước nuôi cho cây, giúp cây đâm chồi nảy lộc. Những người thuộc hai mệnh này kết hợp với nhau trong cuộc sống sẽ mang lại nhiều điều tốt lành.

Các yếu tố của ngũ hành sẽ tương sinh với nhau theo quy luật: Kim sinh Thủy – Thủy sinh Mộc – Mộc sinh Hỏa – Hỏa sinh Thổ - Thổ sinh Kim.

Theo nguyên tắc tam hợp

Dựa theo tử vi, các bố mẹ có tuổi Dần, Ngọ, Tuất, Mão, Tý, Hợi sinh con trong năm Mậu Tuất 2018 em bé sẽ có tương lai tươi sáng. Do đó, tên của các bé nên bao gồm các chữ sau: Hổ, Lạc, Đẳng, Khiên, Hoa, Đốc, Tương, Tuấn, Hiến, Trúc, Xứ, Kỳ…

Bên cạnh đó, cha mẹ cần tránh đặt tên con theo tứ hành xung: Thìn – Tuất – Sửu – Mùi. Như vậy, tên con cần tránh các chữ: Muội, Tài, Hiền, Mỹ, Nghĩa, Thiện…

Một số gợi ý cha mẹ nên tham khảo để biết cách đặt tên con trong năm 2018

Đặt tên con trai

Mẹ nên đặt tên con trai theo những nguyên tắc phù hợp với ngũ hành và tam hợp - Ảnh minh họa: Internet

Bé trai sinh năm 2018 có cung mệnh Ly Hỏa thuộc Đông Tứ Mệnh. Khi đặt tên cho con trai, bố mẹ nên chú ý đến những phẩm chất thiên phú về mặt giới tính để lựa chọn tên phù hợp. Cụ thể:

- Nếu mẹ ước mong con trai luôn khỏe mạnh, vững chãi thì có thể đặt các tên: Cường, Cao, Lực, Vỹ…

- Nếu mẹ muốn con sẽ trở thành bậc quân tử ở đời nên đặt các tên: Tín, Đức, Nhân, Nghĩa, Trí, Thành, Hiếu, Trung, Phú…

- Nếu muốn con tiếp tục chí hướng, hoãi bão lớn của cha mẹ thì các tên: Đăng, Đại, Kiệt, Quốc, Quảng…

- Muốn con luôn an khang, may mắn một đời, mẹ có thể đặt tên: Khang, Phúc, Lộc, Thọ, Tường, Bình…

- Bên cạnh đó, việc đặt tên cho con trai liên quan đến các địa danh đặc biệt cũng là gợi ý hay: Trường Giang, Bảo Nam, Thái Bình….

Đặt tên con gái

Những bé gái sinh năm 2018 có mệnh Càn Kim thuộc Tây Tứ Mệnh. Cha mẹ hãy đặt cái tên thật đẹp cho công chúa nhỏ để con lớn lên sẽ xinh đẹp, nết na và luôn có quý nhân giúp đỡ.

Cha mẹ hãy chọn những cái tên đẹp nhất để con gái có cuộc sống hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Khi đặt tên cho con gái tuổi Tuất, cha mẹ cần xem lại cách đặt tên theo nguyên tắc tam hợp, ngũ hành nói trên. Những cái tên thuộc hành Mộc toát lên sự dịu dàng, nữ tính sẽ là những ưu tiên hàng đầu.

Theo đó, bố mẹ có thể đặt cho con những cái tên liên quan đến cây cối, hoa lá và màu xanh (đều thuộc hành mộc) như: Xuân, Đào, Lan, Mai, Dương, Quỳnh, Trúc, Huệ, Hương…

Một số tên đẹp, hay và ý nghĩa bố mẹ có thể tham khảo để đặt cho con gái như:

- Nguyệt Cát: Cuộc đời con một đời cát tường, viên mãn.

- Quế Chi: Con tựa như cành quế quý, ngát hương thơm.

- Thu Giang: Con là dòng sông mùa thu hiền hòa.

- Mộc Miên: Cô gái trang nhã, thanh cao.

- An Hạ: Cô gái sinh vào mùa hạ luôn vạn sự bình an.

- Cát Tiên: Cô bé thông minh, nhanh nhẹn, luôn biết giúp đỡ mọi người.

- Uyên Thư: Mong con luôn có một trí tuệ minh mẫn, sáng suốt và thành công.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.