Nhưng trái lại, nhà giáo Thuỳ Dương chia sẻ mình thật sự hạnh phúc khi sau 21 năm mới có lại cảm giác mang bầu. Chị cảm thấy tràn đầy năng lượng, không hề mệt mỏi như nhiều người vẫn tưởng, cả gia đình đang háo hức chào đón sự ra đời của hai thành viên mới.

Hầu hết phụ nữ được khuyên nên sinh và chăm con trong độ tuổi từ 25-35 tuổi bởi thời điểm này tốt nhất cho sự phát triển của em bé mà bản thân người mẹ cũng đủ sức khỏe để nuôi con. Vì vậy, với cô Hiệu phó Văn Thùy Dương - con út của nhà giáo Văn Như Cương, việc phải chọn chăm con sinh đôi ở tuổi U50 là cực kì vất vả.

Cô giáo Văn Thùy Dương là người sáng lập ra trường PTDL Lương Thế Vinh. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống giáo dục, cô Văn Thùy Dương cũng là một người con cống hiến hết mình cho sự nghiệp “gõ đầu trẻ”. Hiện tại, cô đang cùng gia đình điều hành trường PTDL Lương Thế Vinh.

Trong suốt những năm tháng tuổi trẻ, cô đã đặt chân đến nhiều nơi trên thế giới, tiếp thu những điều mới mẻ và mở mang thế giới nhân sinh quan. Chính vì thế, cô cũng là một cô giáo trẻ trung, có tư tưởng tiến bộ và được nhiều thế hệ học sinh yêu quý, tôn trọng.

Thành công trong sự nghiệp nhưng trong hôn nhân cô lại không được may mắn như vậy. Cô Dương kết hôn lần đầu với chồng và có với nhau 2 người con, 1 trai, 1 gái. Khi con thứ 2 mới chỉ 4 tuổi, cô chọn cách làm mẹ đơn thân vì không còn tìm được tiếng nói chung với người “đầu ấp tay gối”. Sau đó, cô một mình nuôi con khôn lớn và chấp nhận “lẻ bóng” suốt một quãng thời gian dài.

Chính bản thân cô cũng tưởng rằng, hạnh phúc với mình chỉ có thế thôi. Nhưng đúng là “chỉ cần bạn sống tốt, trời xanh tự khắc sẽ an bài”, ở độ tuổi 45, cô một lần nữa lại được hưởng niềm hạnh phúc có người đàn ông che chở.

Cặp song sinh của cô Dương có cái tên ở nhà rất đáng yêu là Cơm và Canh. Hai em năm nay 3 tuổi - Ảnh: FBNV

Chưa hết, ở ngưỡng cửa U50, hai vợ chồng cô vỡ òa trong hạnh phúc khi đón chào hai thiên thần nhỏ đến với gia đình. Và dù đã lên chức ông, chức bà nhưng vợ chồng cô vẫn hân hoan với sự nghiệp "bỉm sữa" dù tuổi không còn trẻ.

Cặp song sinh của cô Dương có cái tên ở nhà rất đáng yêu là Cơm và Canh. Hai em năm nay 3 tuổi. Cơm là anh, Canh là cậu em. Mặc dù là hai anh em sinh cùng trứng, nhưng theo lời mẹ kể thì hai anh em có thói quen sinh hoạt khác hẳn nhau. “Anh Cơm thì chỉ ăn là nhanh. Mẹ nấu cơm, xới ra bát chỉ cần cho thức ăn nhiều vào là ‘Mẹ để con, để con tự xúc’. Trộm vía, tý là xong. Còn Canh là cậu em, hôm nào cơm ngon thật nó mới khen, nó giơ cái ngón tay cái ra hiệu ‘Ok, Ngon!’. Thế là mẹ sướng. Còn lại mẹ vẫn phải nhẹ nhàng xúc và nịnh” - cô Dương chia sẻ. Không chỉ có thói quen, về tính cách hai cậu nhóc cũng có nhiều điểm khác biệt. "Anh Cơm thì dễ tính, chẳng bao giờ abc gì, Canh thi thoảng ra cà khịa, đánh anh trêu anh, anh không thèm nói gì" - Cô Dương kể thêm.

Hai bé sinh đôi có nhiều nét đẹp của cả bố và mẹ, nhìn rất kháu khỉnh, đáng yêu - Ảnh: FBNV

Cơm là cậu bé rất lém lỉnh, đáng yêu và thường xuyên gây cười cho cả nhà - Ảnh: FBNV

Tiếp tục cảnh “bỉm sữa” ở độ tuổi U50 chắc chắn không phải là điều dễ dàng với cô Dương. Tuy nhiên được chồng thấu hiểu và giúp đỡ, cùng với các con trai, con gái lớn cũng rất yêu thương các em nên dù vất vả cô cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

Ở nhà, cậu anh Cơm cũng rất chi là lém lỉnh nhé. Mẹ Dương kể, có lần khi cô đang xúc cơm cho ăn thì cậu nhóc quay ra nói với mẹ: “Mẹ cho con ăn vừa thôi không là con ọe đấy”. Thế nhưng khi thấy mẹ mở tủ lạnh ra thì nhóc tì rất nhanh tay lấy ngay phong kẹo chocolate, bóc ngay chia cho em một miếng, rồi nhanh chóng cho nốt phần còn lại vào miệng, không quên liếm nốt cái vỏ kẹo trước sự ngỡ ngàng của mẹ. Mà buồn cười nhất là chẳng thấy cậu nhóc có ý định ọe gì cả. Những chi tiết rất nhỏ nhưng được cô Dương ghi lại trên trang cá nhân, như một cách để cô lưu lại những kỉ niệm tuổi thơ của các con. Qua những câu chuyện hài hước của cô về "sự nghiệp" chăm con mọn, nhiều người xem cảm nhận cô giáo Văn Thuỳ Dương đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc khi chứng kiến các con lớn lên từng ngày.

Chưa hết, ở nhà cô Dương còn là một đầu bếp siêu cừ trong mắt các con khi liên tục "khoe" trên trang cá nhân những bữa cơm nhà ngon mắt và đầy đủ dinh dưỡng. Cô cũng không ngần ngại khẳng định rằng: "Trẻ con nhà em thích ăn nhất cơm mẹ nấu". Mà nhìn những bữa cơm của cô Dương thì đúng thật là không thể nào đánh giá thấp bà mẹ U50 này được đâu nhé. Chính vì thế hai bạn Cơm và Canh cũng là hai "khách hàng" trung thành của mẹ.

Nhiều lần mẹ nấu ngon quá, hai nhóc tì liên tục vừa ăn vừa khen và không quen cảm ơn mẹ rối rít vì đã nấu những bữa cơm thật ngon. Cô Dương kể có lần cô nấu món ăn ngon quá nên hai anh em Cơm và Canh vừa ăn vừa nói: "Ngon, ngon" rồi khi thấy mẹ là chạy lại kêu lên: "Mẹ ơi, mẹ ơi, cảm ơn mẹ! Ngon quá". Vì những lời khen của con mà cô Dương "chiều nào cũng muốn về sớm nấu cơm cho con".

Món súp bí đỏ tôm hùm do chính tay cô Dương nấu cho các bé - Ảnh: FBNV

Bữa cơm nhà đơn giản nhưng chất lượng khiến hai bạn nhỏ mê tít - Ảnh: FBNV

Là một người có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực giáo dục, cô Văn Thùy Dương cũng có cách dạy con vô cùng khoa học, khiến nhiều người ngưỡng mộ vì thấy cô U50 nuôi con nề nếp, chỉn chu. Để nuôi con nhàn hơn, theo cô Dương người lớn cần phải làm tấm gương cho trẻ, để cho con có một thói quen khoa học, nề nếp. Ví dụ, cô kể: “Cơm Canh có khoảng 15 phút trước giờ ăn cơm để xem Youtube. mẹ cũng luyện mãi để Cơm Canh không xem TV hay xem điện thoại khi đang ăn cơm vậy nên chỉ cần mẹ nhắc là tắt TV đi ăn cơm nào là Cơm Canh tự giác ngay”.

Nhờ bố mẹ liên tục rèn dũa nên cả hai bạn Cơm và Canh đều hình thành thói quen tốt, tự giác làm đúng theo "chỉ đạo" của bố mẹ. Có lẽ vì các con đã có nề nếp, lại trộm vía "dễ ăn" nên việc nuôi con mọn đối với cô cũng đỡ áp lực đi phần nào.

Là một người có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực giáo dục, cô Văn Thùy Dương cũng có cách dạy con vô cùng khoa học, khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV

Mặc dù làm mẹ ở độ tuổi "bà ngoại" nhưng cô Dương vẫn cho thấy một cuộc sống "bỉm sữa" vui vẻ. Nhìn cái cách cô chăm sóc và dạy dỗ các con dù công việc bận rộn, ai nấy đều ngưỡng mộ và thán phục người phụ nữ "giỏi việc nước, đảm việc nhà" này.