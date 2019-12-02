Con khóc ăn vạ vì chạy va đầu vào bàn, người mẹ nói một câu đơn giản làm đứa bé nín ngay lập tức

Bài học làm mẹ 02/12/2019 13:00

Nhiều bậc cha mẹ bao bọc quá mức khiến con hay làm nũng, mè nheo. Vì thế, ngay khi còn nhỏ, hãy biết cách xử lý con ăn vạ thông minh nhất.

Khi trẻ bị ngã, cha mẹ đừng vội vàng ôm ấp, xuýt xoa hay đánh chừa cái gì đó để trẻ nín. Hãy học cách của người mẹ trong trường hợp dưới đây.

Người mẹ trẻ này có cậu con trai chỉ mới 2 tuổi. Trong lúc vui chơi, cậu bé vì chạy nhảy quá đà nên vô tình va đầu vào bàn. Cú va chạm khiến cậu bé nổi một cục u ở đầu. Vậy là cậu bé bắt đầu khóc lóc ầm ĩ và ăn vạ. Mặc dù người mẹ đã dỗ dành, nhưng cậu bé vẫn nằm lăn ra đất không chịu nín.

Thấy con không có vấn đề gì về cú ngã này, chỉ là vết thương ngoài da, người mẹ cảm thấy cần phải dạy con một bài học. Và cách xử lý con ăn vạ thông minh đã được đưa ra. Người mẹ trẻ phớt lờ tiếng khóc của con, chạy lại cái bàn, xoa nó, lớn tiếng hỏi:

Này bàn ơi! Ai làm bàn bị thương mà khóc nhiều thế?”.

Cậu bé ngỡ ngàng, dần ngừng khóc và ngơ ngác nhìn mẹ. Lúc này, người mẹ lại tiếp tục vỗ về cái bàn:

Nói đi, ai làm bàn đau thế?”.

Cậu bé rụt rè trả lời:

“Dạ, là con làm ạ”.

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Hãy để con nhận ra lỗi lầm của mình và tự đứng lên - Ảnh minh họa: Internet

Người mẹ nhẹ nhàng nhưng kiên định:

“Thế con đã xin lỗi cái bàn chưa? Tại con chạy không cẩn thận va vào bàn trước mà”.

Cậu bé nhận ra vấn đề và cúi đầu xin lỗi cái bàn:

“Bàn ơi! Mình xin lỗi”.

Từ sau lần đó, mỗi lần ngã, cậu bé không còn khóc lóc ăn vạ nữa. Chỉ bằng một câu nói đơn giản, người mẹ đã chỉ cho con thấy đâu là lỗi của mình.

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Xử lý con ăn vạ một cách thông minh giúp con bình tĩnh và hiểu ra vấn đề - Ảnh minh họa: Internet

Bài học rút ra từ câu chuyện này

Cùng một tình huống nhưng có không ít phụ huynh lại giải quyết vấn đề bằng cách đánh chừa cái bàn, nói với con rằng tại cái bàn làm con đau. Về lâu dài, cách dạy con kiểu này sẽ khiến bé có xu hướng đổ lỗi cho hoàn cảnh, không nhận ra được trách nhiệm của mình.

Cho nên, xử lý khi con ăn vạ một cách thông minh là cha mẹ khéo léo dạy cho bé sự bĩnh tĩnh, để từ đó bé hiểu ra vấn đề và biết cách tự lập.

Chỉ có như vậy, khi trưởng thành, con mới trở thành một đứa trẻ có trách nhiệm với chính bản thân và xã hội.

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