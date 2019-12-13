Bé trai 9 tuổi vạch áo đòi ti mẹ ngay giữa chốn đông người, phản ứng của người mẹ bị chỉ trích

Bài học làm mẹ 13/12/2019 06:00

Dù con trai đã 9 tuổi nhưng người mẹ không cai sữa cho con. Kể cả khi cậu bé đòi ti mẹ ngay giữa chốn đông người, người phụ nữ cũng vui vẻ chấp nhận.

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh cậu bé 9 tuổi đòi ti mẹ ngay giữa trung tâm thương mại ở Trung Quốc khiến nhiều người ngỡ ngàng. Đáng ngạc nhiên hơn là người mẹ không hề từ chối yêu cầu của con mà lập tức vạch áo ra cho con ti ngay giữa chốn công cộng. 

cai sua cho con 1
Bé 9 tuổi đòi ti mẹ giữa chốn đông người - Ảnh: Sina
cai sua cho con 2
Người mẹ không cai sữa cho con dù cậu bé đã lớn - Ảnh: Sina

Hình ảnh gây bão mạng và nhận về nhiều bình luận chỉ trích: "Hành động của đứa trẻ là không nên, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do người mẹ. Khi trẻ được 2 tuổi thì hãy bắt đầu cai sữa, điều này tốt cho cả hai mẹ con"; "Một số bà mẹ cứ dây dưa việc cai sữa cho con vì sợ bản thân sẽ béo lên. Đúng là cho con bú giúp tiêu hao năng lượng đáng kể nhưng lợi bất cập hại, đặc biệt là làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và quá trình trưởng thành của trẻ"; "Mẹ không biết cách từ chối sẽ làm hại con sau này"...

Hành trình cai sữa cho con hầu như đều vô cùng khó khăn đối với các bà mẹ. Chứng kiến con khóc đòi ti mẹ ai cũng cảm thấy đau lòng. Tuy nhiên để bé có thể phát triển toàn diện trong tương lai thì cai sữa là điều quan trọng.   

 

Mẹo cai sữa cho con 

Dậy sớm hơn con

Sau khi thức dậy trẻ sẽ cảm thấy rất đói, theo bản năng sẽ tìm ti mẹ. Vậy nên mẹ cần thức dậy sớm hơn con để trẻ dần dần quên được thói quen bú mẹ. Ngoài ra hãy thay đổi một số thói quen sinh hoạt như đưa trẻ ra ngoài chơi để phân tán sự chú ý. Hãy thu hút bé bằng cách kể chuyện hoặc hát cho bé nghe.

Nhờ người khác chăm con

Mẹ nên nhờ chồng hoặc người thân cho con ăn để giảm thời gian mẹ ở cạnh bé, việc cai sữa cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. 

Không nóng vội

Cai sữa là một hành trình dài và gian khổ với bé. Việc thay đổi thói quen bất ngờ khiến bé chưa thể thích nghi, hãy cho bé thời gian để làm quen từ từ.

Không thay quần áo trước mặt con

Điều này sẽ khiến trẻ cảm thấy thích thú và khó quên được việc ti mẹ. 

Đầu tư vào việc ăn uống cho con

Thay thế sữa mẹ bằng đồ ăn nhẹ như các thực phẩm bổ sung, bánh kẹo và đồ ăn dặm cho bé. Cố gắng trang trí bữa ăn đẹp mắt để trẻ ăn ngon miệng hơn. 

Muốn con trai thành người đàn ông bản lĩnh trong tương lai, cha mẹ cần tránh những điều này

Muốn con trai thành người đàn ông bản lĩnh trong tương lai, cha mẹ cần tránh những điều này

Để nuôi dạy con trai trở thành người đàn ông bản lĩnh, có trách nhiệm, tự lập và trưởng thành, cha mẹ cần tránh những sai lầm này.

Xem thêm
Từ khóa:   cai sữa cho trẻ hình ảnh gây bão mạng bí quyết nuôi dạy con

TIN MỚI NHẤT

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 1 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 26 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 3 giờ 24 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 57 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 4 giờ 31 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn