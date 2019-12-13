Bé trai 9 tuổi vạch áo đòi ti mẹ ngay giữa chốn đông người, phản ứng của người mẹ bị chỉ trích

Hình ảnh gây bão mạng và nhận về nhiều bình luận chỉ trích: "Hành động của đứa trẻ là không nên, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do người mẹ. Khi trẻ được 2 tuổi thì hãy bắt đầu cai sữa, điều này tốt cho cả hai mẹ con"; "Một số bà mẹ cứ dây dưa việc cai sữa cho con vì sợ bản thân sẽ béo lên. Đúng là cho con bú giúp tiêu hao năng lượng đáng kể nhưng lợi bất cập hại, đặc biệt là làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và quá trình trưởng thành của trẻ"; "Mẹ không biết cách từ chối sẽ làm hại con sau này"...

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh cậu bé 9 tuổi đòi ti mẹ ngay giữa trung tâm thương mại ở Trung Quốc khiến nhiều người ngỡ ngàng. Đáng ngạc nhiên hơn là người mẹ không hề từ chối yêu cầu của con mà lập tức vạch áo ra cho con ti ngay giữa chốn công cộng.

Hành trình cai sữa cho con hầu như đều vô cùng khó khăn đối với các bà mẹ. Chứng kiến con khóc đòi ti mẹ ai cũng cảm thấy đau lòng. Tuy nhiên để bé có thể phát triển toàn diện trong tương lai thì cai sữa là điều quan trọng.

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Mẹo cai sữa cho con

Dậy sớm hơn con

Sau khi thức dậy trẻ sẽ cảm thấy rất đói, theo bản năng sẽ tìm ti mẹ. Vậy nên mẹ cần thức dậy sớm hơn con để trẻ dần dần quên được thói quen bú mẹ. Ngoài ra hãy thay đổi một số thói quen sinh hoạt như đưa trẻ ra ngoài chơi để phân tán sự chú ý. Hãy thu hút bé bằng cách kể chuyện hoặc hát cho bé nghe.

Nhờ người khác chăm con

Mẹ nên nhờ chồng hoặc người thân cho con ăn để giảm thời gian mẹ ở cạnh bé, việc cai sữa cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Không nóng vội

Cai sữa là một hành trình dài và gian khổ với bé. Việc thay đổi thói quen bất ngờ khiến bé chưa thể thích nghi, hãy cho bé thời gian để làm quen từ từ.

Không thay quần áo trước mặt con

Điều này sẽ khiến trẻ cảm thấy thích thú và khó quên được việc ti mẹ.

Đầu tư vào việc ăn uống cho con

Thay thế sữa mẹ bằng đồ ăn nhẹ như các thực phẩm bổ sung, bánh kẹo và đồ ăn dặm cho bé. Cố gắng trang trí bữa ăn đẹp mắt để trẻ ăn ngon miệng hơn.

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