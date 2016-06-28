99 bố mẹ mắc những lỗi này khiến trẻ lì lợm và thụ động hơn

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ ra 5 thói quen xấu cha mẹ mắc phải nên bỏ ngay.

Đôi khi cha mẹ muốn làm một hình mẫu chuẩn mực để con noi theo, nhưng với việc tạo giới hạn sẽ khiến con trẻ cảm thấy cha mẹ dường như không quan tâm đến chúng, dẫn đến con thường cố tình làm phiền cha mẹ nhằm gây sự chú ý để cha mẹ thể hiện yêu thương nhiều hơn.

Dạy bảo con quá nhiều

Có nhiều cách phô bày sự yêu thương nhưng thể hiện sự tình cảm đó bằng việc chỉ bảo con trong mọi công việc, điều này khiến con dần trở nên thiếu tự tin. Thay vì vậy, hãy tự biến bạn thành một người bạn thân thiết của con trước khi trở thành cha mẹ, bạn cũng nên thường xuyên khuyến khích con khi con trẻ làm đúng hay có ý tưởng mới lạ.

Phạt con nơi công cộng

Thường xuyên thể hiện quyền lực của bạn nơi công cộng như la mắng, đánh con trước khi mặt các anh chị em, bạn bè hay họ hàng khi con còn nhỏ. Theo thời gian, con bạn dần trở nên yếu ớt và thậm chí không biết đứng lên bảo vệ cho bản thân mình.

Giải quyết mọi khó khăn

Cha mẹ thương con vô bờ bến, luôn xả thân đứng ra giải quyết mọi rắc rối mà con trẻ gây ra nhưng về lâu dài con sẽ có tâm thái nhút nhát, không tự tin vào mọi quyết định của bản thân.

Luôn bắt con làm theo

Cha mẹ mua mọi thứ cho con mà con vẫn đòi lấy những thứ không thuộc về mình, đó là bởi bố mẹ không cho con chọn những thứ mà con muốn. Mặt khác, khi cha mẹ thường xuyên ra lệnh, chi phối hoạt động và không quan tâm đến cảm xúc, suy nghĩ của con thì chúng sẽ dần lơ là đến tâm tư tình cảm của bạn.