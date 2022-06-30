Cùng xem con giáp nào là người xui xẻo trong tháng 7 dương lịch để biết cách đề phòng, hóa giải nhé.

Tuổi Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi tình yêu có vẻ không được tốt cho lắm nhưng việc đó không làm ảnh hưởng đến tâm lý của bạn nhiều. Bạn là người mạnh mẽ nên vẫn vững vàng đi lên phía trước.

Chỉ là tiền bạc từ công việc kinh doanh không được tốt. Tìm đối tác không hợp khiến cho bạn mất đi nhiều cơ hội kiếm tiền thậm chí bị lừa gạt. Cần phải tỉnh táo hơn trong các mối quan hệ nhé. Người mà luôn xưng hô là bạn tốt nhưng rất có thể sẽ đâm sau lưng bạn đó.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Công việc của người tuổi Dậu trong tháng 7 dương lịch này không được như ý. Từ làm đúng lại thành làm sai vì bạn chủ quan khi coi nhẹ đối tác. Bạn luôn nghĩ mình là người giỏi và không ngờ gặp đối thủ nặng kí.

Điều này khiến công ty đã chịu thiệt hại nặng nề. Cấp trên dù cố gắng cũng không thể nào thông cảm cho thái độ làm việc tắc trách của bạn được, cần xem lại bản thân nhé. Thiên hạ còn rất nhiều người giỏi hơn mình.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Tháng 7, nhiều thị phi giáng xuống đầu tuổi Tỵ. Tình cảm không như ý làm cho bạn chán nản. Bao công sức của bạn cuối cùng cũng bị người khác phụ bạc, bạn không những không có được người yêu lại còn bị lợi dụng trắng trợn. Điều này ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý của bạn khiến công việc không được như ý.

Tiền đồ không tốt, cơ hội trong tầm tay lại bị tước mất. Có vẻ như ai đó đã mách lẻo với cấp trên khiến cho họ mất đi niềm tin của bạn rồi.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Một bước trở thành đại gia giàu có, 3 con giáp tiền tài tới tấp trong 99 ngày tới Tử vi trong thời gian tới cho biết những con giáp này có cuộc sống sung túc lên hương không ai sánh bằng.

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