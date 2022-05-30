Tuần này (từ 30/5 - 5/6), 3 con giáp may mắn ngập tràn, thẳng bước tới thành công, mọi việc thuận lợi hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh

12 con giáp tử vi 30/05/2022 15:42

Chia vui với 3 con giáp may mắn tuần này (30/5 - 5/6). Bạn gặp được nhiều cơ hội mà ít người có được, hãy nhanh chóng nắm bắt để gặt hái thành công.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp may mắn tuần này nên không gặp phải điều gì đáng lo. Vận trình tình duyên và công việc khởi sắc hơn trước.

Bản mệnh đi đến đâu có người yêu quý đến đó, cái “duyên” trong cách ăn nói khiến bao người nể bạn, sẵn sàng hợp tác hoặc giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý.

Con giap may man 1
Trong tuần này, vận trình tình duyên và công việc của Thìn khởi sắc hơn trước, cơ hội kiếm tiền trong tầm tay. - Ảnh minh họa: Internet

 

Trên phương diện sự nghiệp, đầu tuần đến giữa tuần bạn càng vất vả, bôn ba, xông xáo thì càng thu hoạch lớn, càng được khách hàng ủng hộ, sếp tin tưởng. Bạn đừng ngại nhận những công việc trọng đại được cấp trên giao phó.

 

Vận tài lộc trong tuần khá sáng, bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền nằm ngay trong tầm tay khi khách hàng, đối tác đều có ý định hợp tác lâu dài. Hãy tin tưởng vào bản thân, chỉ cần tập trung làm tốt việc của mình thì chắc chắn ông trời sẽ không phụ lòng người. 

Tuổi Tị

Dù gặp được nhiều may mắn nhưng người tuổi Tị vẫn sẽ phải khá vất vả. Bạn cần cổ vũ bản thân cố gắng, bởi càng xông pha thì vận trình càng suôn sẻ. Nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên đầu tuần là thời điểm cát khí vượng, vận may tăng tiến rất thích hợp cho các hoạt động cầu tài, mở cửa hàng, khai trương. Công việc thuận lợi hơn người, con giáp này nên đi công tác, làm ăn xa hoặc chuyển việc sẽ được nhân đôi may mắn.

 

Con giap may man 2
Nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên đầu tuần là thời điểm cát khí vượng của tuổi Tị, vận may tăng nhanh. - Ảnh minh họa: Internet

 

Phương diện tài lộc có Thực Thần nâng đỡ nên con giáp này cũng dễ có lộc bất ngờ. Bạn không những có tiền bạc dồi dào mà còn hay được mời đi ăn, cho quà hoặc có tiền thưởng hoa hồng. Bạn xứng đáng có được những điều đó vì thái độ sống tuyệt vời trong thời gian qua.

 

Đường tình duyên không có nhiều biến động, tuy nhiên bản mệnh thông minh, biết điều mình muốn là gì và mình cần người như thế nào. Người đang yêu nhận được sự ủng hộ của gia đình 2 bên, nếu tình cảm đã chín muồi thì có thể tính chuyện xa xôi hơn.

Tuổi Thân

Vận trình của tuổi Thân trong tuần này khởi sắc rực rỡ, mà nổi bật nhất là mặt tình cảm với những người còn độc thân. Đào hoa nhập mệnh, những mối lương duyên sẽ tìm đến bạn, giúp bạn làm quen được với đối tượng vô cùng triển vọng. Hãy chủ động trong chuyện tình cảm, quan hệ của hai bạn sẽ ấm lên nhanh chóng.

 

Con giap may man 3
Vận trình của tuổi Thân trong tuần này khởi sắc rực rỡ, nổi bật nhất là mặt tình cảm với những người còn độc thân. - Ảnh minh họa: Internet

 

Người đã lập gia đình cũng sẽ được tận hưởng niềm hạnh phúc. Nửa kia và con cái chính là động lực để bạn cố gắng mỗi ngày. Thậm chí, dù ngoài xã hội phải đối diện với nhiều áp lực đến mấy thì khi về đến nhà, bạn cũng có thể trút bỏ gánh nặng.

 

Ngày giữa tuần là thời điểm mà bản mệnh nhận được nhiều tin vui nhất trong công việc. Những ai đang chờ đợi tin tức thi cử, bầu cử, đòi quyền lợi sẽ được phản hồi sớm, đa phần là phản hồi tích cực. Với người làm ăn kinh doanh, bạn cũng dễ dàng đạt được mức lợi nhuận lớn, cốt là bạn tập trung cho kế hoạch của mình. Chắc hẳn khách hàng, đối tác rất tin tưởng và sẵn sàng hợp tác lâu dài với người biết giữ chữ tín như bạn.

 

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Trong 3 tháng tới: Thần Tài chỉ mặt gọi tên, 3 con giáp hốt sạch lộc trời tình đỏ như son, của cải chất đống, cuộc sống giàu sang phú quý, sớm muộn cũng thành đại gia

Trong 3 tháng tới: Thần Tài chỉ mặt gọi tên, 3 con giáp hốt sạch lộc trời tình đỏ như son, của cải chất đống, cuộc sống giàu sang phú quý, sớm muộn cũng thành đại gia

Tử vi cho biết trong thời gian 3 tháng tới những con giáp dưới đây làm việc gì cũng thuận lợi, tiền bạc chảy về như thác lũ.

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