Tuần mới (9 - 15/5) có 3 con giáp gặp nhiều xui xẻo, tài lộc thất thoát, tiểu nhân phá hoại

12 con giáp tử vi 09/05/2022 16:30

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo tuần này (9 - 15/5). Bản mệnh sẽ phải đối diện với nhiều nguy cơ khó lường, hãy luôn thận trọng nhé.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là một trong những con giáp xui xẻo tuần này. Do hung tinh án ngữ nên có thể bạn sẽ phải đối mặt với những chuyện chẳng mấy tốt đẹp.

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Tuổi Sửu gặp nhiều bất lợi trong việc hợp tác làm ăn, không cẩn thận có thể bị lừa lọc. - Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh khá vất vả khi có điềm báo tiểu nhân đang tìm mọi cách phá hoại, chơi xấu. Có những việc bạn đã nỗ lực rất nhiều, chỉ chờ tới ngày gặt quả ngọt nhưng khi gần chạm tay tới đích thì bị kẻ xấu tác động, lại phải vất vả gây dựng lại mọi thứ từ đầu. Vì thế, bản mệnh cần phải hết sức cảnh giác và thận trọng, nhất là những đối tượng cố tình tiếp cận mình.

Tài lộc cũng không mấy suôn sẻ, mọi kế hoạch ngày càng trở nên sa sút, bản mệnh dù có kiếm được tiền cũng chẳng giữ nổi trong tay được lâu. Con giáp này gặp nhiều bất lợi trong việc hợp tác làm ăn, nếu không cẩn thận còn có thể bị lừa lọc.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ ngày 9/5 đến 15/5/2022, họa tiểu nhân tạo thị phi, gây sóng gió cho tuổi Tỵ. Con giáp này cần lưu ý lời nói, cử chỉ của mình trong công việc. Có thể bản mệnh đạt được những thành tích đáng tự hào nhưng nên nhớ luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị chính là cách bảo vệ mình tốt nhất.

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Từ ngày 9/5 đến 15/5/2022, họa tiểu nhân tạo thị phi, gây sóng gió cho tuổi Tỵ. - Ảnh minh họa: Internet

Sức khỏe của tuổi Tỵ cũng bị ảnh hưởng tiêu cực trong tuần này. Cụ thể, bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Vì vậy, dù có đang bận công to việc lớn đến thế nào mà thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì tuổi Tỵ cũng nên gác lại, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn.

Tuổi Hợi

Tình hình tài chính của người tuổi Hợi có nhiều dấu hiệu đáng báo động trong tuần bị Đại Hao chủ về hao tài gây cản trở. Chỉ vì sai sót nhỏ trong lúc nóng vội, bản mệnh đã khiến bản thân phải hao tài tốn của để trả giá cho sai lầm của mình. Vì thế, việc đầu tư cần tính toán thận trọng, đặc biệt kiểm tra thông tin kỹ lưỡng vì bạn không thể biết được nguy cơ nào đang rình rập phía trước.

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Tình hình tài chính của tuổi Hợi có dấu hiệu đáng báo động trong tuần khi bị Đại Hao chủ về hao tài gây cản trở. - Ảnh minh họa: Internet

Với người làm công ăn lương, tuần này cũng là lúc tuổi Hợi nên nghiêm túc xem xét, đánh giá lại các mục tiêu sự nghiệp của mình cho phù hợp với tình hình thực tế. Bạn nên có trách nhiệm với tương lai của bản thân thay vì cứ thả trôi mọi thứ như hiện tại.

Trong chuyện tình cảm, con giáp xui xẻo tuần này còn có thể gặp khó khăn khi lý trí và cảm xúc có sự trái ngược. Bạn vừa muốn làm theo lời lý trí mách bảo, vừa sợ hãi chính những cảm xúc bồng bột có thể khiến bản thân tổn thương.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Top 3 con giáp giả nghèo giả khổ nhưng đích thị là đại gia, 'giàu nứt đố đổ vách', lắm tiền nhiều của

Top 3 con giáp giả nghèo giả khổ nhưng đích thị là đại gia, 'giàu nứt đố đổ vách', lắm tiền nhiều của

Nhìn bề ngoài có vẻ bình thường nhưng 3 con giáp này lại kiếm tiền siêu đỉnh, đích thị là đại gia nhờ vào khả năng quản lý tài chính khôn ngoan và nhạy bén.

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