Tử vi tuần mới 31/5 - 6/6/2021 của 12 con giáp: Tý có quý nhân phù trợ, Thìn tài lộc cực vượng, Mão cẩn thận có tiểu nhân hãm hại

Chuyện tình cảm có thể xuất hiện rạn nứt và bạn không còn tự tin khi đối mặt với người yêu. Chính vì vậy cả 2 hãy cho nhau thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ nhé!

Tuần này bạn đang có quý nhân phù trợ nên thành công sẽ sớm đến. Tuy nhiên, con giáp đừng nên chần chừ kẻo đánh mất cơ hội. Trong tuần này đường tài lộc không được vượng, đầu tuần bản mệnh rất dễ mất tiền. Nhưng đến cuối tuần công việc làm thêm sẽ giúp bạn gia tăng thu nhập.

Vận trình tình duyên của Sửu gặp nhiều khó khăn. Bạn không nên hấp tấp kẻo hỏng việc. Sửu độc thân có cơ hội tìm được người tâm đầu ý hợp với mình.

Công danh sự nghiệp của Sửu trong tuần này có dấu hiệu tăng tiến. Vào giữa tuần, cơ hội tốt sẽ đến giúp bạn có được liên tiếp thành công. Nếu có ý định ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô thì nên lựa chọn thời điểm đầu tuần.

Tuổi Dần

Tình hình tài chính có đôi chút bất ổn, có thể hôm trước có tiền, hôm sau đã không còn. Vì vậy hãy có kế hoạch chi tiêu rõ ràng hơn. Bên cạnh đó, vận trình công danh sự nghiệp của bản mệnh gặp nhiều phiền phức. Bạn nên phòng có tiểu nhân ganh ghét.

Tuần này tình cảm của tuổi Dần có sự thăng hoa lên tầm cao mới. Có người tính đến chuyện kết hôn và có được cuộc sống mới hạnh phúc, viên mãn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hiệu quả công việc của Mão tuần này có thể bị giảm sút, bạn nên đề phòng tiểu nhân trong công việc và cẩn thận với lời nói của mình. Tình hình tài chính có nhiều khả quan nhưng cần thận trọng vào cuối tuần vì đây là thười điểm Thần Tài không còn chiếu cố bạn nữa

Tình cảm của Mão tuần này khá tốt đẹp, không có mâu thuẫn trong mối quan hệ vợ chồng. Những người đang độc thân cũng có cơ duyên tìm được nửa còn lại.

Tuổi Thìn

May mắn sẽ đến với Thìn trong tuần này, đặc biệt là vào cuối tuần, vận trình càng khởi sắc hơn. Đầu tuần là lúc cát khí vượng, tài vận vượng phát, Thìn có thể tận dụng để kiếm tiền. Tuy nhiên, bản mệnh nên tránh mua sắm hoang phí kẻo hao tài.

Tuần này, Thìn phải đối mặt với sự tan vỡ trong tình yêu, điều này khiến bạn đôi lúc muốn từ bỏ tất cả để được bình yên. Nhưng cả hai hãy cùng nhau cố gắng vun vén, làm lại từ đầu nhé!

Tuổi Tỵ

Đầu tuần Tỵ có thể gặp chút trở ngại trong sự nghiệp. Điều này khiến Tỵ thiếu động lực làm việc. Phải tới cuối tuần bạn mới lấy lại được tinh thần và phong độ. Số tiền tuần này bạn kiếm được không nhỏ nhưng chi tiêu cũng nhiều.

Mối quan hệ của bản mệnh và nửa kia được dự báo phải trải qua nhiều thử thách. Sự thiếu trách nhiệm là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn trong tuần.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuần này Ngọ có nhiều cơ may kiếm tiền làm giàu nên tài chính khá dồi dào. Bản mệnh có thể nói lên quan điểm của mình trong công việc nhưng không nên quá gay gắt để tránh mất lòng mọi người mà ảnh hưởng đến con đường thăng quan, tiến chức.

Tình duyên tuần này của Ngọ không có nhiều biến động. Bạn biết cách làm cho người yêu cảm thấy tin tưởng, yên lòng dù đôi bên cách xa.

Tuổi Mùi

Sự khéo léo và nhạy bén trong chuyện làm ăn giúp Mùi có nguồn thu nhập lớn trong tuần này. Sự nghiệp có nhiều may mắn và cực vượng nhờ được Phúc tinh soi chiếu. Nhưng bản mệnh cũng hãy cận trọng để tránh bị lừa gạt.

Mùi có vẻ đang đứng trước những quyết định quan trọng về tình cảm nhưng đây chưa phải thời điểm thích hợp để kết hôn. Mùi có thể thấy mệt mỏi vì bị giục giã chuyện kết hôn nhưng chưa đủ can đảm để thay đổi cuộc sống của mình.

Tuổi Thân

Tử vi tuần mới cho biết, trong công việc tuần này Thân có thể gặp rắc rối nhưng không có gì đáng lo. Trong kinh doanh, không nên chia sẻ thông tin quan trọng cho bất cứ ai vì có thể người ta sẽ lợi dụng tính thật thà của bản mệnh để chuộc lợi.

Vì Thân không dành nhiều thời gian cho người yêu nên tình cảm phải đối mặt với thử thách. Bạn nên thẳng thắn trò chuyện để tháo gỡ những hiểu nhầm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của Dậu tuần này có nhiều bất ổn. Cơ hội để Dậu thể hiện mình cũng có nhưng lại bị cản trở. Dậu nên cẩn thận kẻo tiểu nhân lừa gạt. Bên cạnh đó, do bị sao xấu chiếu mạng nên bản mệnh cần tránh vung tiền đầu tư kẻo thua lỗ.

Tuy nhiên chuyện tình duyên có nhiều khởi sắc, Dậu còn độc thân dễ tìm được người tâm đầu ý hợp. Những ai đang hạnh phúc thì rất có thể sẽ có ý định tiến tới hôn nhân.

Tuổi Tuất

Tuần này sự nghiệp của Tuất có nhiều thuận lợi. Có những chuyện tưởng chừng như khó khăn nhưng cuối cùng kết quả lại tốt đẹp. Cát tinh chiếu mệnh, Thần Tài nâng đỡ nên con đường tài lộc của bản mệnh cũng cực vượng, bạn sẽ không phải lo lắng về tình hình tài chính trong tuần này nữa.

Trong tình cảm, Tuất có nhiều lựa chọn nhưng vẫn chưa xác định được ai là người thực sự khiến trái tim mình rung động. Hãy lắng nghe cả con tim và lý trí để lựa chọn chính xác nhé.

Tuổi Hợi

Dù có nhiều biến động trong sự nghiệp nhưng mọi thứ vẫn diễn ra khá tốt. Tuần này tài chính của Hợi có chiều hướng giảm sút nhưng không đáng kể. Chỉ cần bản mệnh chú tâm 1 chút thì sẽ không bị rỗng túi.

Vận trình tình duyên không mấy tốt đẹp. Hợi nên cân nhắc kỹ trước khi có ý định kết hôn. Đừng vì cô đơn mà chọn bừa một ai đó khiến cả hai cùng chịu tổn thương.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.