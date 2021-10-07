Tử vi thứ Sáu, ngày 8/10/2021 của 12 con giáp: Tuất - Hợi tấn TÀI tấn LỘC, Sửu - Dần cẩn thận kiếp tiểu nhân quấy phá

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, Chính Tài vẫn mang tới niềm vui về tài lộc cho những chú Chuột trong ngày nhiều nỗi buồn về mặt tình cảm như hôm nay. Việc kinh doanh buôn bán của bản mệnh dễ dàng phát tài, khách hàng vào ra nườm nượp và nhận được sự tin tưởng của mọi người.

Tiền bạc rủng rỉnh trong tay cũng giúp cho bản mệnh thấy tự tin hơn về bản thân mình. Dám nghĩ dám làm, mạnh tay quyết đoán, bản mệnh còn có khả năng thực hiện được những mục tiêu lớn lao hơn nữa.

Tử vi của 12 con giáp cho thấy nhiều điều xui xẻo có thể xảy tới với đường công danh của người tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này, khi bản mệnh vấp phải cục diện Tương Hại nên sẽ dễ đánh mất sự bình tĩnh thường ngày, dễ gây ra những sai lầm khó có thể thay đổi được.

Nhất là khi có Kiếp Tài tác động, bản mệnh dễ vì tham cái lợi trước mắt mà tự bản thân ném tiền qua cửa sổ khi dốc tiền đầu tư vào những nơi tiềm ẩn rủi ro cao. Vì thế, bạn nên thận trọng trong những quyết định đầu tư, kinh doanh. Cơ hội không thể bỏ lỡ nhưng đừng khiến mình trở nên mù quáng.

Tuổi Dần

Tam Hợp phù trợ cho người tuổi Dần có một ngày trí tuệ rất minh mẫn và sáng suốt. Bản mệnh có thể đưa ra những quyết định đúng đắn ngay trong những tình huống khó khăn nhất, hoặc cũng có thể được quý nhân chỉ điểm tìm ra đường đi nước bước phù hợp, không có điều gì phải quá lo lắng.

Tuy nhiên, Thiên Quan cũng cảnh báo bản mệnh cần đề phòng tiểu nhân bên cạnh. Những gì bạn đạt được đang khiến những kẻ xấu bụng ôm lòng ghen ghét, đố kị, tìm cách ngáng đường không cho bản mệnh tiến bước tới thành công. Do đó, bạn cần sáng suốt để đối phó với những chiêu trò của kẻ xấu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Ngọ Mão Tương Phá dự báo có những mâu thuẫn xảy ra trong công việc đang kéo lùi tiến độ của người tuổi Mão xuống. Những quan điểm trái chiều, tranh luận gay gắt giữa bản mệnh với đồng nghiệp đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ của dự án chung vốn đang suôn sẻ.

Hôm nay bạn và nửa kia ngày càng thấu hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Cả hai đủ tin tưởng vào đối phương để không cần phải ở bên nhau suốt 24/24 nhưng tình cảm vẫn luôn mặn nồng khăng khít.

Tuổi Thìn

Với người tuổi Thìn, do ảnh hưởng của Tỷ Kiên ngáng đường nên công việc của bản mệnh không được thuận lợi cho lắm. Đó là nguyên nhân khiến tâm trạng bạn thường xuyên bất an, bồn chồn, không đủ tỉnh táo trước các quyết định tài chính khiến đường tài lộc không mấy khởi sắc.

Dù vậy những chú Rồng vẫn có thể trải qua khoảng thời gian này nếu biết cách chi tiêu hợp lý. Hãy lên kế hoạch cho từng khoản chi tiêu tài chính của mình, tiêu số tiền sau khi đã tiết kiệm chứ đừng tiết kiệm số tiền còn lại sau khi đã tiêu. Nếu bạn cứ mua những thứ bạn không cần thì sớm muộn gì bạn cũng phải bán những thứ mình cần.

Tuổi Tỵ

Ngọ Tỵ Tương Hội cho thấy hôm nay là cơ hội tốt để người tuổi Tỵ độc thân bày tỏ tình cảm với người mình thương. Quý nhân Tam Hội mang may mắn tình duyên tới, nếu đã có người tâm đầu ý hợp thì bản mệnh chớ nên chần chừ mà hãy ngỏ lời cho người ấy biết, để đôi lứa sớm ngày chung đôi.

Chẳng những gặp may mắn trong chuyện tình cảm mà đường công danh của những chú Rắn còn hết sức suôn sẻ. Thiên Ấn ở bên giúp cho công việc của con giáp này vượt qua được giai đoạn khó khăn. Dường như những thách thức trước đó nay dễ dàng được hóa giải, mọi sự được tháo gỡ từng nút thắt, may mắn thoát được kiếp nạn trước đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ – Ngọ Tự Hình đang đe dọa không nhỏ tới vận trình ngày hôm nay của người tuổi Ngọ. Sự hiếu thắng có thể khiến bản mệnh phải trả giá đắt khi luôn cho mình là nhất, không chịu được những lời nói khích bác của người khác. Chính vì vậy, bạn dễ đưa ra những quyết định nóng vội, chủ quan.

Thực tế, ai cũng thích được nghe những lời xu nịnh bùi tai, khen ngợi từ người khác nhưng đó là những lời nói độc hại, dễ khiến bạn sinh ra sự tự mãn và giậm chân tại chỗ. Bạn nên biết rằng nếu muốn tiến bộ nhanh chóng thì những lời nhận xét chân thành của mọi người sẽ có giá trị hơn lời khen nhiều.

Tuổi Mùi

Quý nhân Lục Hợp mang đến cho người tuổi Mùi một ngày khá an yên khi dẹp tan những suy nghĩ tiêu cực trước đó trong đầu bản mệnh. Nhờ đó mà bạn luôn dùng thái độ hòa ái, thân thiện với tất cả mọi người, sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai nếu cần. Trạng thái tích cực này của bạn đang truyền cảm hứng cho cả những người xung quanh.

Tuy nhiên, Kiếp Tài làm giảm niềm vui của mệnh chủ khi tài lộc đang đến gần thì bỗng nhiên đổi hướng. Dù trước đó tiền bạc dồi dào trong tay nhưng có thể mất hết bất cứ lúc nào. Chính vì thế mà bạn cần có những quyết định sáng suốt với khoản tiền mình đang có trong tay.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân được Thực Thần chống đỡ nên đường tài lộc có phần khởi sắc hơn. Người làm ăn kinh doanh được cát thần này phù trợ nên việc kinh doanh buôn bán phát tài, hàng hóa luân chuyển thường xuyên, không còn tình trạng tồn đọng, vốn liếng thu hồi nhanh chóng ngoài sức tưởng tượng.

Kim Mộc xung khắc, tình cảm đôi lức dễ phai nhạt. Đôi bên chưa thực sự hiểu nhau mà đã để cho tình cảm đốt cháy giai đoạn nên giờ khi giai đoạn nồng nhiệt qua đi, chỉ cần lại sự trống rỗng và nhạt nhẽo. Cả hai cần phải năng tìm hiểu và vun đắp tình cảm hơn nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thương Quan cảnh báo người tuổi Dậu nên thận trọng trong công việc. Thứ Sáu này là thời điểm nhạy cảm, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Đừng lơ là mà hãy tập trung tinh thần hết sức, đừng để công sức bao lâu nay dễ dàng đổ bể chỉ vì một phút bất cẩn.

Ngũ hành xung khắc còn dự báo có những việc không lành liên quan tới mối quan hệ tình cảm của con giáp này. Hãy cư xử đúng mực và nên nhớ biết đặt vị trí của mình vào vị trí của người khác để tránh làm to chuyện lên bạn nhé.

Tuổi Tuất

Tam Hợp xuất hiện trong tử vi thứ Sáu này của người tuổi Tuất mang theo vận may quý nhân nâng đỡ bản mệnh khá nhiều, giúp con giáp này dễ dàng tìm thấy cơ hội kiếm tiền cho mình. Bản mệnh có năng lực, có ý tưởng nhưng lại thiếu thời cơ, đây là điều mà quý nhân trao cho tuổi Mão trong hôm nay.

Hãy cố gắng thể hiện năng lực của bản thân khi cơ hội đã tới tay. Đừng ngại ngần nếu bạn trở thành người tỏa sáng giữa đám đông, bởi thành công là do mình tự tay giành lấy. Không phải ai cũng may mắn có người đi theo trải đường sẵn cho mình.

Tuổi Hợi

Thần May Mắn đang mỉm cười với người tuổi Hợi trong hôm nay khi có Thiên Tài tới gõ cửa. Đầu tư dễ dàng thu lợi, bản mệnh nằm mơ cũng không ngờ ngày thành công của mình đến sớm thế.

Nếu có dự án nào bạn có ý định tìm hiểu, bản mệnh có thể mạnh dạn tham gia đầu tư, phát triển, hãy chớp ngay cơ hội để thu được nguồn lợi nhuận lớn nhất. Tất nhiên, nên chọn lĩnh vực bạn hiểu biết rõ nhất và có khả năng nhất vì việc đó mới làm bạn hứng thú, vui vẻ, không quá áp lực và cũng tránh được rủi ro không đáng có.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.