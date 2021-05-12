Tử vi thứ Năm ngày 13/5/2021 của 12 con giáp: Dần tiền bạc tìm đến, Sửu phúc tinh soi chiếu, Thân cẩn thận vạ miệng

Tuy nhiên, đây lại là khoảng thời gian Thiên Lôi trấn xuống khiến tình cảm của bản mệnh và người kia không được tốt cho lắm trong khi cả hai đang gấp rút chuẩn bị những kế hoạch riêng của mình.

Tử vi ngày mới 13/5/2021 chỉ ra rằng, công việc của người tuổi Tý đang tiến triển theo chiều hướng vô cùng tích cực dưới sự che chở của Tam Hợp trong khoảng thời gian này.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng vô cùng tốt. Tuổi Sửu đón nhiều niềm vui và có được chuyện tình viên mãn.

Theo sách tử vi 12 con giáp , dường như may mắn đang mỉm cười với người tuổi Sửu, nhất là trên con đường công danh sự nghiệp. Có phúc tinh giúp sức, bản mệnh trở nên tự tin hơn hẳn, mọi việc cũng được hoàn thành một cách dễ dàng hơn hẳn.

Tuổi Dần

Trong ngày 13/5/2021, người tuổi Dần có Cát nhân Thiên tướng ghé thăm. Vận may tiền bạc sẽ tìm đến và mang theo cho bản mệnh những nguồn thu nhập phụ không hề nhỏ chút nào.

Trái lại thì con đường tình duyên của Dần lại không mấy suôn sẻ khi gặp phải những "tiểu tam" gian xảo, sẵn sàng phá hoại hạnh phúc của bạn và người ấy.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi của 12 con giáp, người tuổi Mão sẽ chẳng còn phải quá lo lắng về chuyện tiền bạc trong khoảng thời gian này nữa. Với sự giúp sức của Chính Tài, nguồn thu nhập của bản mệnh dần ổn định và sẽ còn liên tục tăng tiến trong thời gian tới nữa.

Chuyện tình cảm cũng không có quá nhiều biến đổi lớn lao, bản mệnh vẫn sẽ duy trì được mối quan hệ tốt đẹp hiện tại.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 13/5/2021 của 12 con giáp, người tuổi Thìn sẽ đón ngày mới với nhiều thuận lợi và may mắn khó ai sánh bằng. Có cục diện Bán Hợp trợ mệnh lại thêm quý nhân giúp sức, chẳng điều gì có thể làm khó được bạn trong ngày thứ 5 này.

Thế nhưng con đường tình duyên của bản mệnh lại gặp nhiều trắc trở khi xuất hiện những hiểu lầm không đáng có khiến cả hai cảm thấy mệt mỏi, dễ buông tay.

Tuổi Tỵ

Trong ngày 13/5/2021 này, vận trình của người tuổi Tỵ đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp. Tổ tiên độ mệnh sẽ giúp cho mọi việc của con giáp phần nào được hanh thông thuận lợi hơn. Tuy vậy, bản mệnh cũng chớ nên lơ là, bởi vẫn có lắm kẻ tiểu nhân ở trong bóng tối đang rình rập muốn hại bạn.

Đối với chuyện tình cảm, có lẽ trong ngày này Tỵ vẫn chưa gặp may để có thể thoát kiếp F.A được, nên là cứ ngồi yên rồi tình yêu tự tìm đến.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày mới, người tuổi Ngọ sẽ đón không ít tin vui liên quan đến công việc của bạn nhờ được cát tinh trợ lực. Những thành tích bạn nhận được chính là phần thưởng lớn nhất cho những cống hiến và nỗ lực hết mình trong thời gian qua.

Xin chúc mừng bản mệnh vì tình cảm tuần này của bạn tiến triển cực kỳ tốt. Người đang độc thân sẽ gặp được chân ái của đời mình.

Tuổi Mùi

Thứ 5 này, người tuổi Mùi sẽ chẳng phải lo lắng về công việc hay chuyện tình cảm thêm nữa. Mọi việc đang tiến triển theo đúng như kế hoạch mà bạn đã đặt ra trước đó. Tiền tài cứ ào ào đổ xuống khiến bản mệnh không tưởng tượng được.

Nhân duyên vượng, người độc thân sẽ có cơ hội được kết đôi với người mà mình mong đợi bấy lâu.

Tuổi Thân

Ngày 13/5/2021 có vẻ là một ngày không mấy may mắn đối với người tuổi Thân. Mây mù che mất nhật nguyệt nên con đường tiền tài của Thân khá tăm tối. Trong thời điểm này, bản mệnh chớ để bản thân vướng vào những thị phi không đáng có, đừng để những rắc rối này ảnh hưởng đến công việc hay tiền đồ của bạn nhé.

Chuyện tình duyên của Thân cũng không có gì nổi bật. Mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường và tương đối yên ả.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp cho biết, trong thứ 5 này, các mối quan hệ xã giao hài hòa giúp cho công việc của người tuổi Dậu thêm phần khởi sắc hơn. Cơ hội hợp tác với những đối tác tiềm năng cũng đang xuất hiện ngay trước mắt bạn giúp bạn cải thiện tình hình kinh tế.

Chuyện tình duyên của bản mệnh cũng được cải thiện đôi chút nhờ được ông tơ bà nguyệt bày đường, chỉ lối.

Tuổi Tuất

13/5/2021 là một ngày vô cùng may mắn với người tuổi Tuất. Quý nhân Tam Hội cùng đồng hành với cát thần Thiên Ấn giúp sức cho vận trình công danh sự nghiệp của con giáp thêm thăng hoa rạng rỡ hơn.

Ngoài ra, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng khoe sắc hơn hẳn so với thời gian trước đó rất nhiều. Các cặp đôi sẽ hóa giải những hiểu lầm để cùng nhau vun đắp tình cảm.

Tuổi Hợi

Sự xuất hiện của Thực Thần trong vận trình ngày thứ 5 của người tuổi Hợi giúp cho con giáp chẳng phải lo phiền về chuyện tiền bạc. Chưa kể cơ hội phát tài tìm đến, nếu bản mệnh có thể nắm bắt thì chắc chắn tài lộc sẽ đổ về túi ầm ầm đó.

Tuy nhiên chuyện tình cảm của Hợi lại không đào hoa như trước. Con giáp nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói, tránh làm phật ý đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.