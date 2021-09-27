Tử vi thứ Ba, ngày 28/9/2021 của 12 con giáp: Tỵ - Thân đạp trùng mỏ vàng, sự nghiệp lên vun vút, Dần - Mùi cẩn thận hao tổn tiền của

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, được cục diện Bán Hợp trợ mệnh, người tuổi Tý gặp khá nhiều thuận lợi trong công việc. Những thành tích mà bạn đạt được trong khoảng thời gian này không hề nhỏ.

Bởi thế nên tình hình tài chính của bản mệnh mới luôn ở trạng thái ổn định, không gặp điều bất lợi nào. Có cát thần Chính Tài ở bên, bạn sẽ chẳng còn phải lo nghĩ quá nhiều về chuyện tiền bạc. Chỉ cần là những thứ cần thiết với bạn, bạn có thể thoải mái chi tiêu mà không phải e ngại điều gì thêm nữa.

Kiếp Tài giáng mệnh, con giáp tuổi Sửu cần chú ý bảo vệ túi tiền của mình, đừng vì ham cái lợi trước mắt mà hành động liều lĩnh bất chấp những rủi ro có thể xảy ra.

Các mối quan hệ xã giao của bản mệnh cũng gặp không ít bất lợi, những hiềm khích nảy sinh khi ai cũng chỉ chăm chăm vào bản thân mình. Chưa kể có kẻ xấu bụng luôn đố kỵ ghen tị với vị thế của bạn, luôn tìm cơ hội nhằm chiếm đoạt những gì bạn dày công có được.

Tuổi Dần

Chịu ảnh hưởng của cục diện Dần Thân Tương Xung, người tuổi Dần phải tự mình vượt qua những trở ngại đang ngáng đường bạn mà không có được sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Dường như mối quan hệ của bạn với bạn bè đồng nghiệp chẳng mấy tốt đẹp trong thời điểm này.

Lại thêm Thiên Quan gây rối, bản mệnh nên tránh đối đầu với những người quyền cao chức trọng trong ngày này, bạn sẽ gặp những bất lợi không mong muốn. Tốt nhất là bạn hãy tập trung làm tốt việc của mình, tránh xa những thị phi tai tiếng bên ngoài.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Con giáp tuổi Mão đã tự tin hơn trước rất nhiều khi có được sự ủng hộ của Chính Quan trong ngày thứ ba này. Công việc thêm phần thuận lợi, bạn cũng có cơ hội khẳng định năng lực của bản thân và dễ dàng ghi điểm trong mắt cấp trên và đồng nghiệp.

Tuy nhiên, đừng quá cứng nhắc bảo thủ khi tiếp nhận và xử lý các tình huống nhé, hãy lắng nghe những lời góp ý của mọi người xung quanh, bạn sẽ tìm được câu trả lời thích hợp nhất cho mình.

Tuổi Thìn

Thìn Thân Bán Hợp, người tuổi Thìn không ngừng làm việc, bạn nhanh chóng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trong ngày này. Không những thế, cơ hội ký kết hợp đồng hợp tác với những đối tác tiềm năng còn mở ra trước mắt.

Tỷ Kiên tác động, có thể bạn sẽ bị lôi kéo vào những chuyện thị phi, chia bè kết phái chốn công sở. Đây là lúc bạn cần phải hết sức tỉnh táo, tránh vướng vào những chuyện tranh lợi đoạt tài như thế này.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong ngày Tỵ Thân Lục Hợp như hôm nay sẽ không gặp phải trở ngại nào, công việc cứ thế mà hanh thông suôn sẻ không ngờ. Mối quan hệ xã giao hài hòa sẽ là cơ hội để bạn hợp tác làm ăn với những đối tác triển vọng trong tương lai.

Thiên Ấn tạo thêm động lực cho những người làm việc hăng say hơn, nhất là với ai làm trong lĩnh vực nghệ thuật, dịch vụ… có thể thỏa sức sáng tạo mà không cần phải để ý đến mọi người xung quanh. Những thành tích mà đạt được sẽ khiến không ít người phải trầm trồ đâu đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngày có Chính Ấn ghé thăm, con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Ngọ như được trải thảm đỏ trong ngày này. Bạn dễ dàng khẳng định được năng lực cũng như vị thế của bản thân trong mắt đồng nghiệp cũng như cấp trên của mình.

Tuy nhiên, con giáp này lại chẳng có được sự linh hoạt nhanh nhạy cần có, bạn cứ lẳng lặng bước đi, chẳng ham thú chức vị nên đã bỏ qua không ít những cơ hội để vươn tới thành công.

Tuổi Mùi

Hôm nay người tuổi Mùi cần phải chú ý giữ thật chặt túi tiền của mình trong ngày có Kiếp Tài giáng mệnh như thế này. Những tranh chấp liên quan đến tiền bạc có thể khiến bạn tốn khá nhiều thời gian công sức lẫn số tiền mà bạn bấy lâu dành dụm được.

Trong ngày ngũ hành Thổ Kim tương sinh như hôm nay, bạn và người ấy có nhiều thời gian dành cho nhau hơn, tình cảm được vun vén, đôi lứa hạnh phúc chẳng rời. Hai bạn có thể tự tin tiến những bước dài hơn trong mối quan hệ của hai người.

Tuổi Thân

Cát thần Thực Thần ở bên độ mệnh, tuổi Thân chẳng cần phải lo nghĩ nhiều về chuyện tiền bạc nữa. Đặc biệt là với những ai đang làm các công việc tự do, kinh doanh buôn bán hay đầu tư tài chính, cơ hội đến với bạn chẳng phải ai cũng có được đâu, hãy biết tận dụng chúng một cách triệt để.

Tiếc là Kim khí quá vượng khiến bạn chẳng được hưởng trọn ngày vui này, ăn uống không ngon miệng, nhất là với những ai thường bị các bệnh về dạ dày, đường ruột, hệ tiêu hóa… Hãy điều chỉnh lại lối sinh hoạt của mình kẻo bệnh tật đang tìm đến rất gần bạn rồi đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Cục diện Dậu Thân Tương Hội sẽ mở đường cho người Dậu tiến thêm những bước tiến mới trên con đường công danh sự nghiệp của bản mệnh. Có quý nhân đưa đường chỉ lối, mọi việc sẽ trở nên vô cùng thuận lợi và suôn sẻ hơn trước nhiều lần.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Thương Quan là lời cảnh báo bản mệnh cần phải kiềm chế cảm xúc của bản thân, đừng để sự hiếu thắng mà khiến bản thân phải chịu tổn hại.

Tuổi Tuất

Được sự trợ giúp của quý nhân Tam Hội, dù người tuổi Tuất có gặp khó khăn trở ngại đến thế nào cũng đều có thể vượt qua dễ dàng. Các mối quan hệ tốt đẹp xung quanh bạn cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn trong trường hợp này.

Tỷ Kiên chiếu mệnh, bản mệnh luôn cố gắng hết sức mình để đạt được mục tiêu đã đề ra. Tuy nhiên, trên con đường bạn đi cũng lắm kẻ tiểu nhân xấu bụng luôn nhắm vào bạn, lợi dụng, lôi kéo bạn vào phe phái tranh lợi đoạt tài. Bạn cần tránh những chuyện thị phi này càng xa càng tốt.

Tuổi Hợi

Trong ngày Thân Hợi Tương Hại như hôm nay, con giáp tuổi Hợi cần đặc biệt đề phòng những kẻ có ý đồ xấu xung quanh bạn. Chỉ cần một chút sơ hở lộ ra, kẻ tiểu nhân sẽ không ngần ngại nắm lấy cơ hội hạ bệ bạn ngay tức thì.

Tình cảm của các cặp đôi trở nên gắn kết hơn trong ngày Kim sinh Thủy như hôm nay. Cả hai hãy dùng ngày hôm nay để hâm nóng tình cảm lứa đôi. Người độc thân cũng có thể gặp được người vừa ý trong các buổi gặp mặt người thân bạn bè trong ngày này.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.