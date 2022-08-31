Top 3 con giáp yêu vào là ghen tuông mù quáng khiến người yêu "toát cả mồ hôi hột"

12 con giáp tử vi 31/08/2022 11:30

Ghen tuông, giận hờn một chút thì là gia vị của tình yêu, nhưng chỉ cần hơi quá là dễ thành liều thuốc độc. Trong 12 con giáp, ai là người trời sinh có máu hay ghen, động tí là ghen đỏ mắt?

Con người nên biết kiềm chế cảm xúc của mình, sống lý trí những khi cần thiết. Bạn có biết xem bói tử vi 12 con giáp thì ai là người ghen tuông mù quáng không? Cùng xem trong những con giáp đó có bạn không nhé.

Tuổi Tý

Con giáp này là người tuyệt đối chung thủy với tình yêu, họ cũng đòi hỏi y như vậy với người mình yêu. Họ không muốn nửa kia của mình qua lại hay thân thiết với bất cứ người bạn, đồng nghiệp khác giới nào.

Làm người thương của người tuổi Tý, một trong những tiêu chuẩn lựa chọn hàng đầu của họ chính là không có quá nhiều mối quan hệ phức tạp, cũng không được tiếp xúc với quá nhiều người khác giới trong một ngày, dù là tiếp xúc qua ánh mắt cũng tuyệt đối không được phép. Chỉ vậy thôi cũng đủ để thấy con giáp này ghen tuông mù quáng đến mức nào rồi!

Top 3 con giáp yêu vào là ghen tuông mù quáng khiến người yêu 'toát cả mồ hôi hột' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Con giáp này nổi danh là người tính cách lạnh lùng, thậm chí có phần bá đạo, chuyên quyền. Họ không cho phép người mình yêu “say nắng trúng gió” với bất cứ ai nữa ngoài mình, dù chỉ một phút giây thôi cũng không được.

 

Tính cách chuyên chế như vậy nên chỉ cần họ biết người ấy của mình có cảm tình với ai thì chẳng cần biết trắng đen thế nào, gia đình từ đó chẳng thể nào an ổn. Người tuổi Tị có phần ghen tuông mù quáng, quá mù ra mưa, chỉ một chút khói thôi cũng đủ để họ thổi lên một đám cháy rừng rực, đôi khi ghen tuông mờ mắt, không phân biệt nổi đúng sai.

 

Top 3 con giáp yêu vào là ghen tuông mù quáng khiến người yêu 'toát cả mồ hôi hột' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Là những đứa con của Rồng, bản tính của con giáp này có phần kiêu ngạo. Tính chiếm hữu của người tuổi Thìn đối với nửa kia của mình cũng cực kì mãnh liệt. Họ lúc nào cũng chỉ muốn người kia yêu mình, thích mình, cười với một mình họ mà thôi. Điều mà họ không muốn thấy nhất là người mình yêu ở chung một chỗ với người khác phái.

 

Mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng như vậy, họ sẽ ngay lập tức tìm cớ chen chân vào, thể hiện quyền sở hữu của mình với người kia. Họ ghen tuông đến mức tìm đủ cách để âm thầm theo dõi, kiểm soát nhất cử nhất động của người kia, lỡ có mầm mống sa ngã nào thì ra tay diệt trừ từ khi còn trứng nước.

 

Trong số những con giáp đứng đầu bảng Ghen tuông mờ mắt trên có bạn hay không? Dù thế nào thì cũng nên kiềm chế cảm xúc, suy nghĩ lý trí nhiều hơn, đừng lấy tình yêu làm lá chắn mà tổn thương người khác. “Lạt mềm buộc chặt”, thả dây dài mà giữ được người còn hơn cắt ngắn dây để rồi mất nhau mãi mãi.

 

Top 3 con giáp yêu vào là ghen tuông mù quáng khiến người yêu 'toát cả mồ hôi hột' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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