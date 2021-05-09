Tháng 5 RINH LỘC, tháng 6 PHÁT TÀI, cuộc đời 3 con giáp này bước sang trang mới, không có gì ngoài tiền

Kể từ tháng 5/2021 trở đi, những người cầm tinh tuổi Tuất đã chính thức được xếp vào hàng những con giáp may mắn nhất theo số sách tử vi hàng ngày. Trong 2 tháng này, Tuất liên tục đón nhận những tin vui về tài chính, công việc và cả tình duyên.

Lá số tử vi hàng ngày của Tuất có nói, chỉ mới mở đầu tháng 5 mà con giáp này đã liên tục rinh hết lộc trời về nhà. Bản mệnh lại chăm chỉ, nên có cơ hội nào kiếm ra tiền thì Tuất đều giật lấy mà không chần chừ. Con giáp này có thể sẽ đón thêm một tin vui lớn về tài lộc trong thời gian chuyển giao từ tháng 5 sang tháng 6.

Thần Tài đã vô cùng ưu ái khi cho phép Thân được hưởng trọn tài lộc trong cả hai tháng là tháng 5 và tháng 6 sắp đến. Chỉ mới bước vào đầu tháng 5 nhưng thời vận của con giáp này đã thăng hoa thấy rõ. Thân đã để lại ấn tượng tốt trong mắt cấp trên, sắp tới sẽ được khen thưởng và cất nhắc những vị trí quan trọng. Thời cơ chín muồi, Thân còn có thể đổi đời, mua luôn nhà lầu xe hơi trong nháy mắt.

Trong 2 tháng tới, những người tuổi Thân sẽ được nhà trời cho ngồi trên cả đống tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tin vui này chưa qua thì hồng phúc khác đã ập tới, trong suốt những ngày tháng 5 và tháng 6 sắp tới, ai cầm tinh con rắn đều sẽ được sống một cuộc sống giàu sang phú quý, nhung gấm trải dài. Con giáp này vốn dĩ là người có phúc phần tiền kiếp, kiếp này được nhà trời thương nên cho hưởng vinh hoa.

Tử vi khuyên rằng, Tỵ nên cố gắng làm càng nhiều việc thiện càng tốt, coi như tích đức để cuộc sống càng ấm êm.

Trong hai tháng tới, dù có đối mặt với một vài rắc rối nho nhỏ trong công việc nhưng Tỵ vẫn sẽ đạt được mục tiêu của mình chính là kiếm được số tiền lớn. Số tiền này đủ để Tỵ thực hiện ước mơ biệt thự xe sang của mình.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.