Tháng 11 âm lịch, 3 con giáp này tiền vào như nước, công việc lên như diều gặp gió

Theo lịch can chi, tháng 11 âm lịch là tháng Canh Tỵ. Trong khi đó, trong tử vi phong thủy thì Tỵ và Sửu là một trong 6 cặp lục hợp. Vì vậy, khi gặp tháng hợp này, những người tuổi Sửu sẽ cảm thấy khỏe mạnh hơn, tinh thần thoải mái hơn, minh mẫn hơn. Họ còn gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống, các mối quan hệ sẽ thuận lợi, công việc và tài vận đều khởi sắc.

Bước qua tháng 11 âm lịch, có 3 tuổi dễ phát tài phát lộc, suôn sẻ về mọi mặt chính là tuổi Đinh Sửu (sinh năm 1997), tuổi Ất Sửu (sinh năm 1985) và tuổi Quý Sửu (sinh năm 1973). Mặc dù trong năm 2021, những người tuổi Sửu có hạn Tam Tai nhưng tháng 11 âm lịch này chính là thời điểm để họ lội ngược dòng, cứu gỡ được điều gì đó trong năm 2021.

So với tình hình trước đó, khi Sửu dưới áp lực của Tam Tai thì họ liên tiếp gặp khó khăn và thường xuyên mắc sai lầm trong công việc. Nhưng khi bước sang tháng 11 âm lịch, con giáp này đã “khổ tận cam lai”, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, mối quan hệ giữa các cá nhân cũng tương đối hài hòa, được đồng nghiệp và lãnh đạo quý mến, đánh giá cao năng lực làm việc. Những người đang muốn tìm việc làm cũng sẽ nhận được tin vui.

Tài vận của Sửu trong tháng này vô cùng suôn sẻ, bạn dễ kiếm được tiền. Nhờ vào tài quản lý tiền bạc khéo léo, Sửu có thể tích cóp được một khoản tiền kha khá. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Tam Tai nên Sửu cũng đừng chủ quan, cố gắng cẩn thận trong mọi việc để tránh rủi ro, thất thoát tiền bạc.

Về tình cảm, người tuổi Sửu vượng vận đào hoa, đặc biệt là những người độc thân sớm tìm thấy ý trung nhân của mình. Sức khỏe của Sửu vô cùng khả quan, không có gì đáng lo ngại, thậm chí những người đang ốm cũng có dấu hiệu cải thiện.

Trong 3 tuổi Đinh Sửu, Ất Sửu và Quý Sửu thì thì tuổi may mắn nhất là tuổi Quý Sửu, vì tuổi này là mệnh Mộc. Bởi vì tháng 11 âm lịch, trong phong thủy thì ngũ hành thuộc về hành thủy, tương sinh với mộc, nên người tuổi Quý Sửu ít nhiều sẽ có sự tương sinh tương trợ, may mắn hơn.

Tuy nhiên, do là năm cuối Tam Tai nên những tuổi này cần lưu ý những điều sau để cả tháng suôn sẻ:

- Tuổi Đinh Sửu: Bạn có những tháng ngày bận rộn, thở không ra hơi nhưng bù lại bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng, tài vận khởi sắc hơn. Tuy nhiên, trong tháng 11 âm lịch, Đinh Sửu không nên đầu tư mù quáng, dù là rót vốn vào chứng khoán hay ngành nghề nào đó thì bạn cũng cần phải đích thân kiểm tra. Bên cạnh đó, bạn cũng chớ coi thường người khác kẻo dính họa thị phi.

- Tuổi Ất Sửu: Lời khuyên dành cho những người Ất Sửu trong tháng 11 âm lịch là bạn đừng đầu tư nóng vội cũng đừng tham lợi nhuận nhỏ nhặt trước mắt kẻo rơi vào bẫy lừa đảo, mất cả vốn lẫn lãi. Hơn nữa, bạn cũng nên gửi tiền vào ngân hàng để tiết kiệm, đây sẽ là cách an toàn nhất với bạn hiện nay.

- Tuổi Quý Sửu: Sau khi bước sang tháng 11 âm lịch, tài vận của Quý Sửu có phần khởi sắc hơn, cuối cùng bạn cũng nhận được sự công nhận của mọi người. Tuy nhiên, đây không phải là lúc để thư giãn, bạn nên tận dụng cơ hội này để thể hiện tốt và học hỏi thêm kinh nghiệm từ những người có kinh nghiệm xung quanh, chuẩn bị cho sự phát triển của năm sau.