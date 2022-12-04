Đồng hồ điểm 12h02p trưa mai (5/12), TOP 3 con giáp vận trình thăng hoa, công danh thành toại, rộng đường tiến chức, bản mệnh chạm đỉnh vinh quang, phú quý an khang không ai sánh bằng

Ngày mới sẽ đem đến cho tuổi Sửu một vài lời đề nghị thú vị, khiến con giáp này phải cân nhắc. Tuy nhiên đừng vội vàng nói ra những lời đồng ý. Bản mệnh Cần cho mình thời gian để suy nghĩ và tính toán xem lối rẽ mới có thích hợp với mình hay không.

Vận trình tình duyên của Tuổi Sửu trong ngày mới này khá êm đẹp. Con giáp này và đối phương có được sự hòa hợp khiến hai người cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Hãy tận hưởng những khoảng thời gian hài hòa này nhưng cũng nên chuẩn bị tinh thần cho những điều mâu thuẫn sắp đến trong tương lai gần, Tuổi Sửu nên biết rằng chính những sự hờn dỗi vu vơ mới là gia vị, chất xúc tác khiến tình yêu của hai người trở nên nhiều màu sắc hơn.

Điều quan trọng là con giáp này có yêu thích những đề nghị ấy hay không và có sẵn lòng để dấn bước hay không. Nếu người tuổi Sửu biết cách nắm bắt thời cơ, chuyên tâm phát triển sự nghiệp thì sẽ nhận được kết quả tốt không ngờ. Tài lộc cũng ào ào đổ về nhà khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Vận trình tình duyên của Tuổi Sửu trong ngày mới này khá êm đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo Thứ Hai 05/12/2022, Tuổi Dần gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Con giáp này giải quyết những vấn đề trục trặc trong công việc một cách suôn sẻ và triệt để. Hơn thế nữa, có nhiều cơ hội xây dựng những mối quan hệ xã giao mới tốt đẹp, giúp ích cho con đường sự nghiệp hiện tại cũng như tương lai sau này.

Tài lộc của Tuổi Dần trong ngày Thứ 2 này cũng tiến triển nhanh chóng, ngay cả con đường công danh sự nghiệp cũng thuận lợi hơn nhờ có sự giúp đỡ của bạn bè hay đồng nghiệp xung quanh. Tiền bạc rủng rỉnh, con giáp này có thể chi tiêu, mua sắm thoải mái mà không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều. Nhưng bạn cũng nên trích ra một khoản để tiết kiệm, phòng những khi hữu sự.

Tài lộc của Tuổi Dần trong ngày Thứ 2 này cũng tiến triển nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất tự tin thể hiện hết ra ngoài. Điều này khiến bản mệnh dễ dàng lọt vào mắt xanh của nhiều đối tượng. Do đó, dù là với tình yêu hiện tại hay đang tìm kiếm một tình yêu mới, con giáp này đều dễ dàng khiến họ không thể thoát khỏi sức quyến rũ của mình.

Đây là ngày mà bản mệnh vất vả nhưng vui để có thể đạt đến cái đích cuối cùng mà mình mong muốn. Đừng trông mong những kết quả đến một cách quá dễ dàng. Muốn có được những thành quả giá trị thì đầu tiên tuổi Tuất phải cố gắng đã. Điều đòi hỏi trong ngày hôm nay chính là sự nhẫn nại đấy.

Ngày mai, người tuổi Tuất được Tam Hợp quý nhân che chở, chuyện tình cảm của bản mệnh khởi sắc rực rỡ, tháo gỡ được những mâu thuẫn tồn đọng từ lâu. Tình yêu vẫn luôn ngập tràn trong tim nên hai bạn quyết định cho người ấy thêm cơ hội, mối quan hệ được hàn gắn nhanh chóng.

Người tuổi Tuất tự tin thể hiện hết ra ngoài - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo